'Galatasaraylı araba' yine florya'da!

28.10.2019 13:15

'Galatasaraylı araba' olarak anılan 'Tofaş Kartal', bir kez daha takımını derbiye uğurladı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde DHA'nın kameralarına yansıyan Galatasaraylı araba, Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde de Florya'daki yerini aldı

Fatih Terim, Evren Turhan ve Mert Çetin gibi isimlerin imzaları var

Aracın sahibi Temel Akkaş Röportajdan sonra çok güzel tepkiler aldım

Fenerbahçeli taraftarlar, motorlarla bana Avrasya Tüneli'ne kadar eşlik etti

3 senedir takımı uğurluyorum, 2 şampiyonluk geldi

Derbiler, Fenerbahçe maçları hariç, iyi geçti

İçimizdeki aşkı, biz de böyle yansıttık

İnsanlar artık bu aracı tanıyor

Her maçta takımı uğurlamaya çalışıyorum

Karıncaezmez Şevki'den ilham aldım

Gören 'Efsane' diyor

Ata SELÇUK - Ahmet Turhan ALTAY İSTANBUL, (DHA) - Galatasaraylı taraftar Temel Akkaş, 'Tofaş Kartal' marka otomobilini sarı kırmızıya boyayarak takım sevgisini aracına yansıttı. Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi bu araçla Florya turu attı!

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından 30 Eylül'de DHA'nın röportaj yaptığı 'Galatasaraylı araba'nın sahibi Temel Akkaş, bir kez daha DHA'nın konuğu oldu. Araç içinde yapılan ve keyifli geçen röportajda, Galatasaraylı arabanın başından geçenler konuşuldu.

Aracın sahibi Temel Akkaş, 4 sene önce aldığı otomobilini Galatasaray'ın renklerine boyayıp, sarı kırmızılı takımın efsane isimlerinin fotoğraf ve imzalarıyla donatmış, ardından aracı kullanmaya başlamıştı.

RÖPORTAJDAN SONRA ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIM

DHA ile yaptığı röportajın ardından çok güzel tepkiler aldığını söyleyen Akkaş, Önceki röportajım birkaç kanalda çıkmış. Ben dışarıdaydım. Tezgah açıyorum, geçici dövme yapıyorum ve incik, boncuk, yüzük satıyorum. 'Ağabey seni seyrettik, birkaç kanalda çıktın' dediler. Bir de birkaç gazeteden görmüşler. Komşular söylediler, sağ olsunlar; 'Komşu seni televizyonda gördük, Galatasaraylı arabayı tanıyoruz, dövmeli çocuk sizin oralardan yabancı gelmiyor' gibi şeyler söylediler. Güzel tepkiler var. Genelde zaten insanlar sağ olsunlar güzel tepkiler veriyorlar. O röportajdan sonra daha iyi oldu. Reklamcılar aradılar röportajdan sonra, 'Uygun projelerde değerlendirelim' dediler. Ben de 'Tabii nasıl isterseniz, haber edin ben buradayım' dedim (Gülerek) ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARLA DUYGULANDIRAN ANI

Farklı takım taraftarlarının araçla ilgili güzel tepkiler verdiğini söyleyen Temel Akkaş, Fenerbahçeli taraftarlarla yaşadığı duygulandıran bir anıyı da paylaştı. Akkaş, olumsuz bir tepki almadığını dile getirerek, şunları anlattı Gezerken Fenerbahçeli ya da Beşiktaşlı taraftarlardan herhangi bir olumsuz tepki almadım. Beşiktaş'ın stadının oralara pek gitmedim işim olmadığı için ancak gitsem de bir şey olacağını sanmıyorum. Eğer gerçek futbolseverlerse bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Yalnız Fenerbahçe ile ilgili güzel bir anım var. 30 yıllık dostumun kızı Kadıköy Kız Lisesi'nde okuyordu. Onun mezuniyet törenine gitmiştik. Fenerbahçeli motosikletli bir grup geldi. Araba da orada, bahçedeydi. İnsanlar bakıp resim çekiyordu. O grup bu araba kimin, bu nasıl bir aşktır dediler. 'Biz Fenerbahçeliyiz ama bu arabaya hayran kaldık, fotoğraf çektirebilir miyiz' dediler. Ben de tabii ki dedim. 'Buraya bu arabayla gelmen büyük cesaret' dediler. Ben de 'Herhangi bir tahrik edecek davranışta bulunmuyorum, ne başıma gelebilir ki' dedim. Onlar da 'Bizim taraftar tabir ettiklerimiz dışında fanatik taraftarlar var, onlar bir şey yapabilir belki' dediler. Ben de 'Biz tahrik etmedikten sonra bir şey olmaz' dedim. Mezuniyet töreni bittikten sonra 6 tane motosikletli geldi. Bana Avrasya Tüneli'ne kadar eşlik ettiler, bana bir şey olmasın diye. Tam tünele geldiğimde onlar ayrıldılar. O beni çok duygulandırdı. 'Helal olsun' dedim. Gerçek taraftarlık ve spor sevgisi bu. Bizim gösterdiğimiz işe saygı gösterdiler. Galatasaraylı taraftarın yoğun olduğu yerde diğer takım taraftarlarına bir tepki gösterseler ben de engel olurum.

3 SENEDİR UĞURLUYORUM, 2 ŞAMPİYONLUK GELDİ

3 senedir takımını maçlara uğurladığını belirten Akkaş, şunları söyledi 3 senede 2 şampiyonluk geldi, Allah'a çok şükür. Kulübün önüne gelerek takımı destekliyorum, ancak buna gücüm yetiyor. Buradaki bütün maçlarda tesislerin önünde olmaya çalışıyorum. Yüzde 80 iyi sonuç geldi. Derbiler de, Fenerbahçe maçı hariç, onlar da iyi geçti. Bizim Fenerbahçe'ye şansımız tutmuyor. Ben bile 'Yeter artık' dedim. Fenerbahçeli arkadaşlarım 'O gün yine bugün değilmiş' deyip benimle dalga geçtiler. Ben de artık teslim oldum. Önce dostluk kazansın, gerisi önemli değil.

GALATASARAYLI ARABA, 30 EYLÜL'DE DHA'NIN KONUĞU OLMUŞTU

'Galatasaraylı araba', 30 Eylül'de Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) konuğu olmuş ve aracın sahibi Temel Akkaş, DHA'ya röportaj vermişti. Bu röportaj, şu şekildeydi 4 senedir aracın kendisinde olduğunu söyleyen Temel Akkaş, 3 senedir bu halde. İçimizdeki aşkı biz de böyle yansıttık. Galatasaray'ın bir efsanesi var, 'Karıncaezmez Şevki'. Onun da böyle o dönemlere ait bir arabası varmış, o da bizim gibi süslemiş. Bizim gibi Galatasaraylı. Biz de onun yolundan gitmeye çalışıyoruz. Biz de zamanın 'Karıncaezmez'iyiz, diyoruz. Bunun adına aşk diyoruz, başka bir şey demiyoruz ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'İN İMZASINI ALDIKTAN SONRA DAHA ÇOK TANINDI ARABA

Aracı sürekli kullandığını dile getiren Akkaş, Zaten taraftarın çoğu da tanıyor bu arabayı. Özellikle Fatih Terim'in imzasını aldıktan sonra daha çok tanındı araba. Evren Turhan, Mert Çetin, Ümit hocamız... Yakaladıkça imza attırıyoruz. Ben bu arabayı aldığımda sade bir şeydi. Oğlum dedi ki, 'Baba, arabamız kırmızı. Bunu sarı kırmızı yapalım.' Sonra 'Karıncaezmez Şevki'den de esinlenerek aracı bu hale getirdik. İçimizdeki aşkı bu şekilde göstermeye çalışıyoruz dedi.

ARAYIŞ İÇİNDEYKEN TRABZONSPORLUYDUK, SONRA FENERBAHÇELİ OLDUK, SONUNDA DOĞRU YOLU BULDUK

Galatasaraylılığın kendisinden oğluna geçtiğini söyleyen Temel Akkaş, şöyle konuştu Galatasaraylılık benden oğluma geçti. 13-14 sene şampiyon olamayıp, sonra şampiyon olduğumuzdan beri Galatasaraylıyım. Arayış içindeyken Trabzonsporluyduk. Yanlış bir yola saptık, Fenerbahçeli olduk. Sonra o doğru yolu, rahmetli Fuat ağabeyim sayesinde buldum. Galatasaraylı olduk. İyi ki de olduk. Buradaki bütün maçlarda Florya'da olmaya çalışıyorum. Maçlara gitmiyorum. Buradan takımımı yolcu edip, el sallayıp, başarılar dileyip, dua edip yolluyorum. Ben de kendime böyle misyon edindim. Bir de bu totem haline geldi, birkaç senedir şampiyon olunca...

GÖREN 'EFSANE' DİYOR

Otomobilinin simgeleştiğini söyleyen Temel Akkaş, aracın oğluna kalmasını istediğini belirterek, Keşke öyle bir şey olsa, istiyorum. Oğlum da 'Baba bu arabayı satmayalım, kalsın' diyor. Gerekirse trafikten çekip bir yerde tutalım. Simgeleşti, gören 'Efsane' diyor. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı veya takım tutmayan birisi, 'Galatasaraylı araba' diyorlar. 'Temel'in arabası' demiyorlar. 'A, Fatih Terim' diyorlar. Bunları söyletiyoruz ya, o bana daha fazla haz veriyor. Galatasaraylı olan olmayan herkes sempatiyle yaklaşıyor. Genelde zarar veren olmadı, hep beğeniyle, takdirle karşılıyorlar. Herkese teşekkür ediyorum bu konuda dedi ve sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA