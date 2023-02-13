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Ocak 2023'te en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

Gamegar Haberleri

Ocak 2023'te en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment'ın İçerik İletişim Kıdemli Uzmanı O'Dell Harmon Jr.'ın PlayStation Blog'da yayınladığı rapora göre PlayStation mağazasında Avrupa ve Amerika kullanıcılarının Ocak ayında en çok indirdiği PS5, PS4, PS VR ve oynaması ücretsiz oyunları açıklandı.

PlayStation 5 ve PlayStation 4 konsollarında Amerika/Kanada bölgesinde en çok indirilen oyun Call of Duty Modern Warfare 2 olurken Avrupa'da ise FIFA 23 oldu. İkinci sıraya yerleşen oyunlar ise Amerika/Kanada'da FIFA 23 olurken Avrupa'da ise Call of Duty Modern Warfare 2 oldu.

Ocak ayında PS5, PS4, PSVR ve oynaması ücretsiz oyunlar için en çok indirilenleri açıklandı. Ocak ayında bilimkurgu korku yeniden yapımı Dead Space, aksiyon RPG Forspoken ve Monster Hunter Rise'ın PlayStation çıkışı diğerlerinin yanı sıra ilk kez sahneye çıktı. Üçü de PS5 için ilk ona girdi.

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ABD/KanadaAVRUPA
1Grand Theft Auto VGrand Theft Auto V
2Dead SpaceFIFA 23
3Call of Duty: Modern Warfare IICall of Duty: Modern Warfare II
4NBA 2K23Dead Space
5FIFA 23Forspoken
6Madden NFL 23MONSTER HUNTER RISE
7ForspokenNeed For Speed Unbound
8The Last of Us Part INBA 2K23
9MONSTER HUNTER RISEELDEN RING
10God of War RagnarökThe Last of Us Part I
11Need For Speed UnboundAmong Us
12ELDEN RINGTom Clancy's Rainbow Six Siege
13Ghost of TsushimaGod of War Ragnarök
14Tom Clancy's Rainbow Six SiegeIt Takes Two
15Marvel's Spider-Man: Miles MoralesONE PIECE ODYSSEY
16Ratchet & Clank: Rift ApartThe Witcher 3: Wild Hunt
17ONE PIECE ODYSSEYKena: Bridge of Spirits
18Mortal Kombat 11Cyberpunk 2077
19Among UsRatchet & Clank: Rift Apart
20GRAN TURISMO 7GRAN TURISMO 7

ABD/KanadaAVRUPA
1MinecraftFIFA 23
2Call of Duty: Modern Warfare IIMinecraft
3Red Dead Redemption 2The Forest
4The ForestGrand Theft Auto V
5FIFA 23A Way Out
6Grand Theft Auto VRed Dead Redemption 2
7The Last of Us Part IIThe Last of Us Part II
8NBA 2K23Call of Duty: Modern Warfare II
9Gang BeastsNeed for Speed Payback
10Need for Speed PaybackGang Beasts
11Madden NFL 23Need for Speed Heat
12EA Sports UFC 4NBA 2K23
13The Last of Us RemasteredEA Sports UFC 4
14Need for Speed HeatGod of War
15God of WarThe Last of Us Remastered
16A Way OutMonopoly Plus
17theHunter: Call of the WildARK: Survival Evolved
18Persona 4 GoldenAmong Us
19God of War RagnarökAssetto Corsa
20ARK: Survival EvolvedGoat Simulator

ABD/KanadaAVRUPA
1Job SimulatorJob Simulator
2Beat SaberBeat Saber
3Astro Bot Rescue MissionBatman: Arkham VR
4SUPERHOT VRCreed: Rise to Glory
5The Elder Scrolls V: Skyrim VRSUPERHOT VR
6Swordsman VRSwordsman VR
7The Walking Dead: Saints & SinnersSniper Elite VR
8PlayStation VR WorldsThe Walking Dead: Saints & Sinners
9Batman: Arkham VRAstro Bot Rescue Mission
10NFL ProERA '22PlayStation VR Worlds

ABD/KanadaAVRUPA
1Call of Duty: Warzone 2.0Call of Duty: Warzone 2.0
2FortniteFortnite
3Fall GuysRocket League
4Apex LegendsFall Guys
5Rocket LeagueThe Sims 4
6Overwatch 2eFootball 2023
7The Sims 4Overwatch 2
8Rec RoomApex Legends
9eFootball 2023Genshin Impact
10Genshin ImpactMultiVersus
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

PlayStation VR2 PlayStation 4 Gamegar Haberler

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