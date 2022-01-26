Foseptik cinayeti sanığı: Aynı hakaretleri yaşasam yine yapardım

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da kayıp olarak aranırken foseptikte parçalanmış cesedi bulunan Süleyman Eken'i (54) öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan iki kardeşten Oktay Yılmaz (51), "Aynı hakaretleri tekrar yaşasam yine yapardım" dedi.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde oturan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akhan, 13 Ocak 2020'de polise kayıp başvurusunda bulundu. Sultan Akhan'ın oğluyla en son 8 Ocak'ta görüştüğünü bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı. Arama çalışmalarında Süleyman Eken'e ulaşılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eken'in kayıp olduğu tarihten itibaren güvenlik kamerası ve cep telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Süleyman Eken'in en son kadın kuaförü Oktay Yılmaz ve kardeşi Mehmet Yılmaz (46) ile görüştüğü belirlenerek, incelemeler bu yöne kaydırıldı. Ekipler, Eken'in telefon sinyalinin, son olarak Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi 412 Sokak'taki Oktay ve Mehmet Yılmaz'ın anneleri Gülger Yılmaz'a ait evden alındığını belirledi.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.