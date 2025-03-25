Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan ve Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum Fatma Girik ile birlikte "Dört Yapraklı Yonca" olarak anılan Filiz Akın, bir süredir nazofarenks kanseriyle mücadele ediyordu. Geçtiğimiz günlerde acı haberi duyurulan Filiz Akın'ın cenazesi kısa süre içinde merak konusu oldu. Naaşının hemen defnedilmesi dikkat çekerken, sevenleri bu kararın nedenini ve Akın'ın hangi mezarlıkta toprağa verildiğini araştırıyor. Peki, Filiz Akın'ın cenazesi neden hemen defnedildi? Filiz Akın hangi mezarlıkta? İşte, merak edilen o detaylar…

FİLİZ AKIN HANGİ MEZARLIKTA?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, uzun süredir mücadele ettiği nazofarenks kanseri nedeniyle 21 Mart 2025'te hayatını kaybetti. Türk sinemasının "Dört Yapraklı Yoncası" arasında yer alan Akın'ın cenazesi, ölümünden bir gün sonra, 22 Mart'ta Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildiği öğrenildi.

Filiz Akın'ın cenazesi neden hemen defnedildi

FİLİZ AKIN'IN CENAZESİ NEDEN HEMEN DEFNEDİLDİ?

Filiz Akın'ın cenazesinin bu kadar hızlı ve sessiz şekilde gerçekleşmesi dikkat çekerken, gerçek sebep kısa süre sonra ortaya çıktı. Filiz Akın'ın sade bir törenle, yalnızca aile üyelerinin katılımıyla toprağa verilmesini özellikle vasiyet ettiği öğrenildi. Gösterişten uzak durmayı hayat felsefesi haline getiren usta sanatçı, cenazesinin de aynı sadelikte olmasını istemişti.

Filiz Akın hangi mezarlıkta

Eşi Sönmez Köksal, defin sonrası yaptığı açıklamada Akın'ın isteğine saygı gösterildiğini ve cenaze töreninin tamamen onun arzusu doğrultusunda yapıldığını belirtti.

Filiz Akın'ın mezarlığındaki detay

FİLİZ AKIN'IN MEZARI NEREDE?

Filiz Akın'ın mezar yerinde göze çarpan özel bir detay dikkat çekti. Usta oyuncunun kabri, kariyerinin ilk adımlarını attığı filmlerden Beyaz Güvercin, Sözde Kızlar ve ilerleyen yıllarda rol aldığı Zambaklar Açarkenin yönetmeni olan Nejat Saydam'ın mezarının hemen yanı başına yapıldı. 1963 yapımı Beyaz Güvercin filminin setinde çekilen bir karede, Nejat Saydam (ön planda) ile genç Filiz Akın'ın yan yana poz verdiği görülüyor. Bu anlamlı tesadüf, Akın'ın sanat hayatındaki önemli bir isme duyduğu vefa olarak yorumlandı.

Filiz Akın ve Nejat Saydam