The Game Awards 2022 adayları açıklandı. Otuz bir kategoride aday gösterilen yapımlar açıklandı. Ödül töreni ise 8 Aralık'ta gerçekleşecek.

The Game Awards 2022 adayları açıklandı. Bu yıl çeşitli ödüller için aday gösterilen yapımlar duyuruldu. Ödül töreni ise 8 Aralık'ta gerçekleşecek.

The Game Awards'ın 2022 yılında sahneye çıkacak adayları arasında Elden Ring ve God of War: Ragnarök gibi dev yapımlar yer alıyor. Pek çok farklı kategoride onlarca oyunun yarışacağı etkinlik ise 8 Aralık'ta düzenlenecek. Adaylıklar arasında en çok dikkat çeken noktalardan biri Sony Interactive Entertainment oyunlarının yirmi kategoride aday gösterilmesi oldu.

Annapurna Interactive ve Nintedo imzalı oyunlar ise on bir adaylık aldı. Elden Ring'in yayıncılığını üstlenen Bandai Namco Entertainment ise sekiz adaylık alırken Riot Games oyunları ise altı kez aday gösterildi.

The Game Awards 2022 Adayları

Adayların açıklanması ile beraber The Games Award'ın resmi internet sitesinden oylama süreci başladı. Oylamaya katılmak isteyen kullanıcılar hem internet sitesi üzerinden hem de The Game Awards Discord sunucusu üzerinden oy kullanabilecek. Oylamalar 7 Aralık tarihinde sona erecek.

Yılın Oyunu Ödülü

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco Entertainment)

God of War Ragnarok (Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

STRAY (BlueTwelve Studio / Annapurna Interactive)

Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft / Nintendo)

En İyi Oyun Yönetmenliği

Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco Entertainment)

God of War Ragnarok (Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

IMMORTALITY (Half Mermaid)

STRAY (BlueTwelve Studio / Annapurna Interactive)

En İyi Hikaye Anlatımı

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco Entertainment)

God of War Ragnarok (Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

IMMORTALITY (Half Mermaid)

En İyi Sanat Yönetimi

Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco Entertainment)

God of War Ragnarok (Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

Scorn (Ebb Software / Kepler Interactive)

STRAY (BlueTwelve Studio / Annapurna Interactive)

En İyi Müzik Ödülü

A Plague Tale: Requiem (Olivier Deriviere, Composer)

Elden Ring (Tsukasa Saitoh, Composer)

God of War Ragnarok (Bear McCreary, Composer)

Metal: Hellsinger (Two Feathers, Composer)

Xenoblade Chronicles 3 (Yasunori Mitsuda, Composer)

En İyi Ses Tasarımı

Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward / Activision)

Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco Entertainment)

God of War Ragnarok (Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital / Sony Interactive Entertainment)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

En İyi Performans

Ashly Burch (Horizon Forbidden West)

Charlotte McBurney (A Plague Tale: Requiem)

Christopher Judge (God of War Ragnarok)

Manon Gage (IMMORTALITY)

Sunny Suljic (God of War Ragnarok)

En Etkili Oyun

A Memoir Blue (Cloisters Interactive / Annapurna Interactive)

As Dusk Falls (Interior/Night / Xbox Game Studios)

Citizen Sleeper (Jump Over the Age / Fellow Traveller)

Endling: Extinction is Forever (Herobeat Studios / HandyGames)

Hindsight (Team Hindsight / Annapurna Interactive)

I Was a Teenage Exocolonist (Northway Games / Finji)

En İyi Devam Eden Oyun

Apex Legends (Respawn Entertainment / Electronic Arts)

Destiny 2 (Bungie)

Final Fantasy XIV

(Creative Business Unit III / Square Enix)

Fortnite (Epic Games)

Genshin Impact (HoYoverse)

En İyi Bağımsız Oyun

Cult of the Lamb (Massive Monster / Devolver Digital)

Neon White (Angel Matrix / Annapurna Interactive)

Sifu (Sloclap)

STRAY (BlueTwelve Studio / Annapurna Interactive)

TUNIC (TUNIC Team / Finji)

En İyi Mobil Oyun Ödülü

Apex Legends Mobile (Lightspeed Studios / Respawn Entertainment / Electronic Arts)

Diablo Immortal (Blizzard / NetEase Games)

Genshin Impact (HoYoverse)

MARVEL SNAP (Second Dinner Studios / Nuverse)

Tower of Fantasy (Hotta Studio / Perfect World / Level Infinite)

The Game Awards 2022 bünyesinde toplamda otuz kategoride onlarca oyun aday gösterildi. Bu listede ise sadece on bir kategorinin adaylarına yer verdik. Tüm listeye erişmek ve oy kullanmak için organizasyonun resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.