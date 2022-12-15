Gran Turismo 7'ye beş yeni araç eklendi

Gran Turismo 7 oyuncularına Aralık ayında beş yeni araç verilirken yeni Scapes olarak Norveç eklendiği bildirildi. Ayrıca Gran Turismo 7'deki sınırlı süreli izleyici kampanyasına katılan ve 4. gün sorusunu doğru cevaplayanlara 15 Aralık'ta hediye olarak Ferrari Vision Gran Turismo aracına erken erişim hakkı verilecek.

GRAN TURISMO 7'YE BEŞ YENİ ARAÇ EKLENDİ

Ferrari Vision Gran Turismo Alfa Romeo Giulia GTAm '20 Bugatti Chiron '16 Chevrolet Corvette C8 Stringray '20 Toyota Celica GT-FOUR Rally Car (ST205) '95

Ferrari Vision Gran Turismo

Ferrari Vision Gran Turismo, Prancing Horse'un eşsiz yarış mirasında kurulan muhteşem ve fütüristik bir tasarıma sahip, sanal motor sporları dünyasına adanmış ilk Ferrari tek koltuklu konsept otomobildir. Ferrari Vision Gran Turismo, ilhamını Ferrari'nin son derece başarılı 1960'lar ve 70'ler spor prototiplerinin büyüleyici dünyasından alıyor. Hiper-modern karoserin ve dramatik oranların altında, otomobil Ferrari 330 P3 ve 512 S gibi başyapıtların DNA'sını gizliyor. Geçmişe bir selam, ancak dayanıklılık yarışının geleceğinin güçlü bir ipucu. Ferrari Vision Gran Turismo'nun mimarisi, gelişmiş bir aerodinamik tasarım etrafında üretilmiştir ve Ferrari 499P'ye güç veren aynı motor mimarisiyle donatılmıştır. Bununla birlikte, burada, motor, 9.000 rpm'de en az 1.030 CV (1.015.8 BHP) geliştirmek için daha aşırı hale getirildi ve biri arka aksta ve biri ön tekerleklerin her birinde olmak üzere üç elektrik motoruyla 240 kW (321.5 BHP) daha fazla kullanılabilir.

Alfa Romeo Giulia GTAm '20

Giulia GTA ve GTAm, 2020'de Alfa Romeo'nun kuruluşunun 110. yıldönümünü kutlamak için piyasaya sürülen Giulia'nın özel sürümleridir. Yüksek performanslı Quadrifoglio modeline dayanarak, bu yıldönümü sürümleri için performans daha da artırıldı. 2.9L V6 çift turboşarjlı motorun güç çıkışı 532 BHP'ye yükseltildi. Otomobil genelinde hafif yapı malzemelerinin kullanılması, ağırlığı 100 kg azalttı ve etkili dingil mesafesini kısaltmak için ön ve arka iz genişliği 50 mm artırıldı ve bunların hepsi yol tutuşunda önemli bir iyileşme sağladı. Ek olarak, otomobilde genişletilmiş ön çamurluklar ve arkadaki çamurlukların üzerinde kemerlerin yanı sıra Alfa Romeo'nun F1 ortağı Sauber ile birlikte geliştirilen birkaç aerodinamik parça bulunuyor. GTAm, devre kullanımı için tasarlanmış daha sert bir kurulum sunar. Daha büyük bir ön ayırıcı ve karbon fiber arka kanat eklerken, arka koltukları bir devrilme kafesi ile değiştirir.

Bugatti Chiron '16

Chiron, 2016 yılında Bugatti tarafından tanıtılan süper bir spor otomobildir. Bu sınırlı üretim modeli, dünya çapında sadece 500 ünite ile Veyron'un bir devamı olarak tanıtıldı. Dış kısım, kabini çevreleyen ve hava girişi görevi gören büyük C şeklindeki çizgilere sahiptir. Ayrıca, düz çizgi stabilitesini artıran Type 57 Atlantic Coupe'den esinlenen vurgulanmış bir merkez çizgisine sahiptir. Karbon fiber şasi, bir LMP1 yarış otomobiliyle aynı sertlik seviyesini sağlar ve 8L W16 dörtlü turbo motora ev sahipliği yapar. Bu motor, Veyron yinelemesinden bu yana 1.479,3 BHP'lik maksimum güç çıkışına ve 163,1 kgfm'lik maksimum tork derecesine kapsamlı bir şekilde ayarlanmıştır. Otomobil, 2.5 saniyede 0-62.1 mil / saat hıza ulaşabiliyor ve üretim öncesi bir prototip maksimum 304.8 mil hıza ulaşabildi. 2018 yılında, Chiron Sport, orijinalinden 18 kg daha az ağırlığa sahip geliştirilmiş bir şasiye sahip olarak tanıtıldı. 2019 yılında, Bugatti'nin 110. yıldönümünü kutlamak için sınırlı sayıda üretilen 'Chiron Sport 110 Ans Bugatti' piyasaya sürüldü. Bu arabalardan sadece 20 tanesi yapıldı.

Chevrolet Corvette C8 Stringray '20

Tüm Amerikan spor otomobilinin kısaltması olan Chevrolet Corvette, 2019'da tarihi bir değişiklik gördü. O yıl tanıtılan sekiz nesil Corvette, orta gemi düzenini kullanan ilk şirket oldu. Bu devrimci değişim, dışarıya tek bir bakıştan anlaşılmaktadır. Chevrolet'nin ikonik uzun burnu hiçbir yerde görülmüyor ve kabin ileri doğru hareket ettirildiğinde gövde klasik orta boy profiline uyuyor. Bir motor olmadan, ön bölüm artık bagaj alanı olarak hizmet veriyor, bu arada motorun arkasında bir golf çantası için yeterince büyük başka bir bagaj alanı bulunuyor. Otomobilin kalbindeki V8 motoru, önceki nesil model C7'nin LT1 motorundan geliştirilen yeni nesil küçük blok LT2'dir. 6.2L deplasman ile 495.1 BHP / 65.0 kgfm üretebilir, ancak aynı zamanda silindir devre dışı bırakma gibi yakıt tasarrufu özelliklerine de sahiptir. Şanzıman artık sadece 8 ileri çift kavramalı otomatik olarak sunuluyor ancak direksiyon simidine monte edilmiş pedallı vites değiştiriciler kullanılarak manuel kontrol de mümkün. Süspansiyon, 4 köşenin hepsinde çift salıncaklı yapı kullanır ve yüksek kaldırımları ve diğer engelleri işlemek için bir yükseklik ayarlama sistemi ile mevcuttur. Sürücü merkezli kokpit, 8 inçlik dokunmatik ekran tarafından kontrol edilen çok işlevli bir bilgi-eğlence sistemine sahiptir. Motor bölmesinin kabinin arkasına taşınmasıyla yeni nesil Corvette, GT otomobil yarışlarında olağanüstü performansıyla bir yarışmacı olduğunu gösterdi.

Toyota Celica GT-FOUR Rally Car (ST205) '95

ST185'in 1993'teki parlak gösterisi sayesinde hem sürücü hem de üretici şampiyonalarının çifte unvanını elde ettikten sonra Toyota, ertesi yıl yeni ST205 Celica'yı tanıttı ve daha da fazla zafer elde etmeyi amaçladı. Yeni Celica daha büyük bir gövdeye sahip olmasına rağmen, genişletilmiş dingil mesafesi ve tekerlek paletinden gelen gelişmiş stabilite nedeniyle daha iyi ağırlık dağılımına sahipti. İş ekibi TTE, geliştirmenin başlangıcından itibaren dahil oldu ve temel katkılar genel aerodinamik ve soğutma performansının iyileştirilmesiydi. Celica'nın 1994 1000 Lakes Rallisi'nde çıkış yapması planlanıyordu, ancak alt takım gelişimindeki beklenmedik gecikmeler nedeniyle sezonu deneme yarışları yaparak geçirdi. 1995 yılında tam ölçekli bir katılımcı olarak giren Celica, yeni geliştirilen Subaru Impreza ile savaştı ve Didier Auriol, Tour de Corse'daki 4. turda ilk galibiyeti getirdi. Toyota, süper gergi süspansiyonuyla ilgili sorunlardan etkilenmeye devam etse de, takım bu handikabın üstesinden gelmek için sezon boyunca yarışmaya ve iyileştirmeler yapmaya devam etti. Katalonya'daki 7. turda, Celica'nın alım kısıtlayıcı çap düzenlemesini ihlal ettiği tespit edildi ve sezon için tüm puanlardan mahrum bırakıldı. Karara karşı Toyota, WRC'ye katılımı durdurdu ve ST205'in etkinliğin gala sahnesindeki görünümü sadece bir sezonla sınırlıydı. Sadece kısa bir süre için aktif olmasına rağmen, bu makineler cesur siluet birçok hayranın kalbine kendini damgaladı. Toyota ralli sahnesini tartışırken, bahsedilmesi gereken bir otomobil.

Scapes – Öne çıkan bölüme Norveç eklendi