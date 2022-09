SHIP OF HARKINIAN: Tüm Zamanların En İyisi PC'de

Nintendo'nun başyapıtı, oyuncuların ve -gördüğümüz kadarıyla- basın kuruluşlarının göz bebeği Zelda: Ocarina Of Time bir grup gönüllü yazılımcı sayesinde "decompile" edildi ve yıllar sonra 240 fps, kontrolcü desteği, serbest kamera vb. gibi özelliklerle PC oyuncularıyla buluştu. "decompile" ne manaya geliyor diye merak ediyorsanız eğer kısacası oyunun bütün kodlarını tekrardan tek tek elle yazmak gibi bir manaya geliyor, bu da çıkan ürünün yayıncının telif haklarına tabii olmaması ve "decompile" eden kişinin istediği gibi kullanabileceği manasına gelir. İşte bu projenin ortaya çıkardığı bir ürün Ship Of Harkinian.

Ship Of Harkinian Nasıl Kurulur?

Ship Of Harkinian'ı nasıl kurmanız ve ayarları nasıl yapmanız gerektiğine dair detaylı bir videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Hadi, gelin biz de bu bahaneyle Ocarina Of time hakkında konuşalım.

Neyin Nesidir Bu Ocarina Of Time?

Nintendo 1996 yılında çıkardığı Nintendo 64 ve Super Mario 64 ile seviyeyi arşa çıkarmışken Super Mario kadar popüler olmasa da en az onun kadar beklenen ikinci en büyük IP'leri The Legend Of Zelda için bir Nintendo 64 oyunu yapmaya hazırlanıyordu. İşte bu noktada işe aldıkları bir tasarımcı Eiji Aonuma oyun dünyasını altüst edecek ve standartları belirleyecek bir oyuna imza atacaktı: The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time.

Peki Nedir Ocarina Of Time'ı Bu Kadar Özel Yapan?

Bunun cevabı için öncelikle 1998 yılına dönmemiz ve oyun sektörüne bir göz atmamız gerekiyor. Oyunlarda 3D teknolojisi daha yeni yeni kullanılmaya başlamış ve yapımcılar 3 boyutlu alanda hareket etme, dövüş, kamera açıları, nişan alma gibi konuları çözmekte problem yaşıyorlardı zaten Super Mario 64'ü bu kadar özel yapan şey 3 boyutlu alanda düzgün hareket etme ve platforming mekanikleri sunmasıydı.

İşte Super Mario 64'ün manevi kardeşi Ocarina Of Time sadece 3 boyutlu alanda hareketi değil diğer bütün saydığım mekanikleri de bir çözüme kavuşturan ve standart haline getiren oyun oldu. Mesela combat içerisinde kilitlenme mekaniğini bulan, Açık dünyada hızlıca seyahat edebilmek için oyuna bir at ekleyen, Nişan alma esnasında FPS kamera açısına geçip serbestlik sunan ilk oyun Ocarina Of Time.

Şu bahsettiğimiz tasarımcı Eiji Aonuma'yı hatırlıyor musunuz? Onun rolü çok daha büyük o Zelda'yı Zelda yapan ana tasarım ögesini oyuna ekleyen kişi: Puzzle box zindan dizaynı.

Kuklalardan Zindanlara: Eiji Aonuma

Eiji Aonuma Tokyo Sanat Okulundan mezun olmuş ve Karakuri kuklalarıyla ilgilenen genç bir tasarımcıydı. Karakuri kısaca dişliler, kablolar ve çeşitli mekaniklerle hareket eden bir çeşit Japon kuklasıdır. Ne anlatıyorsun diyebilirsiniz haklı olarak ancak Eiji Aonuma, Ocarina Of Time'ın zindanlarını tam olarak bu kuklalardan ilham alarak tasarladı. Oyundaki bütün zindanlar sanki bir Karakuriymiş gibi çeşitli butonlar, dişliler, manivelalar gibi araçlar sayesinde değişime uğruyor. Şimdilik bu kadar bilgi yeter bu konu hakkında zindanlar kısmında örneklerle anlatacağım.

Ormandaki Tek Perisiz Çocuk

Ana karakterimiz -Zelda değil- Link'in gördüğü rüyayla açılıyor oyun: Bir atın sırtında birinden kaçarmış gibi duran bir prenses ve onu kovalayan Koca burunlu, esmer suratlı, kara zırhlı bir adam. Uyandığında onu Navi adında bir peri karşılıyor ve ormanın Yüce Deku Ağacı'nın onun yardımına ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Burada bir parantez açmak gerek Link bir Kokiri ve her Kokirinin bir perisi vardır ama Link doğduğundan beri hiçbir zaman bir periye sahip değildir. Navi'yle beraber Yüce Deku Ağacı'nın yanına giden Link ağacın Ganondorf adında kötücül bir büyücü tarafından lanetlendiğini büyücünün amacının Triforce adında kutsal bir yadigarı ele geçirip dünyayı yönetmek olduğunu öğrenir. Lanet kalkmasına rağmen çok uzun zamandır lanetin etkisinde olan Yüce Deku Ağacı kurtulamaz ama son yapraklarına dökmeden önce Link'e hem bir görev hem de "Spiritual Stone of the Forest"'ı verir.

Ganondorf

Dünyayı Yönetmenin Anahtarı: Triforce

Dünya var olmadan önce 3 tanrıça vardı:

Din, Gücün Tanrıçası toprakları yarattı.

Nayru, Bilgeliğin Tanrıçası dünyanın tabii olduğu kuralları koydu.

Farore, Cesaretin Tanrıçası yaşam verdi.

Dünyaya indikleri yerde bir yadigar kaldı Triforce dünyanın özünü içeriyordu elde eden kişi toprakları, kuralları ve hayatı kontrol edebilir hatta değiştirebilirdi. Hyrule kraliyet ailesi bu gücü kimsenin elde etmemesi gerektiği bilgeliğine vardılar ve bir tapınak inşa edip Triforce'u sakladılar.

Link'in Görevi

Link 3 Spritiual Stone'u bulmalı Zaman Tapınağında Zaman Okarinasıyla "Zamanın Şarkısı"nı çalmalı ve Triforce'u Ganondorf'un eline geçmeden korumalıydı. Bu amaçla çıktığı macerada Link "Taş yiyen halk" Goronların bomba yetişen mağaralarında ve yarı-balık halk Zoraların havuzlarında karşılaştığı çeşitli zorluklara göğüs gerip 3 taşı da ele geçirdikten sonra Prenses Zelda'dan Zaman Okarinasını alıp "Zamanın Şarkısı"nı öğrendi ama Ganondorf son anda çıkagelip Triforce'u çaldı.

Zamanın Kahramanı

Link Vs Ganondorf

Asıl oyun Ganondorf'un Triforce'u çalmasıyla başlıyor. 7 yıl sonra Zaman Tapınağında uyanan Link bütün dünyayı hayaletler sardığını insanların büyük kısmının zombileştiğini kalan küçük azınlığınsa Kakariko Köyü'ne sığındığını görür. Goronların Ölü Dağı lavlar ve volkanik kayalar püskürmeye başlamış, orman yaratıkları iblislere dönüşmüş, Zoraların bütün ırmakları donmuştur. Link 7 tapınaktaki 7 efsanevi canavarı öldürüp hem tapınakların etki ettiği bölgedeki anormallikleri düzeltmeli hem de tapınakların bilgelerini uyandırıp ona Ganondorf'a karşı savaşında yardım etmelerini sağlamalıdır.

Hikaye Hakkında Kritik

Aşırı Stereotipik bir seçilmiş kişi hikayesi anlatıyor oyun, efsanevi Master Sword bildiğimiz Excalibur 3 ve 7 mistisizmi de cabası bir de "prensesi kurtar bakalım yiğidim" hikayesi de işin işine girince ben bunu defalarca oynadım diyor insan. Yarattığı dünyayla ve halklarıyla farkını gösteriyor oyun (tabi Ganondorf'un halkı Gerudoların çölde yaşayan esmer tenli kötü bir halk olduğunu belirtmek isterim biraz ırkçı gibi sanki ne dersiniz?). Hikaye sunumu dönemine göre etkileyici ve diyaloglar da eğlenceli olduğu için sıkmıyor. Benim favorim Link'in kahraman olmak için fazla küçük olduğundan dolayı bilgelerin onu 7 yıl boyunca uyutup büyümesini beklediğini öğrendiğimiz sahne oldu küçük bir kahkaha attım.

Koca bir Lunapark: Hyrule

Sevgili kahramanımız Link zindanlarda puzzlelar çözmekle veya çeşitli canavarlarla savaşmakla meşgul değilken Hyrule'da da çeşitli aktiviteler yapabiliyor. sürekli olarak etkileşime geçebileceği insanlarla konuşup, yan görevler yapabileceği veya mini oyunlar oynayabileceği 7 yerleşim yeri var. Bu aktivitelere birkaç örnek vermek gerekirse:

Lon Lon Ranch'te at sürmek

Hyrule Kalesi'nde bowling oynamak

Lake Hylia'da balık tutmak

Zora's Domain'de şarkıcı kurbağa kardeşlerle beraber şarkı söylemek

Lost Woods'ta gizemli mağaralar ve diğer bölgelere bağlantılar keşfetmek

Herhangi bir yerde Golden Skulltula avlamak

Bir de üstüne Hyrule Field'da zamanın sürekli aktığını 12 saat gece 12 saat gündüz olduğunu, bütün yerleşim yerlerinin gece-gündüz diye iki formu olduğunu ve buna göre yapabileceğiniz etkinliklerin değiştiğini hesaba katarsak ana görevlerden sıkılıp bir nefes almak istediğinizde baya bir seçeneğiniz var merak etmeyin.

(Hani Link'in 7 yıl uyuduğundan bahsetmiştim ya istediğiniz zaman Temple Of Time'a gidip 7 yıl öncesine veya sonrasına da gidebiliyorsunuz varın siz düşünün ötesini)

Kılıç, Kalkan ve Okarina

Link herhangi bir oyun karakteri karşılaştığı sorunları çözmek için kullanabileceği çeşitli aletlere sahip çeşitli kılıçlar, kalkanlar, yay-sapan, bombalar, bir çekiç, hatta bir hookshot. Link'i herhangi bir oyun karakterinden ayıran bir aleti var o da Ocarina Of Time.

Okarinamızla çalabileceğimiz tam 12 adet şarkı var bunların bir kısmı temple denilen büyük zindanlara fast travel görevi yaparken geri kalanlarının ise durumdan duruma göre değişen etkileri var biriyle atımız Epona'yı çağırıyoruz biri biri adeta bir uzaktan kumanda görevi görüp zindanlardaki mekanizmaları çalıştırıyor biri gizli kapıları keşfetmenizi sağlıyor.

Ocarina Of Time'da Okarina öylesine konulmuş bir alet değil oyunun en temel parçalarından birisi.

Zindanlar, Zindanlarımız…

Sizi bilmem ama ben hangi oyun olursa olsun bir zindana girmek ve o zindanda yeni mekaniklerle tanışıp yavaş yavaş o zindanın her bir köşesine hükmetmeyi eninde sonunda o zindanın karşıma çıkardığı son zorluğu Boss'la savaşmaktan tarifsiz bir keyif alıyorum. Hele o zindan elle yapılmış amaçsız hissettiren bir odası bile yoksa o oyun direkt benim için bir seviye üste çıkıyor. Konu zindanlar olduğunda Ocarina Of Time bir değil birkaç seviye üste çıktı.

Oyunda 12 adet eşsiz zindan 12 adet eşsiz zindan bossu var (evet her zindanın bossu tamamen eşsiz modern oyunlarda olduğu gibi rengini değiştirip aynı bossla 3 kere dövüşmeyi bırak hiçbiriyle 2 kere bile dövüşmüyoruz.). Bu zindanlar yazının başında anlattığım Karakurilerden esinlenen puzzle box zindan dizaynına sahip.

Bu dizayn oyuncunun sadece o an bulunduğu odada bir puzzle çözmesinden çok farklı bütün zindan kocaman bir puzzle. Zelda zindanlarının asıl amacı boss odasının anahtarını elde edip Boss'u yenmektir. Bu öylece önünüze çıkan her düşmanı öldürüp elde edebileceğiniz türden bir başarı değil. Ulaşmanız gereken spesifik odaya ulaşmak için oraya giden yolu inşa etmeniz gerekiyor.

Böyle anlatmak zor oluyor hadi gelin Water Temple üzerinden anlatayım.

Water Temple 3 kattan oluşuyor ilk girdiğiniz anda zindanın 2 katı sular altında. 3.katta odalar var hatta boss odası da 3. katta ama erişemiyoruz belli ki bu zindan içerisinde yeni bir alet edinip 3. kattaki odalara ulaşmalıyız.

Alt katlara yüzerek ulaşabiliyoruz ancak tamamen sular altında bu da hookshot dışında herhangi bir aleti kullanamadığımız manasına geliyor. En alt katta 3. kata kadar uzanan dik bir oda var 3. katında duvara kazınmış bir Triforce görüyoruz (bu Ocarina Of Time'da Zelda's Lullaby adlı melodiyi çalmamızı gerektiğini belirtiyor.) okarinamızı çıkarıp gerekli şarkıyı çalınca zindandaki tüm su boşalıyor.

Bu artık sadece 3. kat değil diğer katlarda da tüm aletlerimizi kullanabileceğimiz manasına geliyor ancak sadece zindanın ilk katına erişimimiz var (su olmadığı için yüzerek yukarı çıkamıyoruz) 2. kata çıkan bir merdiven bulduğumuz zaman yine bir Triforce bu sefer çalınca ilk kat su altında kalıyor. Ama 2. kattaki yeni odalara erişebiliyoruz o odalardan birinde daha uzun mesafelere erişebilen bir hookshot buluyoruz. Ama bu sefer 3. kata kadar su olmasına ihtiyacımız var yeni bir Triforce sayesinde 3.kata su çıkıyor orada bir anahtar elde ediyoruz ama açtığı kapı ilk katta. İlk Triforce'u tekrar aktifleştiriyoruz boss anahtarını alıp 3. Triforce'u aktif ediyoruz ve Boss'a ulaşıyoruz.

Bir Ocarina Of Time zindanını yenmek rubik küpü çözmek gibidir, bir hareket yaparsın yeni yerlere erişebilirken bazılarına erişimin kesilir. İçi canavarlarla dolu bir rubik küpü.

Sonsöz

Bu yazı benim Fanzade'deki ilk yazım eminim dil bilgisi hataları veya kelime tekrarları gibi can sıkıcı hatalar yapmışımdır sürçülisan ettiysek affola.

The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time sektörü değiştiren en büyük işlerden GTA serisinde çalışan Dan Houser'ın da dediği gibi "3 boyutlu oyunlar yapıp da Zelda veya Mario'dan bir şey almadığını söyleyen biri yalan söylüyordur". Tabii ki 2022 yılının oyuncuları olarak oyunda at var diye coşamıyoruz bizim için 99/100lük bir deneyim olmaz ama en azından çok keyifli bir 20 saat ve Zelda dünyasıyla tanışmak için kesinlikle herkesin deneyim etmesi gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum.