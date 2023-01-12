Ubisoft, Skull and Bones'u erteledi ve üç oyununu iptal etti

Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft'un uzun zamandır merakla beklenen açık dünya korsan oyunu Skull and Bones, bir kez daha ertelenirken duyurulmamış üç oyununun da iptal edildiğini açıkladı.

Ubisoft'un 2023 – 2024 yılları için yayınladığı mali hedefler raporunda, birçok kez ertelendiği duyurulan Skull and Bones'un bir kez daha ertelendiğini duyurdu.

SKULL AND BONES, BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

Ubisoft, oyuncuların Skull and Bones'un güzelliklerini yaklaşan beta aşamasında keşfedebileceklerini, daha önceki erteleme kararlarının meyvesini verdiğini ve oyun testlerinin onaylandığını bildirdi, ancak daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyerek Skull and Bones'un 2023'ün sonunda veya 2024'ün başında çıkış yapacağını açıkladı.

SKULL AND BONES NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk ortaya çıkışından bu yana birkaç kez ertelenen ve 9 Mart 2023'te denize açılması beklenen Skull and Bones, 1 Nisan 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2024 mali yılında vizyona girecek.

UBISOFT, ÜÇ OYUNU İPTAL ETTİ

Skull and Bones'un ertelenme kararına oyuncular pek şaşırmasa da Ubisoft'un Temmuz 2022'de duyurduğu dört oyuna ek olarak, duyurmadıkları üç oyunu da iptal ettiklerini açıkladı.

"PERFORMANSIMIZDAN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, "Son performansımızdan açıkça hayal kırıklığına uğradık" dedi. "Endüstri, tüketici harcamalarını etkileyen kötüleşen ekonomik koşullar bağlamında mega markalara ve sonsuz canlı oyunlara doğru kaymaya devam ettikçe zıt pazar dinamikleriyle karşı karşıyayız. Mükemmel reytinglere, oyuncuların resepsiyonuna ve iddialı bir pazarlama planına rağmen, Mario + Rabbids: Sparks of Hope 2022'nin son haftalarında ve Ocak ayının başlarında düşük performans göstermesine şaşırdık. Just Dance 2023 de düşük performans gösterdi."

Ubisoft, 2022-23. çeyrek net rezervasyon hedefini revize etti ve şu anda yaklaşık 831 milyon dolarlık önceki hedefine karşı yaklaşık 779 milyon dolara ulaşmasını bekliyor.