Facebook hesap silme nasıl yapılır? Facebook hesap dondurma, kalıcı silme, geçici hesap kapatma, hesabı geri açma
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Facebook hesap silme nasıl yapılır? Facebook hesap dondurma, kalıcı silme, geçici hesap kapatma, hesabı geri açma

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya sitelerinden birisi Facebook'tur. Fakat yeni yeni sosyal medya sitelerinin çıkışıyla birlikte kullanıcılar Facebook hesaplarını kapatmak istiyorlar. Peki Facebook kalıcı hesap kapatma, hesap dondurma, hesap silme, silinen hesabı geri açma nasıl yapılır? Haberimizden adım adım ulaşabilirsiniz.

Facebook hesap silme nasıl yapılır? Facebook hesap dondurma, kalıcı silme, geçici hesap kapatma, hesabı geri açma
10.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:58

İnstagram, Whatsapp vb. sosyal medya sitelerinin çıkışıyla birlikte artık Facebook'ta takılmak istemeyen kullanıcılar hesaplarını kalıcı olarak silmek veya geçici olarak dondurmak istiyorlar. Şimdi adım adım Facebook hesap silmeyi anlatacağız. Facebook hesap silme, hesap dondurma, hesap kapatma, kalıcı hesap silme, silinen hesabı geriye açma, dondurulan hesabı geri açma nasıl yapılır?

FACEBOOK KALICI HESAP SİLME NASIL YAPILIR? (ADIM ADIM ANLATIM)

Facebook hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız aşağıda anlatacağımız adımları uygulamanız gerekmektedir. Resimli şekilde adım adım facebook kalıcı hesap silmeyi anlatalım:

1-) Facebook hesabımızı kalıcı olarak silmek için öncelikle hesabımıza giriş yapıyoruz. Ardından aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi sağ üst taraftaki aşağı doğru ok işaretine basıyoruz ve alt kısımdaki "Ayarlar" butonuna basıyoruz.

Facebook hesap silme nasıl yapılır? Facebook hesap dondurma, kalıcı silme, geçici hesap kapatma, hesabı geri açma

2-) Ardından yeni bir sayfa açılacaktır. Buradan sol menüden üst taraflarda yer alan "Facebook Bilgilerin" kısmına giriyoruz.

Facebook hesap silme nasıl yapılır? Facebook hesap dondurma, kalıcı silme, geçici hesap kapatma, hesabı geri açma

3-) Sonrasında en aşağıda "Dondurma ve Silme" alanı çıkacak. Buraya tıklıyoruz. Veya sağdaki "Gör" linkine tıklayın her ikisi de açılır.

Facebook hesap silme nasıl yapılır? Facebook hesap dondurma, kalıcı silme, geçici hesap kapatma, hesabı geri açma

4-) Akabinde açılan sayfada hesabımızı kalıcı olarak silmek istediğimiz için aşağıdaki "Hesabı Kalıcı Olarak Silme" butonunu aktif ediyoruz ve sağ alt taraftaki mavi renkli "Hesabı Silme İşlemine Devam Et" butonuna basıyoruz.

Facebook hesap silme nasıl yapılır? Facebook hesap dondurma, kalıcı silme, geçici hesap kapatma, hesabı geri açma

5-) Sonrasında dilerseniz burada Facebook hesabınızda yer alan fotoğrafları ve bilgileri yedek amacıyla bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Veya diğer ayarları buradan yapabilirsiniz. Hesabı kalıcı olarak kesinlikle silmek için de bu sayfadan sağ alttaki mavi renkli "Hesabı Sil" butonuna basıyoruz.

Facebook hesap silme nasıl yapılır? Facebook hesap dondurma, kalıcı silme, geçici hesap kapatma, hesabı geri açma

6-) Böylelikle hesabımızı kalıcı olarak silmiş oluyoruz. Ayrıca hesap anında silinmiyor. Hesabın silinmesi için 14 gün yani 2 hafta beklemeniz gerekmektedir. 14 gün sonra hesap kalıcı olarak tamamen silinecektir.

FACEBOOK GEÇİCİ HESAP SİLME VAR MI? HESAP SİLME NASIL YAPILIR?

Facebook'da geçici hesap silme işlemi mevcut değildir. Bunun yerine aşağıda anlattığımız gibi hesap dondurma yapabilirsiniz. Hesap silmek istiyorsanız kalıcı hesap silme işlemi mevcuttur. Onu da yukarıda resimli şekilde anlattık. Dediğimiz gibi geçici hesap silme yoktur fakat bunun herine hesabınızı geçici olarak dondurabilirsiniz.

FACEBOOK HESABI SİLDİKTEN SONRA GERİYE AÇILIR MI?

Facebook hesabınızı kalıcı olarak silerseniz bunun bilindik tek bir dönüşü var. Sildiğiniz Facebook hesabınızı geriye açmak isterseniz Facebook yetkililerine İngilizce E-Mail göndermeniz gerekmektedir. Yollayacağınız e-mailde "Facebook hesabımı tekrardan aktif hale getirmek istiyorum, yardımcı olur musunuz, yanlışlıkla sildim" vb. şeyler yazabilirsiniz. Tabii bunları İngilizce dilinde yazmanız ve yollamanız gerekiyor.

E-Posta yollamanız gereken mail adresleri şu şekilde:

- disabled@facebook.com

- appeals@facebook.com

- İnfo@facebook.com

Bunlar Facebook'un resmi müşteri temsilcisi mail hesapları. Yani bunlara mail gönderirseniz hesabınızı bir ihtimal geri açma olasılığınız bulunmaktadır.

FACEBOOK HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR?

Gelelim Facebook hesap dondurma nasıl yapılır onu anlatmaya. Kullanıcılar hesabını tamamen silmek yerine geçici olarak dondurabilirler. Bir nevi geçici olarak silme işlemi "hesap dondurma" olarak tanımlanır diyebiliriz. Şimdi resimli şekilde adım adım facebook hesap dondurma nasıl yapılır onu anlatalım.

1-) Face hesap dondurmak için yine facebook hesabımızı açıyoruz. Ardından sağ üstteki ok işaretine basıp oradan da "Ayarlar" butonuna basıyoruz.

2-) Sonrasında yine sol taraftaki menüden "Facebook Bilgilerin" kısmına giriyoruz.

Facebook hesap silme nasıl yapılır? Facebook hesap dondurma, kalıcı silme, geçici hesap kapatma, hesabı geri açma

3-) Buradan da en alttaki "Dondurma ve Silme" bölümüne tıklıyoruz.

Facebook hesap silme nasıl yapılır? Facebook hesap dondurma, kalıcı silme, geçici hesap kapatma, hesabı geri açma

4-) Ardından hesap dondurmak için yukarıdaki seçeneği işaretliyoruz ve alttaki "Hesabı Dondurma İşlemine Devam Et" butonuna basıyoruz.

Facebook hesap silme nasıl yapılır? Facebook hesap dondurma, kalıcı silme, geçici hesap kapatma, hesabı geri açma

5-) Sonrasında burada tüm facebook sayfa bilgilerin vb. ayarlar çıkacaktır. En üstteki "Ayrılma nedeni" 'ni doldurmanız gerekiyor. Diğer bilgileri de doldurabilirsiniz. Sonuç olarak hesabınızı dondurmak için en alttaki "Dondur" butonuna basmanız gerekmektedir.

Facebook hesap silme nasıl yapılır? Facebook hesap dondurma, kalıcı silme, geçici hesap kapatma, hesabı geri açma

6-) Böylelikle Facebook hesabınızı dondurmuş olursunuz. Dondurulan hesabı başka kişiler aratamıyor ve profili göremiyor. Yani sanki hesap Facebook'da yokmuş gibi oluyor. Ayrıca dondurulan hesabı tekrar facebooka girerek geriye açabilirsiniz.

FACEBOOK HESABI DONDURDUKTAN SONRA PROFİLİM GÖZÜKÜR MÜ?

Hayır. Hesap dondurma işleminden sonra başkaları sizin profilinizi ve sayfanızı göremez. Hesabınızı dondurduğunuz vakit diğer kişiler sizi facebook'da aratamaz. Daha doğrusu aratsalar bile bulamazlar.

FACEBOOK HESABI DONDURDUKTAN SONRA GERİ NASIL AÇARIM?

Facebook hesabı dondurduktan sonra geriye açma işlemi mümkündür. Normal şekilde facebook.com adresinden dondurduğunuz hesaba giriş yapın. E-posta ve şifrenizi girerek dondurduğunuz hesabı geriye açabilirsiniz.

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