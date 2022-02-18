Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin fragmanını paylaştı! Şarkıcıya olan benzerliği görenler gözlerine inanamadı
- Güncelleme:
Bergen'in hayatının anlatıldığı filmde başrol oynayan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından filmin afişini paylaştı. Oyuncunun afişte Bergen'e olan benzerliğini görenler gözlerine inanamadı.
Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde oynayan Farah Zeynep Abdullah, Bergen'in hayatının anlatıldığı filmde başrol oynadı. Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın da başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.
Yapımcılığını ve Yaratıcı Yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı, Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yaptığı film, 4 Mart'ta vizyona giriyor. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Abdullah, Bergen filminin afişini paylaştı. Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen'e olan benzerliği ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Oyuncunun afişteki benzerliğini gören sosyal medya kullanıcıları "Bu kadar benzerlik normal değil", "Afiştekini Bergen zannettim" ve "Bergen'e Bergen'den daha çok benzemişsin" yorumları yapıldı.