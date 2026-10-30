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Slime akımı raydan çıktı! Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı

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Slime akımı raydan çıktı! Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı Haber Videosunu İzle
Slime akımı raydan çıktı! Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı
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TikTok'ta giderek yaygınlaşan slime yayınları, bir kadının canlı yayınındaki sıra dışı görüntüleriyle iyice rayından çıktı. Sosyal medyada farklı yorumlara neden olan akım kapsamında, devasa slime kullanılan bir başka yayının aynı anda 65 bin kişi tarafından izlendiği belirtildi. Öte yandan slime yayınından 3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift, yalnızca 140 bin jeton elde ettiklerini açıklayarak kazançlarının öne sürülen rakamdan çok daha düşük olduğunu söyledi.

  • TikTok'ta devasa boyutlardaki slime'ın esnetilip şekillendirildiği bir canlı yayını aynı anda 65 bin kişi izledi.
  • Slime yayını yaptığı belirtilen bir çift, tek bir yayından 3 milyon TL kazandıkları iddiasını reddederek yayın sonunda toplam 140 bin jeton kazandıklarını açıkladı.
  • Çift, açıkladıkları 250-270 jetona 1 dolar dönüşüm oranına göre 140 bin jetonun yaklaşık 519-560 dolara karşılık geldiğini hesapladı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta gerçekleştirilen slime yayınları, farklı içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Son olarak bir kadının slime ile gerçekleştirdiği canlı yayından paylaşılan görüntüler dikkat çekti. Slime akımının geldiği noktayı eleştiren bazı kullanıcılar, görüntülere "…ku çıktı" yorumunda bulundu.

65 BİN KİŞİ AYNI ANDA İZLEDİ

TikTok'ta daha önce gerçekleştirilen bir başka slime yayınında ise dikkat çekici izleyici sayılarına ulaşıldı. Devasa boyutlardaki slime'ın esnetilip şekillendirildiği canlı yayını aynı anda 65 bin kişinin takip ettiği belirtildi.

Herhangi bir yarışma, konser veya sportif etkinlik içermeyen yayının bu kadar yüksek izleyici sayısına ulaşması, sosyal medya platformlarındaki içerik tüketim alışkanlıklarını yeniden tartışmaya açtı.

3 MİLYON TL KAZANDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Slime yayınlarının gördüğü ilgi, bu içeriklerden elde edilen kazançlarla da konuşulmaya başlandı.

Sosyal medyada slime yayını yapan bir çiftin tek bir yayından 3 milyon TL kazandığı öne sürüldü. İddiaların ardından açıklama yapan çift, konuşulan rakamların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"140 BİN JETON ALDIK"

Çift, gerçekleştirdikleri canlı yayın sonunda toplam 140 bin jeton kazandıklarını açıkladı.

TikTok'un kazanç sistemine ilişkin bilgi veren çift, şu ifadeleri kullandı:

"Yayın sonu 140 bin jeton aldık. A-1 liginde değilseniz, 250-270 jetona karşılık 1 dolar veriyor. Buna karşılık tabii ki verginizi de ödüyorsunuz çektikten sonra."

Çiftin açıkladığı dönüşüm oranına göre 140 bin jetonun yaklaşık 519 ila 560 dolara karşılık geldiği hesaplandı.

SADECE MALZEMEYE 16 BİN 800 TL HARCADILAR

Slime yayınlarının sanıldığı kadar düşük maliyetli olmadığını savunan çift, kullandıkları malzemelerin giderlerine de dikkat çekti.

Çift, "Ayriyeten, bir de tabii ki PK yayını ya da sohbet yayını olmadığı için kullanılan malzemenin gideri var. Dünkü dev slime için yaklaşık olarak 16 bin 700-16 bin 800 liralık bir malzeme gitti" dedi.

Böylece çift, 3 milyon TL kazandıkları yönündeki iddialara hem jeton miktarını hem de yayın giderlerini açıklayarak yanıt verdi.

SLIME NEDİR?

Slime, genellikle tutkal ve kıvam artırıcı maddeler kullanılarak hazırlanan, esnek ve jel benzeri yapıya sahip bir oyun malzemesi olarak biliniyor.

Sıkıştırılabilen, uzatılabilen ve farklı şekillere sokulabilen slime, özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygın olarak kullanılıyor.

Son yıllarda TikTok gibi platformlarda slime'ın esnetilmesi, karıştırılması ve farklı şekillere sokulması üzerine kurulu canlı yayınlar da ilgi görüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıDadaş Erzurumlu:

Mallık seviyemiz inanilmaz abaza mal dolu heryer

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıHasan Koca:

Bu ne saçmalık yaa

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıSelçuk Karan:

Sosyal medya yayı kapatın yeter insanlar aptal oldu bir tane hayırlı insan yokmu paraya yapmayan şu illeti kapatın sosyal medyaları

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Haber YorumlarıRick Ricco:

Yaradanin gücüne gitmesin ama Hayvanlar bunlardan daha ahlakli ve daha zeki.

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıAbdurrahman Kilavuz:

İLK ALTI AY ANNE SÜTÜ ŞART.....

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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