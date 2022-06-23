GTA 6 ne zaman çıkacak 2022? Son gelişmeler... GTA 6 çıkış tarihi! GTA 6'ya dair neler biliyoruz?

GTA 6 ne zaman çıkacak? Geçtiğimiz günde ortaya atılan bilinmeyen kaynaklara göre GTA 6, Miami'de geçecek ve Ekim 2023'te resmi olarak konsollara açılmış olacak. Reddit'te yapılan açıklamaya göre yeni GTA oyunu, Red Dead Redemption 2'ye benzer bir açık dünyaya sahip olacak. Bilgileri sızdıran sayfa sonrası GTA 6 ne zaman çıkacak? sorusu çok daha merak edilmeye başladı. Bu öne çıkarılan sızıntı haberilginç bir şekilde geçmişte ortaya çıkan bazı söylentileride içeriyor. Örnek verilecek olursa, bu yeni oyunun açık dünyası biraz daha dar fakat daha tempolu bir içerikle gelecek.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK 2022?

Rockstar Games, Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ile Grand Theft Auto serisi hakkında yeni oyunun ne zaman çıkacağına dair yöneltilen sorulara cevap getirdi. Stüdyo, serinin bir sonraki oyunu GTA 6'nın geliştirmelerinin devam ettiğini onayladı.

Rockstar games'in yaptığı paylaşımda ilk olarak GTA V ve GTA Online'nın PlayStatino 5 ve Xbox Series X/S platformlarına 15 Mart'ta geleceğini duyurdu. Hemen ardından ise "Sırada Ne Var" başlığı ile şu sözlere yer verdi, "GTAV'ın eşi görülmemiş uzun ömürlülüğü ile, birçoğunuz bize Grand Theft Auto serisinde yeni bir giriş hakkında soru sorduğunuz biliyoruz.

Bir Kotaku raporu , GTA 6'nın veya en azından "Grand Theft Auto serisine yeni bir girişin" Nisan 2020 itibarıyla geliştirme aşamasında olduğunu iddia etti. Ek olarak, Rockstar'ın oyun için iç planının biraz daha küçük bir sürüm yayınlamak olduğunu öne sürüyor. oyun ve daha sonra düzenli güncellemelerle genişletin. Bu, GTA 6'nın daha fazla canlı hizmet seçeneğini entegre ederek GTA Online'ın başarısını geliştireceğini gösteriyor.

En sağlam GTA 6 çıkış tarihi ipucu yayıncı Take-Two Interactive'in pazarlama bütçesinin gelir. VentureBeat tarafından bildirilenTake-Two'nun10-K SEC dosyası(önümüzdeki beş yıl için finansal planları ortaya koyuyor), şirketin Nisan 2023 ile Mart 2024 sonu arasında pazarlamaya 89 milyon dolar harcamayı beklediğini gösteriyor - bu büyük bir artış. ve raporun işaret ettiği gibi, önümüzdeki on yılda herhangi bir mali yıl için beklenen pazarlama bütçesinin yarısından fazlası.

Bu, endüstri analisti Jeff Cohen'in bu yükselişin GTA 6'nın bu dönemde piyasaya sürülmesinden kaynaklandığını tahmin etmesine yol açtı.

VentureBeat'in raporunda yer alan yatırımcılara birnotta Cohen, önceki pazarlama bütçelerinin, Red Dead Redemption 2 de dahil olmak üzere Take-Two Interactive'in diğer büyük sürümlerinin yayınlarını tahmin ettiğine dikkat çekti.

Bu tahmin doğruysa, Nisan 2023 ile Mart 2024 arasında GTA 6'nın piyasaya sürülmesini beklemekteyiz. Başlangıçta bu ani yükselişin 2023 mali yılında gerçekleşmesi bekleniyordu, ancak 2024'e geri çekildi. GTA 6 ise bu yükselişe neden olmuşsa, bu bir gecikmenin meydana geldiğini düşündürür.

Yine, GTA 6'nın Rockstar tarafından geliştirilme aşamasında bile onaylanmadığını belirtmekte fayda var, bu nedenle yalnızca çıkış tarihi hakkında net bir açıklama yok.

GTA 6 VICE CITY'DE Mİ GEÇECEK?

GTA 6'dan gelen yeni iddialara göre, önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülmesi beklenen yeni seri günümüz Vice City'sinde geçebilir.

Tom Hendersen'a göre GTA 6, 1980'li ve 1890'lı yıllarda geçmeyecek. GTA Online'a gelen birçok yeniliğin günümüz öğeleriyle dolu olması sebebiyle, GTA 6'da da bu yapının korunacağı düşünülüyor. Ayrıca, oyun ilk piyasaya sürüldüğünde GTA 5 kadar büyük bir haritaya sahip olmayacak. Ancak, dönem içerisinde gelecek güncellemeler ile haritalar ve oyun içi öğeler genişletilecekmiş.

GTA 6'YA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

Dünyanın en popüler oyun serilerinden olan GTA'nın yeni oyunu hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bu defa ortaya çıkan sızıntı doğrudan bir GTA RP oyuncusu tarafından ortaya atıldı. Popüler oyuncu r/Robultz tarafından yapılan son sızıntıya göre, GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen bir görüntü paylaşıldı. Yayınladığı görüntülerin kaynağının kim olduğunu söylemeyen oyuncu, sızıntının oyun dünyasında saygın bir isimden geldiğini belirtti.

GTA 6 hakkında çok fazla detay alamadığını söyleyen r/Robultz 'un paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu. Pek çok kişi sızıntıdaki görsellerin sahne olduğunu, aslında paylaşılan görüntülerin Cities:Skylines'dan olduğu iddia edildi.

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Grand Theft Auto 6 - PC için Minimum Gereksinimleri önceki oyunlara göre şekilendirildi.

İşletim Sistemi: Win 10 64

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz / AMD FX-8350

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

VRAM: 4 GB

Sistem Belleği: 8 GB RAM

Depolama: 100 GB Sabit disk alanı

DirectX 12 Uyumlu Ekran Kartı

Grand Theft Auto 6 PC için Önerilen Gereksinimler