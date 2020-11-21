Şişli'de perpa iş merkezi'nde işyeri yangını - 1
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Şişli'de perpa iş merkezi'nde işyeri yangını - 1

21.11.2020 07:31 | Son Güncelleme: 21.11.2020 07:56
Şişli'de perpa iş merkezi'nde işyeri yangını - 1

ŞİŞLİ'de Perpa İş Merkezi'nde en üst katta bulunan bir iş yerinde sabah saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ'de Perpa İş Merkezi'nde en üst katta bulunan bir iş yerinde sabah saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 


Şişli'de perpa iş merkezi'nde işyeri yangını - 1
Şişli'de perpa iş merkezi'nde işyeri yangını - 1
Şişli'de perpa iş merkezi'nde işyeri yangını - 1
Şişli'de perpa iş merkezi'nde işyeri yangını - 1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemil Özdemir

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