Gaziantep lise taban puanları 2021! Gaziantep LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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Gaziantep lise taban puanları 2021! Gaziantep LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Gaziantep lise taban puanları 2021! Gaziantep LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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Gaziantep lise puanları 2021 sayfasından Gaziantep LGS taban puanları 2021, Gaziantep lise yüzdelik dilimleri ile Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü'deki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Gaziantep LGS yüzdelik dilimleri

Gaziantep liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Gaziantep'teki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

GAZİANTEP LİSE PUANLARI 2021

Gaziantep liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB

OKUL ADIOKUL TÜRÜÖĞRETİM SÜRESİÖĞRETİM ŞEKLİY.DİLKONT.TABAN PUANEN DÜŞÜK YÜZDELİKEN YÜKSEK YÜZDELİK
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Vehbi Dinçerler Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204460,88851,040,01
GAZİANTEP/ ŞAHİNBEY/ TOBB Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204448,80221,840,2
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Abdulkadir Konukoğlu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204440,54782,531,19
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Yasemin Erman Balsu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce272428,48823,761,97
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Gaziantep Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce476410,40056,163,21
GAZİANTEP/ NİZİP/ Nizip Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204408,72846,420,71
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Ayten Kemal Akınal Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204405,58736,922,96
GAZİANTEP/ İSLAHİYE/ Borsa İstanbul İslahiye Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204401,50437,60,5
GAZİANTEP/ ŞAHİNBEY/ Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238397,7358,273,97
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Hatice-Lütfü Akcan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170388,724106,92
GAZİANTEP/ ŞAHİNBEY/ İ.M.K.B. Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238387,007410,347,45
GAZİANTEP/ ŞAHİNBEY/ Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60385,352110,690,38
GAZİANTEP/ ŞAHİNBEY/ Gülşen Batar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce408377,411312,442,9
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Vedat Topçuoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce408375,568912,886,28
GAZİANTEP/ ŞAHİNBEY/ Gaziantep LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce374369,202414,437,14
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce204362,804716,088,08
GAZİANTEP/ NİZİP/ Hasan Çapan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170356,82617,697,15
GAZİANTEP/ ŞAHİNBEY/ Şahinbey Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136353,553918,6212,72
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce150350,965719,352,47
GAZİANTEP/ ŞAHİNBEY/ Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68350,226919,5712,14
GAZİANTEP/ ŞAHİNBEY/ Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120349,856419,686,87
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120344,549721,262,01
GAZİANTEP/ NİZİP/ Nizip Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce204338,29323,197,12
GAZİANTEP/ ŞAHİNBEY/ Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30337,337923,58,95
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34330,402625,7615,6
GAZİANTEP/ NİZİP/ Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90330,325525,796,93
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Mahmudiye Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60326,099727,2215,01
GAZİANTEP/ ŞAHİNBEY/ Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce180325,287527,55,82
GAZİANTEP/ NİZİP/ Nizip Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30321,401428,8816,42
GAZİANTEP/ ŞAHİNBEY/ Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce68299,948137,1919,81
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34296,011938,8821,45
GAZİANTEP/ NİZİP/ Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120291,705940,7818,18
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34287,852442,5520,52
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34284,012444,3716,52
GAZİANTEP/ ŞAHİNBEY/ Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce68281,219445,7223,19
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34279,926646,3721,44
GAZİANTEP/ NİZİP/ Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34277,350447,6719,51
GAZİANTEP/ ŞAHİNBEY/ Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60276,917147,920,87
GAZİANTEP/ ŞAHİNBEY/ Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60267,582352,8620,16
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30265,210554,1728,19
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34264,756254,4320,47
GAZİANTEP/ ŞAHİNBEY/ Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68260,57856,8321,19
GAZİANTEP/ ŞAHİNBEY/ Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce68259,494357,4620,72
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Beykent Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60255,925559,5921,98
GAZİANTEP/ ŞAHİNBEY/ Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68255,270459,9821,17
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34255,268259,9821,22
GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30251,044862,5427,3
GAZİANTEP/ NİZİP/ Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68234,526173,2623,3
GAZİANTEP/ NİZİP/ Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34234,415673,3335,12
GAZİANTEP/ NURDAĞI/ Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce68219,192983,2930,35
GAZİANTEP/ İSLAHİYE/ Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34208,611189,4523,84
GAZİANTEP/ İSLAHİYE/ Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34207,298590,1315,02
GAZİANTEP/ OĞUZELİ/ Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68162,983299,8338,75
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Gaziantep lise taban puanları 2021! Gaziantep LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları - Haberler
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