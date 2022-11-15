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PlayStation Ekim 2022'nin en çok indirilen oyunları açıklandı

Gamegar Haberleri

PlayStation Ekim 2022'nin en çok indirilen oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment'ın İçerik İletişim Kıdemli Uzmanı Gillen McAllister'ın PlayStation Blog'da yayınladığı rapora göre PlayStation mağazasında Avrupa ve Amerika kullanıcılarının Ekim ayında en çok indirdiği PS5, PS4 ve PS VR oyunları açıklandı.


Ekim ayında PlayStation mağazasında her iki konsolda da PS4 Avrupa haricinde Call of Duty Modern Warfare 2 ilk sırada yer aldı. Avrupa'daki PS4 kullanıcılarının en çok indirdiği oyun FIFA 23 iken ikinci sırada Modern Warfare 2 yer aldı. İşte en çok indirilen PS5, PS4 ve PSVR oyunları:

US/Canada EU
1Call of Duty: Modern Warfare IICall of Duty: Modern Warfare II
2Gotham KnightsFIFA 23
3FIFA 23Gotham Knights
4NBA 2K23Grand Theft Auto V
5Madden NFL 23Cyberpunk 2077
6NHL 23NBA 2K23
7Grand Theft Auto VA Plague Tale: Requiem
8PGA TOUR 2K23Medieval Dynasty
9Cyberpunk 2077Resident Evil 3
10A Plague Tale: RequiemMount & Blade II: Bannerlord
11The Last of Us Part INHL 23
12Mount & Blade II: BannerlordF1 22
13Star Ocean The Divine ForceStray
14Tom Clancy's Rainbow Six SiegePGA TOUR 2K23
15Resident Evil 3Tom Clancy's Rainbow Six Siege
16Resident Evil VillageResident Evil 2
17StrayAssassin's Creed Valhalla
18Medieval DynastyStar Wars Jedi: Fallen Order
19Marvel's Spider-Man: Miles MoralesDisney Dreamlight Valley
20Star Wars Jedi: Fallen OrderIt Takes Two
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US/Canada EU
1Call of Duty: Modern Warfare IIFIFA 23
2FIFA 23Call of Duty: Modern Warfare II
3Madden NFL 23Minecraft
4NBA 2K23Grand Theft Auto V
5MinecraftRed Dead Redemption 2
6Grand Theft Auto VNeed for Speed Heat
7NHL 23NBA 2K23
8Red Dead Redemption 2Call of Duty: Modern Warfare
9DRAGON BALL: THE BREAKERSEA Sports UFC 4
10PGA TOUR 2K23F1 22
11Call of Duty: Modern WarfareTekken 7
12Need for Speed HeatNeed for Speed Payback
13Call of Duty: Black Ops Cold WarNeed for Speed Hot Pursuit Remastered
14Call of Duty: Black Ops IIIThe Crew 2
15EA Sports UFC 4Gang Beasts
16Gang BeastsDRAGON BALL: THE BREAKERS
17Dragon Ball FighterZMarvel's Spider-Man
18Dragon Ball Z: KakarotThe Witcher 3: Wild Hunt
19Need for Speed PaybackThe Forest
20Cyberpunk 2077Assassin's Creed Odyssey

US/Canada EU
1NFL ProERA '22Job Simulator
2Beat SaberBeat Saber
3Job SimulatorSUPERHOT VR
4SUPERHOT VRSniper Elite VR
5Creed: Rise to GloryCreed: Rise to Glory
6The Exorcist: Legion VRThe Exorcist: Legion VR
7Rick and Morty: Virtual Rick-alityThe Walking Dead: Saints & Sinners
8The Elder Scrolls V: Skyrim VRRick and Morty: Virtual Rick-ality
9The Walking Dead: Saints & SinnersBatman: Arkham VR
10The Walking Dead OnslaughtThe Walking Dead Onslaught
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

PlayStation VR2 PlayStation 4 Playstation Gamegar Haberler

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