Fas'ta kuyuya düşen çocuğu kurtarmak için 48 saattir çalışmalar sürüyor

Fas'tın Şafşavat kentinde içinde su bulunmayan 32 metrelik kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarma çalışmalarında 48'inci saat geride kaldı.

Şafşavat şehrindeki Temurt bölgesine bağlı İğtan köyünde kurumuş kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor. İçinde su bulunmayan 32 metrelik dar kuyuya düşen Rayan isimli çocuğu kurtarma çalışmalarında 48 saat geride kaldı. Baba Abdulvahid, 1 Şubat Salı günü yerel saatle 15.00 sıralarında evlerinde ve yakınlarındaki kuyuda tadilat çalışması yaptıkları sırada bir anlık dikkatsizlikle çocukları Rayan'ın kuyuya düştüğünü ifade etti.

Ailenin yetkililere haber vermesi ile kurtarma çalışmaları başlarken, yetkililer kuyuya kamera indirerek çocuğun hayatta olduğunu ancak yaralı ve yarı baygın olduğunu tespit etti. Ekipler, çocuğun havasız kalmaması için kuyuya oksijen vermeye başlarken, kuyunun çok dar olması sebebiyle derine inilememesi üzerine kazı çalışması başlatıldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışmalarda 48 saatin geride kaldığı ve kazıda 25'inci metreye ulaşıldığı öğrenildi.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas yaptığı açıklamada, Rayan'ı kurtarma çalışmalarının hükümet konseyinde görüşüldüğünü, İçişleri Bakanlığının da müdahil olduğu kurtarma operasyonu için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti. Ayrıca Fas Kraliyet Jandarması'na ait ambulans helikopterin bölgeye sevk edildiği ve kurtarma sonrası çocuğa ilk müdahaleyi yapmak üzere ambulansların bekletildiği açıklandı.

(Enes Yıldırım/ İHA)