Call of Duty Warzone Mobile bir ülkede erişime açıldı! İşte ilk görüntüler

Activision'ın yayıncılığını yaptığı popüler battle royale oyunu serisi Call of Duty Warzone Mobile, Avustralya'da erişime açıldı. Avustralya konumuna bağlı vatandaşlar, Call of Duty Warzone Mobile'a ilk bakışı atarken oyundan ilk görüntüler ve bilgiler geldi.

Warzone Mobile'ın Avustralya'da Google Play mağazasında erişime açılmasıyla beraber oyundan ilk görüntüler geldi. Mobil oyuncuların çıkış yapmasını merakla beklediği Warzone Mobile'ın ön kayıtları için ise 2023 yılında yapılması bekleniyor.

WARZONE MOBILE, AVUSTRALYA'DA ÇIKTI

Modern Warfare 2 ve Warzone 2 ile tamamen entegre olan Warzone Mobile'da oyuncular her iki platformda da rütbelerini yükseltebilecek, silah ilerlemesini, aynı savaş biletini ve aynı mağaza paketlerini paylaşabilecekler.

WARZONE MOBILE KAÇ GB?

Warzone Mobile'ın Android cihazlarda 5.8 GB yer kapladığı bildirildi. Activision, Avustralya'daki Warzone Mobile hakkında henüz resmi bir çıkış tarihi vermese de oyunun 30 Kasım'da oynanabileceği öne sürüldü.

WARZONE MOBILE ÇIKIŞ TARİHİ

Google Play ve App Store'da Warzone Mobile'ın 15 Mayıs 2023'te çıkış yapacağı yazıyor.

WARZONE MOBILE NASIL OYNANIR?

Avustralya'da erişime açılan Warzone Mobile'ı oynamak için Google Play hesabınızı Avustralya'da bulunacak şekilde değiştirebilirsiniz. Hesap oluşturmak için VPN ile Avustralya'ya bağlanın ve Google Play Store'a gidin ve yeni bir hesap oluşturun.

Google Play Store'un telefon numarası eklemek istediği kısmı atlayarak hesap ayarlamalarınızı tamamlayınız. Ardından Google Play Store'da Warzone Mobile'ı aratarak indirebilirsiniz. Ancak oyunu oynayabilmeniz için arkada VPN'i Avustralya'da açık tuttuğunuzdan emin olmalısınız.