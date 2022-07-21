FIFA 23 Steam'de ön siparişe açıldı! FIFA 23 ne kadar?

Electronic Arts'ın popüler futbol oyunu Fıfa 23, son kez FIFA ismi ile yayınlandı. Fıfa 23'ün çıkış yapmasına 2 ay kala Steam'de ön sipariş fiyatı açıklanan Fıfa 23'ün normal ve Ultimate Edition sürümleri yayınlandı.

FIFA 23 NE KADAR?

Fıfa 23'ün ön siparişe açılmasının ardından Türkiye fiyatları açıklandı. Standart sürümü 700,00 TL olarak açıklanırken Ultimate Edition ise 900,00 TL'den satışa sunuldu.

Fıfa 23 – 700,00 TL

– 700,00 TL Fıfa 23 Ultimate Edition – 900,00 TL

FIFA 23 ULTIMATE EDITION FARKI NELER?

Fıfa 23 Ultimate Edition'ın normal sürümden farkı 21 Ağustos'a kadar ön sipariş veren kullanıcılar oyuna 11 Kasım'da sınırlı süreli FIFA World Cup FUT Kahraman Oyunu Öğesi (Satılamaz) elde ediliyor. 4600 FIFA Puanı, Fıfa 23'e 3 gün erken erişim ve ayrıca birçok FUT kartları

FUT Dikkat Çekenler Oyuncu Ögesi (Satılamaz)

FUT Haftanın Takımı 1 Oyuncu Ögesi (Satılamaz)

5 FUT maçında Kiralık Kylian Mbappé Ögesi

3 FUT maçında Kiralık FUT Elçisi Oyuncu Seçimi

Kariyer Modu Altyapı Oyuncusu, dünya klası potansiyele sahip yerel genç yetenek

30 Eylül'e kadar EA SPORTS™ Fıfa 23 Standart Sürüm ön satın alımı yapın, şunları elde edebilirsiniz:

FUT Haftanın Takımı 1 Oyuncu Ögesi (Satılamaz)

5 FUT maçında Kiralık Kylian Mbappé Ögesi

3 FUT maçında Kiralık FUT Elçisi Oyuncu Seçimi

Kariyer Modu Altyapı Oyuncusu, dünya klası potansiyele sahip yerel genç yetenek

DÜNYANIN OYUNU

EA SPORTS™ Fıfa 23, daha gerçekçi bir oynanış sunan HyperMotion2 Teknolojisi, sezonun ilerleyen bölümlerinde oyuna eklenecek olan erkekler ve kadınlar FIFA World Cup™, kadın kulüp takımlarının eklenmesi, çapraz oyun özellikleri ve daha fazlasıyla Dünyanın Oyununu sahaya çıkarıyor. 19.000'den fazla oyuncu, 700+ takım, 100 stadyum ve 30'dan fazla ligle Fıfa 23'te eşsiz özgünlüğü tecrübe edin.

HYPERMOTION2 TEKNOLOJİSİ

Futboldan Güç Alan™ EA SPORTS™ Fıfa 23, oynanışı daha da gerçekçi kılmak için gerçek hayatta iki kat fazla hareket yakalama çalışmasıyla HyperMotion'ı ilk kez PC'ye getiriyor. HyperMotion2, yeni özellikleri açıyor ve Fıfa 23'ü Gelişmiş 11'e 11 Maç Yakalama'daki milyonlarca kareden kaydedilen 6.000'den fazla gerçekçi animasyonla buluşturuyor. Bunun sonucunda FIFA 23 hem erkek hem de kadın futboluna daha da yaklaşırken, oyuncular tüm sahada doğal hareket ediyor, yepyeni bir dribling sistemi, yeni hızlanma mekanikleri ve daha fazlası geliyor.

FIFA WORLD CUP

Sporun en büyük turnuvaları hiçbir ek ücret ödemeden lansman sonrası güncellemelerle FIFA 23'e gelirken, FIFA World Cup Qatar 2022™ ve FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023™ ile uluslararası futbolun zirvesini tecrübe edin. Ayrıca FIFA World Cup Qatar 2022™ temalı içeriklerle dolu bir sezon FIFA 23 Ultimate Team™'e geliyor ve hayalinizdeki kadroya uluslararası bir hava katmanıza yardımcı oluyor.

FIFA 23 ULTİMATE TEAM

FIFA'nın en popüler modunda takımınıza ekleyebileceğiniz binlerce oyuncu ve Kulübünüzü hem saha içinde hem de saha dışında özelleştirmenizi sağlayan sayısız yol ile hayalinizdeki kadroyu kurun ve mücadele edin. Squad Battles'da kendi başınıza, FUT Ortak'ta birlikte, Division Rivals'da çevrimiçi veya FUT Champions'ta en iyilere karşı oynarken FIFA Ultimate Team™, tüm sezon boyunca sizi futbol dünyasına bağlıyor.

FIFA 23, Ultimate Team kimya sistemini yeniden tanımlayarak daha fazla kadro kurma esnekliği sağlıyor ve bugüne kadar ilk kez çapraz oyun özelliklerini getirerek arkadaşlarınızla oynamanızı her zamankinden daha kolay bir hale getiriyor. Sahada ise gerçek hayattaki olayları temel alan senaryo temelli tek oyunculu görevler olan FUT Anları size yepyeni bir oynama yolu sunarken, FUT Kampanyaları da kulübünüz için mücadele edip ödüller kazanmanızı sağlıyor.

FIFA 23 KADIN FUTBOLU

İlk kez FIFA 23'te yer alan kadın kulüp futbolu, size dünyanın en büyük takımlarından bazılarıyla oynama şansı sunuyor.

HyperMotion2'den Güç Alan FIFA 23'teki kadın futbolu, özel 11'e 11 maç yakalamayı en çağdaş makine öğrenimi teknolojisiyle birleştirerek FIFA 23'te kadın futboluna yönelik yeni ve özgün animasyonları ortaya çıkarıyor.

FIFA 23'ü PC'de oynarken PlayStation™ kontrol cihazlarınızı ve Xbox™ oyun kumandalarınızı kullanabilirsiniz.

Bu oyun, rastgele seçilen sanal oyun içi ögeler dahil sanal oyun içi ögeleri almak için kullanılabilen sanal para birimiyle yapılan, isteğe bağlı oyun içi alışverişler içerir.