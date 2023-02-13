Ocak 2023'te en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment'ın İçerik İletişim Kıdemli Uzmanı O'Dell Harmon Jr.'ın PlayStation Blog'da yayınladığı rapora göre PlayStation mağazasında Avrupa ve Amerika kullanıcılarının Ocak ayında en çok indirdiği PS5, PS4, PS VR ve oynaması ücretsiz oyunları açıklandı.
PlayStation 5 ve PlayStation 4 konsollarında Amerika/Kanada bölgesinde en çok indirilen oyun Call of Duty Modern Warfare 2 olurken Avrupa'da ise FIFA 23 oldu. İkinci sıraya yerleşen oyunlar ise Amerika/Kanada'da FIFA 23 olurken Avrupa'da ise Call of Duty Modern Warfare 2 oldu.
Ocak ayında PS5, PS4, PSVR ve oynaması ücretsiz oyunlar için en çok indirilenleri açıklandı. Ocak ayında bilimkurgu korku yeniden yapımı Dead Space, aksiyon RPG Forspoken ve Monster Hunter Rise'ın PlayStation çıkışı diğerlerinin yanı sıra ilk kez sahneye çıktı. Üçü de PS5 için ilk ona girdi.