Ocak 2023'te en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment'ın İçerik İletişim Kıdemli Uzmanı O'Dell Harmon Jr.'ın PlayStation Blog'da yayınladığı rapora göre PlayStation mağazasında Avrupa ve Amerika kullanıcılarının Ocak ayında en çok indirdiği PS5, PS4, PS VR ve oynaması ücretsiz oyunları açıklandı.

PlayStation 5 ve PlayStation 4 konsollarında Amerika/Kanada bölgesinde en çok indirilen oyun Call of Duty Modern Warfare 2 olurken Avrupa'da ise FIFA 23 oldu. İkinci sıraya yerleşen oyunlar ise Amerika/Kanada'da FIFA 23 olurken Avrupa'da ise Call of Duty Modern Warfare 2 oldu.

OCAK AYINDA PLAYSTATION'DA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR

Ocak ayında PS5, PS4, PSVR ve oynaması ücretsiz oyunlar için en çok indirilenleri açıklandı. Ocak ayında bilimkurgu korku yeniden yapımı Dead Space, aksiyon RPG Forspoken ve Monster Hunter Rise'ın PlayStation çıkışı diğerlerinin yanı sıra ilk kez sahneye çıktı. Üçü de PS5 için ilk ona girdi.

PLAYSTATION 5 OYUNLARI

ABD/Kanada AVRUPA 1 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V 2 Dead Space FIFA 23 3 Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II 4 NBA 2K23 Dead Space 5 FIFA 23 Forspoken 6 Madden NFL 23 MONSTER HUNTER RISE 7 Forspoken Need For Speed Unbound 8 The Last of Us Part I NBA 2K23 9 MONSTER HUNTER RISE ELDEN RING 10 God of War Ragnarök The Last of Us Part I 11 Need For Speed Unbound Among Us 12 ELDEN RING Tom Clancy's Rainbow Six Siege 13 Ghost of Tsushima God of War Ragnarök 14 Tom Clancy's Rainbow Six Siege It Takes Two 15 Marvel's Spider-Man: Miles Morales ONE PIECE ODYSSEY 16 Ratchet & Clank: Rift Apart The Witcher 3: Wild Hunt 17 ONE PIECE ODYSSEY Kena: Bridge of Spirits 18 Mortal Kombat 11 Cyberpunk 2077 19 Among Us Ratchet & Clank: Rift Apart 20 GRAN TURISMO 7 GRAN TURISMO 7

PLAYSTATION 4 OYUNLARI

ABD/Kanada AVRUPA 1 Minecraft FIFA 23 2 Call of Duty: Modern Warfare II Minecraft 3 Red Dead Redemption 2 The Forest 4 The Forest Grand Theft Auto V 5 FIFA 23 A Way Out 6 Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 7 The Last of Us Part II The Last of Us Part II 8 NBA 2K23 Call of Duty: Modern Warfare II 9 Gang Beasts Need for Speed Payback 10 Need for Speed Payback Gang Beasts 11 Madden NFL 23 Need for Speed Heat 12 EA Sports UFC 4 NBA 2K23 13 The Last of Us Remastered EA Sports UFC 4 14 Need for Speed Heat God of War 15 God of War The Last of Us Remastered 16 A Way Out Monopoly Plus 17 theHunter: Call of the Wild ARK: Survival Evolved 18 Persona 4 Golden Among Us 19 God of War Ragnarök Assetto Corsa 20 ARK: Survival Evolved Goat Simulator

PLAYSTATION VR OYUNLARI

ABD/Kanada AVRUPA 1 Job Simulator Job Simulator 2 Beat Saber Beat Saber 3 Astro Bot Rescue Mission Batman: Arkham VR 4 SUPERHOT VR Creed: Rise to Glory 5 The Elder Scrolls V: Skyrim VR SUPERHOT VR 6 Swordsman VR Swordsman VR 7 The Walking Dead: Saints & Sinners Sniper Elite VR 8 PlayStation VR Worlds The Walking Dead: Saints & Sinners 9 Batman: Arkham VR Astro Bot Rescue Mission 10 NFL ProERA '22 PlayStation VR Worlds

OYNAMASI ÜCRETSİZ OYUNLAR