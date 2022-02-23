Fazla kilolarından kurtulan şarkıcı Hadise, iğne ipliğe döndü

Bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı alan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kıyafet tercihleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcının, son paylaşımında en dikkat çeken detay ise verdiği kilolar oldu.

SON HALİ TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 13,5 milyon takipçisi bulunan Hadise, son olarak pembe elbiseli pozlarını paylaştı. Şarkıcının kısa sürede 245 binden fazla beğeni alan fotoğraflardaki zayıflığı ise gözlerden kaçmadı. Adeta iğne ipliğe dönen şarkıcının son hali takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım Hadise'nin bu halini çok beğenirken bir kısım da çok zayıfladığı için hoş görünmediğini belirtti.

İşte Hadise'nin son hali...