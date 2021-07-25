Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
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Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te Pakistan uyruklu 4 kişi, Afgan uyruklu 4 şahsı fidye için kaçırıp kirada kaldıkları gecekonduda rehin aldılar. Şüpheli şahıslar kaçırdıkları kişilere işkence edip para istediler. Katil zanlıları daha sonra kaçırdıkları 3 kişiyi serbest bırakıp bir kişiyi rehin tutmaya devam ettiler. Rehin tuttukları kişiden istedikleri fidyeyi alamayan şüpheliler işkence ettikleri şahsı öldürüp oturdukları evin bahçesine gömdüler ardından kayıplara karıştılar.

İstanbul Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde Pakistan uyruklu O.K., İ.U., S.K., ve Z.H. isimli şahıslar, Afgan uyruklu 4 kişiyi yaklaşık 20 gün önce kaçırarak kirada oturdukları gecekonduda rehin aldı. Şüpheliler, kaçırdıkları şahıslara para elde etmek amacıyla günlerce işkence etti.

15 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜP BAHÇEYE GÖMMÜŞLER

Kaçırdıkları 4 kişiden 3'ünü serbest bırakan şüpheliler 21 yaşındaki Raşit Muhammet'i rehin tutmaya devam ettiler. Rehin tutup işkence ettikleri kişiden istedikleri fidyeyi elde edemeyen şüpheliler yaklaşık 15 gün önce şahsı öldürdüler, ardından oturdukları gecekondunun bahçesinde kazdıkları mezara gömüp üzerine beton döktüler.

Pendik'te fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
Polisin her yerde aradığı 4 katil zanlısı

DİĞER MAĞDURLARIN ŞİKAYETİ İLE VAHŞET ORTAYA ÇIKTI

Arkadaşlarından haber alamayan diğer mağdurlar polise gidip durumu bildirdi. Bahçesine ceset gömülen evin sahibi de, evin bahçesine dökülen betonu görmesi ve kiracılarından haber alamaması nedeniyle şüphe üzerine polise ihbarda bulundu. Olay hakkında çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin bahçesine cesedin gömüldüğünü fark etti. Yapılan çalışmalarda bahçeye gömülen ceset çıkarılırken ev içerisinde inceleme yapıldı. Polis ekipleri, olayın firari şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Pendik'te fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

"BAYRAMDAN KAYIPLARA KARIŞTILAR, ŞÜPHELENDİK"

Dehşetin yaşandığı evin sahibi Ekrem Karaaslan, "2, 3 senedir bu mahallede oturuyorlar. İyi insanlar gibi görünüyorlardı. En son bayrama 3-4 gün kala gelmediler biz de şüphelendik. Bahçeye beton atmışlardı. Beton yeniydi. Şüphelenince karakola gittim. Takibe aldılar. İşkence yapmışlar. Kazınca ceset çıktı. Kaybolduktan sonra şikayette bulunduk. 5, 6 aydır burada oturuyorlardı. Şahıslar polislerle beraber geldi. Oradan öğrendik. Kardeşi kayıp, araştırıyorlardı" dedi.

Pendik'te fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
Pendik'te fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç

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