God of War Ragnarok'un PC sürümü duyuruldu

Sony'nin dün gerçekleştirilen State of Play etkinliği sırasında PC oyuncuların sabırsızlıkla beklediği God Of War Ragnarok'un PC'ye geleceği açıklandı. Türk oyuncuları sevindirecek bir diğer haber ise oyun bir öncekinde olduğu gibi Türkçe altyazı seçeneği ile çıkış yapacak.

GOD OF WAR RAGNAROK, PC'YE GELİYOR

PlayStation Blog sitesinde yer alan bilgilere göre Santa Monica Studio'nunJetpack Interactive ile birlikte geliştiriciliğini yaptığı ve PlayStation PC LLC'nin yayıncılığını üstlendiği God Of War Ragnarok, 19 Eylül 2024'te Steam ve Epic Games platformlarında PC oyuncuları için çıkış yapacak.

GOD OF WAR RAGNAROK KAÇ TL?

Lansmanından yaklaşık 2 yıl sonra PC oyuncularıyla buluşacak God Of War Ragnarok, Steam'de 49.99 dolardan satışa sunulurken Epic Games'te ise 1.499 TL ile çıkış yapacak. Ayrıca oyunun Digital Deluxe sürümü de bulunmakta.

God Of War Standart Edition: 1.499 TL

Standart Edition: God Of War Digital Deluxe Edition: 1.749 TL

GOD OF WAR RAGNAROK, PC'YE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kasım 2022'de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için özel olarak çıkış yapan God Of War Ragnarok, Sony'nin State of Play etkinliği sırasında PC kullanıcıları için Steam ve Epic Games platformlarında 19 Eylül 2024 tarihinde piyasaya sürüleceği açıklandı.

GOD OF WAR RAGNAROK KONUSU NE?

Eleştirmenlerin beğenisini kazanan God Of War'un (2018) devam oyunu God of War Ragnarök, Fimbulvetr'in başladığı noktadan devam ediyor. Kratos ve Atreus, cevap arayışında Dokuz Diyar'ın dokuzunu da dolaşırken Odin'in Asgard kuvvetleri, kehanete göre dünyanın sonunu getirecek savaş için hazırlanıyor.