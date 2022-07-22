Ubisoft, Splinter Cell VR'ın da içinde bulunduğu 4 oyunu iptal etti

CEO Yves Guillemot, şirketin son kazanç çağrısı sırasında geliştirilmesi iptal edilen oyunları açıkladı. Açıklanan oyunlar arasında merakla beklenen Splinter Cell VR da yer alıyordu.

UBISOFT 4 OYUNUN GELİŞTİRİLMESİNİ DURDURDU

Yapılan açıklamada Splinter Cell VR, Ghost Recon Frontline ve diğer iki habersiz oyunun geliştirilmesini durdurduklarını bildirdi. CEO Guillemot, "Splinter Cell VR oyunu, Ghost Recon Frontline ve dğer iki habersiz oyundaki geliştirmeyi durdurma kararımızla kanıtlandığı gibi, en büyük geliştirme fırsatlarımıza daha da fazla odaklanıyoruz." dedi.

Splinter Cell VR, ilk olarak Eylül 2020'de Oculus için büyük bir fırsat olarak duyuruldu. Ardından ise Ghost Recon'un yeni oyunu Frontline da büyük bir duyuru ile oyunculara tanıtıldı, ancak Ubisoft diğer oyunların geliştirilmesine odaklanmak adına dört oyunun geliştirilmesini iptal ettiğini bildirdi.