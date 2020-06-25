Gaziantep'te koronavirüs sonrası yemek kültürü anlatıldı
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Gaziantep'te koronavirüs sonrası yemek kültürü anlatıldı

Gaziantep'te koronavirüs sonrası yemek kültürü anlatıldıGAZİANTEP'te Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Toker Ergüder ve Uzman Doktor Ender Saraç'ın katıldığı toplantı ile koronavirüs salgını sonrasındaki yeni dünya düzeninde yemek kültürü ve yapılması gerekenler anlatıldı.

25.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:43

Gaziantep'te koronavirüs sonrası yemek kültürü anlatıldı

GAZİANTEP'te Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Toker Ergüder ve Uzman Doktor Ender Saraç'ın katıldığı toplantı ile koronavirüs salgını sonrasındaki yeni dünya düzeninde yemek kültürü ve yapılması gerekenler anlatıldı. Toplantıda doğal ürünlerle yapılan ve virüse karşı bağışıklık sistemi güçlendiren gıdalara değinildi.

Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen programa Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Toker Ergüder, Uzman Doktor Ender Saraç ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı. Toplantıda koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren doğal besinlerle yapılan gıda ürünleri anlatıldı.

'GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMIŞ'

Covid-19 sonrasında Gaziantep'te sağlıklı beslenme ve amaçlarının Gaziantep mutfağını tüm dünyaya göstermek olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Toker Ergüder, Gaziantep'te Covid-19 salgını sırasında alınan önlemleri yerinde gördük. Hem lokantalarda hem diğer yerlerde gerekli önlemler Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemler alınmış. Burada olmamızın başka nedeni ise Covid-19 sonrasında Gaziantep'te sağlıklı beslenme bu özellikle bulaşıcı hastalıkların önlenmesi acısından ne tür çalışmalar yapabiliriz ve Gaziantep mutfağını tüm dünyaya gösterebiliriz, bunun çalışmalarını yapacağız. Türkiye'de beslenme, tütün kullanımı, alkol kullananımı, sağlık problemleri Gaziantep'te mutfakları daha sağlıklı hala getirmek bu riskleri azaltmak için burada yapmak istiyoruz. Buraya ilk ziyaretimiz, bundan sonra Gaziantep'e daha sık ziyaretimiz olacak. Covid- 19 salgını sonrasında sağlıklı beslenme konusunda çalışmalar yapmayı arzu ediyoruz dedi.

'VİRÜSE KARŞI MÜCADELEDE ŞİFALI KAYNAKLAR KULLANDIK'

Bölgenin değişik tatlarından virüslere karşı önleyici tedbirler kapsamında ürünler geliştirdiklerini belirten Uzman Doktor Ender Saraç ise, Bu yörede bağışıklığı güçlendiren doğal virüse karşı mücadele eden doğal şifalı kaynakları kullandık. Orijinalliğini bozmadan bir kere başlangıçta urmu dutundan şerbet verdik. Şeker eklemeden özellikle ağız yaraları, ağız afları için onları kapatan koronavirüsü ağız yoluyla girme riskini azaltan çok güçlü bir antioksidan. Aynı zamanda hem de kan yapar. Sumak çok konuşulduğu koronavirüse karşı tabi tek başına bir mucize değil, ama hem serinletmek, hem bağışıklığı güçlendirmek ve koronavirüse karşı mücadele edici antiviralliğiyle şahane bir yaz serinletici oldu diyelim. Melengiç, Antep fıstığının daha ilkel halidir, aşılanmamış halidir. Melengiçi bütün dünya inanılmaz bir şekilde içiyor. O kadar aromatik, o kadar hoş ve soğuk kahve oldu ki; aynı zamanda serinletici çok keyifli oldu, çarpıntı yapmayan bir kahve oldu. Bu arada D3 vitaminin yüksek olması koronaya yakalanma riskini azaltıyor. Yakalandıysanız da ölme riskini azaltıyor. O nedenle D3 kaynağı yüksek oranda kalsiyum içeren asma yapraklı katı cacık yaptık. Bu hem kemikleri güçlendiriyor. Asma yaprağın 100 gramı, 100 gram sütten daha fazla kalsiyum içeriyor hem kemikleri güçlendirecek D3 vitamin verecek. Zahteri çok duyduk. Direk olarak virüsü öldüren doğal kimyasal madde zahter kekiğin bir tık üstü diyelim. zahter hem kolesterolü düşürüyor, hem şekeri düşürüyor. Zahteri buzlu çay olarak hazırladık şeklinde konuştu.

'GASTRONOMİ TURİZMİNE ÖZEL ÇALIŞMA YAPTIK'

Yeni bir dünya kurulduğunu, bu yeni dünyada pandemiden sonra yapılmaması ve yapılmaması gerekenler olduğunu söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de şunları söyledi

Antep'in koronaya karşı yaz mutfağı için buradayız. Çok özel bir masamız var. Masamıza baktığınız zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye temsilcisi, Gaziantep temsilcisi, bilim kurulu üyeleri, ülkemizin yetişmiş ekonomistleri, ülkemizde yetişmiş olan bu alandaki uzmanlar çok özel bir masada bir aradayız. Niye bir aradayız Yeni bir dünya kuruluyor, bu yeni dünyada pandemiden sonra yapmamız ve yapmamamız gerekenler var ve şehir ekonomisi var. Şehir ekonomisinde bugün biz pandemiden sonra özellikle gastronomi turiziminde özel bir çalışma yaptık. Bu çalışmada bütün girdiğiniz restoranların, tesislerin içeri girerken sosyal mesafe, maske, dezenfekte masalara baktığınız zaman tek kullanımlık tuzluk, biberlik, menü kitapçığının kaldırıldığı, elinizdeki cep telefonuyla bu tesisteki günlük menüyü göreceğiniz bir yapılanmaya girdik. Bu yeniden yapılanmada büyük bir eğitim faaliyetine başladık Mutfak Sanatları Merkezi de ilk önder oldu.

Gaziantep'te koronavirüs sonrası yemek kültürü anlatıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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