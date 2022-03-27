VRL Playoff Özetleri: VALORANT Challengers Yükselme Turnuvası'nda Mücadele Edecek Takımlar Belli Oldu!

EMEA Bölgesel Ligleri'nin ilk aşamasını geride bıraktık. Bu süreçte radar altı takımların sürpriz yapıp VALORANT Challengers Yükselme Turnuvası'na katılma hakkı elde etmesine de şahit olduk, devlerin düşüşüne de…

VCT Challengers 1. Aşama'dan BIG ve SuperMassive Blaze'in de dahil olduğu bölge temsilcileri, VCT Challengers 2. Aşama'daki iki slottan birini kapabilmek için mücadele edecek.

Turnuvada yer alacağı kesinleşen sekiz takım belli oldu:

Türkiye: Birlik x Coca Cola : Surreal Esports

VCT 1. Aşama: Challengers EMEA : SuperMassive Blaze

DACH: Evolution : FOKUS

Doğu: Surge : Anonymo Mentos Esports

Fransa : Revolution : Sector One

Kuzey Avrupa : Polaris : EXCEL

İspanya: Rising : Rebels Gaming

VCT 1. Aşama: Challengers EMEA : BIG

VRL Özeti: Bütün bölgesel finaller

Türkiye: Birlik x Coca Cola

Devler çarpıştığında ayaklarının altındaki toprak sarsılır, Türkiye'de olan şey de tam olarak buydu. Grup aşamasını lider kapatan Fire Flux Esports, ezeli rakibi Surreal Esports'la çarpıştı ve serinin sonunda Surreal'e mağlup oldu.

Fire Flux seriye güçlü bir şekilde başlasa da Surreal, diğer haritalarda rakibini alt ederek 3 - 1'lik bir galibiyete ulaştı. Yükselme Turnuvası'nda bir diğer temsilcimiz SuperMassive Blaze'le bir araya gelecek. Kısacası ülkemizin VALORANT Challengers 2. Aşama'da ekstra bir slot kapma ihtimali kesinlikle var.

DACH: Evolution

DACH: Evolution'daki yolculuğumuz FOKUS'un, grup lideri MOUZ'u ve Angry Titans'ı alt ederek zafere ulaşmasıyla başladı.

Fracture ve Ascent'te Wave Esports'la yüzleşen ekip, karşılaşmadan 2 - 0'lık etkileyici bir galibiyetle ayrıldı ve ilerde karşısına çıkacak takımlara göz dağı verdi. Neon, Omen ve Brimstone'u çok iyi kullanan FOKUS'un efektif kullanabildiği ajan sayısı bir hayli fazla.

Doğu: Surge

Grup aşamasının en korkulan takımlarından biri olan NOM Esports, sürpriz bir şekilde daha asıl savaş başlamadan önce playoff'ların dışında kaldı. AWARIA beş haritaya yayılan ve oldukça çekişmeli geçen bir serinin ardından Anonymo Mentos'u alt etmeyi başardı.

Ancak AWARIA'nın benzini Breeze ve Icebox'ta tükenmeye başladı ve seri, Anonymo Mentos'un 13 - 3'lük net galibiyetine sahne oldu.

Fransa: Revolution

Yaşanan hüzünlerle akıllara kazanan playoff turnuvası sonrasında VCT Challengers Yükselme Turnuvası'ndaki slotu kapan takım, esporun son derece önemli isimlerinden bazılarını eleyen Sector One oldu.

Team BDS'le karşılaşan ünlü ekip son ana kadar savaştı. Breeze'de uzatmalara giden seri 18 - 16 sonuçlandı. Sector One, 2 - 0 geride olmasına rağmen, Tony 'Goaster' Richard'ın Jett ve Raze ile kazandığı skorlar sayesinde taraftarlarını heyecanlandıran müthiş bir geri dönüş gerçekleştirdi. Sector One turnuvanın bir sonraki aşamasına doğru yoluna devam etti.

Kuzey Avrupa: Polaris

EXCEL, VCT Challengers 1. Aşama'yı kazanamamış olabilir ama bunun ünlü İngiliz ekibini daha da hırslandırdığı çok belli.

TENSTAR tarafından alt sıralara gönderilen ekip, grubun lideri Alliance ile ve rakibi TUNDRA ile savaştıktan sonra EXCEL, TENSTAR ile kader maçına çıktı. Neon ekibe, Bind'da şans getirmese de EXCEL geriye kalan üç haritada rakibini silip süpürdü ve bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazandı.

İspanya: Rising

Favoriler arasında gösterilmeyen Case Esports ve Rebels Gaming'in eşleştiği final öncesinde Rebels Gaming, KOI ve Team Queso'yu eleme başarısı göstermişti.

Son maça kadar çekişmenin dinmediği BO5 süresince iki takım da ateşe ateşe karşılık verdi, metada çok tercih edilmeyen Meksikalı düellocu Reyna bile kendini gösterdi. Parti meraklısı Meksikalı önüne dikilen her şeyi bertaraf etti, karşısına çıkan düşmanlarını yendi ve Rebels'ın VCT Challengers Yükselme Turnuvası'na katılmasına büyük katkı sağladı.

VALORANT Challengers Yükselme Turnuvası: Bizi neler bekliyor

Sahne hazır ve bu yepyeni turnuvanın perdelerini kaldırmak üzereyiz; ama ondan önce bilinmesi gereken birkaç şey var.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, BIG ve SuperMassive Blaze, ana Challengers turnuvasından düştükleri için bu turnuvadaki ekiplerin yanında yer alacaklar. Takımlar iki ayrı gruba ayrılacak (A ve B), ilk iki sırada yer alan takımlar da Challengers 2'de yer edinecek. Yani bu aşamada büyük final olmayacak, yalnızca alt ve üst grupların kazananları olacak.

VALORANT Challengers Yükselme Turnuvası: Tarih

VALORANT Challengers Yükselme Turnuvası'nın tüm aksiyonu 1 Nisan - 10 Nisan tarihleri arasında izlenebilir.

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

EsporGazetesi.com / Gamegar