Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe şoku

Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe şokuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ve Türkiye ile karşılaşacak Fransa Milli Takımı'nda sakatlık sorunları yaşanıyor. Marcus Thuram ve Aurelien Tchouameni'nin ardından Kylian Mbappe'den de kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun İtalya maçı öncesindeki antrenmana katılmadığı belirtilirken, Türkiye karşısında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.
UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya ve Türkiye ile karşı karşıya gelecek Fransa Milli Takımı'nda önemli eksikler bulunuyor. Marcus Thuram ve Aurelien Tchouameni'nin sakatlıkları nedeniyle iki karşılaşmada da forma giyemeyeceği belirtilirken, gözler Real Madrid'in yıldız golcüsü Kylian Mbappe'ye çevrildi.
MBAPPE ANTRENMANA KATILMADI
Fransız basınında yer alan haberlere göre Kylian Mbappe, İtalya karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı. Yıldız futbolcunun 12 Kasım Perşembe günü oynanacak İtalya maçında sahada olmasının beklenmediği aktarıldı.
TÜRKİYE MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Fransa Futbol Federasyonu tarafından Mbappe'nin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dünyaca ünlü golcünün 15 Kasım Pazar günü Türkiye ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği ise belirsizliğini koruyor.