PlayStation Ekim 2022'nin en çok indirilen oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment'ın İçerik İletişim Kıdemli Uzmanı Gillen McAllister'ın PlayStation Blog'da yayınladığı rapora göre PlayStation mağazasında Avrupa ve Amerika kullanıcılarının Ekim ayında en çok indirdiği PS5, PS4 ve PS VR oyunları açıklandı.





Ekim ayında PlayStation mağazasında her iki konsolda da PS4 Avrupa haricinde Call of Duty Modern Warfare 2 ilk sırada yer aldı. Avrupa'daki PS4 kullanıcılarının en çok indirdiği oyun FIFA 23 iken ikinci sırada Modern Warfare 2 yer aldı. İşte en çok indirilen PS5, PS4 ve PSVR oyunları:

EKİM AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN PS5 OYUNLARI:

US/Canada EU 1 Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II 2 Gotham Knights FIFA 23 3 FIFA 23 Gotham Knights 4 NBA 2K23 Grand Theft Auto V 5 Madden NFL 23 Cyberpunk 2077 6 NHL 23 NBA 2K23 7 Grand Theft Auto V A Plague Tale: Requiem 8 PGA TOUR 2K23 Medieval Dynasty 9 Cyberpunk 2077 Resident Evil 3 10 A Plague Tale: Requiem Mount & Blade II: Bannerlord 11 The Last of Us Part I NHL 23 12 Mount & Blade II: Bannerlord F1 22 13 Star Ocean The Divine Force Stray 14 Tom Clancy's Rainbow Six Siege PGA TOUR 2K23 15 Resident Evil 3 Tom Clancy's Rainbow Six Siege 16 Resident Evil Village Resident Evil 2 17 Stray Assassin's Creed Valhalla 18 Medieval Dynasty Star Wars Jedi: Fallen Order 19 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Disney Dreamlight Valley 20 Star Wars Jedi: Fallen Order It Takes Two

EKİM AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN PS4 OYUNLARI:

US/Canada EU 1 Call of Duty: Modern Warfare II FIFA 23 2 FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare II 3 Madden NFL 23 Minecraft 4 NBA 2K23 Grand Theft Auto V 5 Minecraft Red Dead Redemption 2 6 Grand Theft Auto V Need for Speed Heat 7 NHL 23 NBA 2K23 8 Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Modern Warfare 9 DRAGON BALL: THE BREAKERS EA Sports UFC 4 10 PGA TOUR 2K23 F1 22 11 Call of Duty: Modern Warfare Tekken 7 12 Need for Speed Heat Need for Speed Payback 13 Call of Duty: Black Ops Cold War Need for Speed Hot Pursuit Remastered 14 Call of Duty: Black Ops III The Crew 2 15 EA Sports UFC 4 Gang Beasts 16 Gang Beasts DRAGON BALL: THE BREAKERS 17 Dragon Ball FighterZ Marvel's Spider-Man 18 Dragon Ball Z: Kakarot The Witcher 3: Wild Hunt 19 Need for Speed Payback The Forest 20 Cyberpunk 2077 Assassin's Creed Odyssey

EKİM AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN PS VR OYUNLARI: