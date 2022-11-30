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Call of Duty Warzone Mobile bir ülkede erişime açıldı! İşte ilk görüntüler

Gamegar Haberleri

Activision'ın yayıncılığını yaptığı popüler battle royale oyunu serisi Call of Duty Warzone Mobile, Avustralya'da erişime açıldı. Avustralya konumuna bağlı vatandaşlar, Call of Duty Warzone Mobile'a ilk bakışı atarken oyundan ilk görüntüler ve bilgiler geldi.

Warzone Mobile'ın Avustralya'da Google Play mağazasında erişime açılmasıyla beraber oyundan ilk görüntüler geldi. Mobil oyuncuların çıkış yapmasını merakla beklediği Warzone Mobile'ın ön kayıtları için ise 2023 yılında yapılması bekleniyor.

Modern Warfare 2 ve Warzone 2 ile tamamen entegre olan Warzone Mobile'da oyuncular her iki platformda da rütbelerini yükseltebilecek, silah ilerlemesini, aynı savaş biletini ve aynı mağaza paketlerini paylaşabilecekler.

Call of Duty Warzone Mobile bir ülkede erişime açıldı! İşte ilk görüntüler

Call of Duty Warzone Mobile bir ülkede erişime açıldı! İşte ilk görüntüler

Warzone Mobile'ın Android cihazlarda 5.8 GB yer kapladığı bildirildi. Activision, Avustralya'daki Warzone Mobile hakkında henüz resmi bir çıkış tarihi vermese de oyunun 30 Kasım'da oynanabileceği öne sürüldü.

Call of Duty Warzone Mobile bir ülkede erişime açıldı! İşte ilk görüntüler

Google Play ve App Store'da Warzone Mobile'ın 15 Mayıs 2023'te çıkış yapacağı yazıyor.

Call of Duty Warzone Mobile bir ülkede erişime açıldı! İşte ilk görüntüler

Avustralya'da erişime açılan Warzone Mobile'ı oynamak için Google Play hesabınızı Avustralya'da bulunacak şekilde değiştirebilirsiniz. Hesap oluşturmak için VPN ile Avustralya'ya bağlanın ve Google Play Store'a gidin ve yeni bir hesap oluşturun.

Google Play Store'un telefon numarası eklemek istediği kısmı atlayarak hesap ayarlamalarınızı tamamlayınız. Ardından Google Play Store'da Warzone Mobile'ı aratarak indirebilirsiniz. Ancak oyunu oynayabilmeniz için arkada VPN'i Avustralya'da açık tuttuğunuzdan emin olmalısınız.

Call of Duty Warzone Mobile bir ülkede erişime açıldı! İşte ilk görüntüler

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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