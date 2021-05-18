Eylül hangi burç? Eylül ayı hangi burçtur? Eylül ayında doğanların burcu nedir? 1-30 Eylül arası doğanlar hangi burç?

Ayların tarihlerine göre burçlar da değişiklik göstermektedir. Genellikle ayların ilk 20 günü aynı burca mensuptur. Hangi ayda doğanlar hangi burca sahiptir merak ediliyor. Peki, Eylül ayında doğanlar hangi burçtur? Eylül doğumluların burcu nedir? Eylül ayında doğanlar hangi burca aittir? 1 Eylül ve 30 Eylül arası doğanların burcu ne?

12 tane burç vardır. Burçların tarihleri ise değişkenlik göstermektedir. Bu aylardan özellikle Eylül ayında doğanların burcu çok merak ediliyor. Eylül ayında doğanların burçları aynı mı? 21 Eylül burcu nedir? 20 Eylül, 21 Eylül, 22 Eylül ve 23 Eylül günü doğanların burcu nedir, farklı mı? Eylül ayında doğanlar hangi burçtandır? Detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve tarihleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

NOT = Bazı burçların tarihleri 1 gün ileri veya geri oynayabiliyor. Fakat genellikle burçların tarihleri yukarıdaki gibidir.

EYLÜL AYI HANGİ BURÇTUR?

Eylül ayında doğanlar Başak veya Terazi burcu olabilirler.

Eylül ayında doğanlar 2 farklı burca sahip olabilirler. 1 Eylül ve 22 Eylül tarihleri arasında doğanların burcu Başak burcudur. 23 Eylül - 30 Eylül günü doğanların burcu ise Terazi burcudur.

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 22 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Buna göre Eylül ayında doğanlar ya Başak ya da Terazi burcuna ait olabilirler. Eğer Eylül ayının ilk 22 günü doğduysanız o zaman burcunuz Başak burcudur. Eğer Eylül ayının son 8 günü yani 23 Eylül ve 30 Eylül tarihleri arasında doğduysanız o zaman da burcunuz Terazi olur.

EYLÜL AYI DOĞANLARIN BURCU NEDİR? (GÜN GÜN)

Eylül ayında doğanların burcunu gün gün sizlere aktaralım. Özelliklere günlere göre çok karışıklık olabiliyor. Karışıklığı gidermek adına gün gün açıkça yazmak istiyoruz.

1 Eylül günü doğanların burcu : Başak

2 Eylül günü doğanların burcu : Başak

3 Eylül günü doğanların burcu : Başak

4 Eylül günü doğanların burcu : Başak

5 Eylül günü doğanların burcu : Başak

6 Eylül günü doğanların burcu : Başak

7 Eylül günü doğanların burcu : Başak

8 Eylül günü doğanların burcu : Başak

9 Eylül günü doğanların burcu : Başak

10 Eylül günü doğanların burcu : Başak

11 Eylül günü doğanların burcu : Başak

12 Eylül günü doğanların burcu : Başak

13 Eylül günü doğanların burcu : Başak

14 Eylül günü doğanların burcu : Başak

15 Eylül günü doğanların burcu : Başak

16 Eylül günü doğanların burcu : Başak

17 Eylül günü doğanların burcu : Başak

18 Eylül günü doğanların burcu : Başak

19 Eylül günü doğanların burcu : Başak

20 Eylül günü doğanların burcu : Başak

21 Eylül günü doğanların burcu : Başak

22 Eylül günü doğanların burcu : Başak

23 Eylül günü doğanların burcu : Terazi

24 Eylül günü doğanların burcu : Terazi

25 Eylül günü doğanların burcu : Terazi

26 Eylül günü doğanların burcu : Terazi

27 Eylül günü doğanların burcu : Terazi

28 Eylül günü doğanların burcu : Terazi

29 Eylül günü doğanların burcu : Terazi

30 Eylül günü doğanların burcu : Terazi

Başak burcu

BAŞAK BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Başak Latince'si : Virgo olan bir burçtur. Başlangıç tarihi 23 Ağustos, bitiş tarihi 23 Eylül'dür.

Zodyak Sembolü : Başak

Doğum Tarihleri : 23 Ağustos - 23 Eylül

Takımyıldızı : Başak

Zodyak Elementi : Toprak

Zodyak Dörtlüsü : Değişken

Gezegeni : Merkür

Zararlı Konum : Jüpiter

Etkili Gezegeni : Merkür

BAŞAK BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Mart'ta hem Mars hem de Satürn geri harekete başlayacak. Mars retrosu 20 Mayıs'a kadar sürecek.

Mars haritanızın 2. Evinde geri gidecek, 2. Ev genel olarak maddi kazanımlar, sahip olduğunuz taşınabilir eşyalar, para ile ilişkilidir. Mars'ın gerilemesi demek bu saymış olduğum alanlarda türlü gecikmeler, motivasyonu düşürücü gelişmeler, enerjinizi bu alanlarda yeteri kalitede kullanabilmekte sorunlar çıkartabileceğine işaret etmekte.

Maddi anlamda bu dönem paranın bereketi çok kalmayabilir, para geldiği gibi gider ve cüzdanınızda adeta bir delik vardır, cebinizden parayı gizli bir el sürekli çekiyormuş gibi gelebilir. Bunun yanı sıra size yapılması gereken ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir. Bir diğer olası etkisi de para ile ilgili konularda zihniniz dağınık olabilir ve doğru adımlar atamayabilirsiniz. Bu dönem hırsızlıklara, hilekarlara karşı dikkatli olmalı, yatırımlar yapmak için pekte ideal bir süreç olmayacaktır.

3 Mart'ta Mars'ın yanı sıra Satürn'de geri hareketine başlayacak. 3. Evinizde geri gidecek olan Satürn; yakın çevre ve kardeşlerinizle yeniden yapılandırmaya başladığınız ilişkileri test etmeye başlayacak, doğru adımlar atıp atmadığınızı öğrenebileceksiniz bu sayede. Özellikle yaşça büyük kişilere kendinizi daha çok ifade etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir. Eski yarım kalan işlerinizi tamamlamak, üzerinden geçmek için harika zamanlar.

Oturduğunuz apartmanın yönetimsel işleri size kalabilir, kardeşleriniz ile daha çok bir araya gelebilirsiniz. Eski yazıları tasnif etmek, düzeltmek, elden geçirmek, eski hesapları tekrar gözden geçirmek için ideal zamanlar. Daha önce ziyaret ettiğiniz, gittiğiniz yerlere tekrar gidebilirsiniz. Dışa dönük iletişim sergilemektense daha içe dönük olabilir, daha önce yazdıklarınızı çevrenizdekiler ile paylaşırken, paylaşımlarınızda biraz cimri olabilirsiniz.

15 Nisan'da ise Terazi burcunda ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu tutulma sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu tutulma sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır.

Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. 29 Nisan'da ise Boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 9. Evinizde gerçekleşecek; uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon vb. konular etki altında olacaktır.

Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz.

16 Temmuz'da bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Aslan burcuna geçiş yapacak ve 1 sene boyunca bu burçta seyahat edecek. 12. Evinize giren Jüpiter; sizleri olası dedikodular, düşmanlara karşı doğal bir koruma çemberine alacaktır.

Ruhsal çalışmalar yapmak, ruhsal çalışmalar yapan kişiler bir araya gelerek onlardan bir şeyler öğrenmenizi sağlayabilir. Kült, mistik, psikolojik konular üzerine daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz.

Jüpiter, hayatınızın çok görünür bir tarafında olmayacak bu yüzden deneyimleriniz fiziksel dünya ile ilişkili olmayacaktır. İçe kapanıp yaratıcı çalışmalar içine girebilirsiniz. Sizler için ruhsal anlamda olgunlaşma ve büyüme süreci başlamış olacak. Hayata daha huzurlu bir pencereden ve çok daha pozitif bakmaya başlayabilirsiniz.

Yalnızlık ihtiyacınız artabilir ama bunu zorunluluk veya depresif olarak değil, hoşunuza gideceğinden dolayı yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hayır ve yardım kuruluşlarında aktif bir çalışma yapabilirsiniz.

8 Ekim'de ise Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri..vb konular bu tutulmanın ana konusu olacaktır.

Bu konularla ilgili bilgi-iletişim hızı artabilir. Tutulma zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır.

Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. 23 Ekim'de ise Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat.

İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir.

Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu tutulma sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir.

Terazi burcu

TERAZİ BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Terazi burcu Latince'si Libra olan, batı astrolojisinde zodyakın hayvansal olmayan sembollerinden biridir. 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğanların burcudur. Yönetici gezegeni Venüstür. Terazi burcunun diğer özellikleri ve yıllık yorumuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Zodyak Sembolü : Terazi

Doğum Tarihleri : 23 Eylül - 23 Ekim

Takımyıldızı : Terazi

Zodyak Elementi : Hava

Zodyak Dörtlüsü : Öncü

Gezegeni : Venüs

Etkili Gezegeni : Venüs

TERAZİ BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Mart'ta hem Mars hem de Satürn'ün geri hareketi başlayacak. Mars 20 Mayıs'a kadar sizin burcunuzda geri gidecek.

Burcunuzda geri gidecek Mars, bir dizi aksilik ve gecikmeyi beraberinde getirebilir. Bu dönem adeta bir şeyler yaşam enerjinizi aşağıya çekiyormuş gibi hissedebilir, yataktan kalkmak dahi istemeyebilirsiniz.

Girişimleriniz yeterli ilerlemeyi bulamayabilir çevrenizdeki kişiler sizi sürekli bencil olmakla suçlayabilirler. Hırsınızın seviyesi bu süreçte biraz daha düşebilir. Bu dönem tepkilerinizi yeterince göstermekte zorlanabilir, yarım kalmışlık hissi yaşayabilirsiniz. Hakkınızı aramakta zorlanabilirsiniz.

Fiziksel anlamda büyük değişiklikler yapmak, estetik ameliyat olmak için pek de uygun bir zaman değildir. Önemli büyük operasyonlarınızı bir süreliğine ertelemekte yarar var. Sakarlıklara, kazalara da açık olabileceksiniz…

Satürn de 22 Temmuz'a kadar Akrep burcunda geri gidecek.

2. evinizde geri hareket eden Satürn; finans ve bütçe konuları, sahip olduğunuz kaynaklar, eşyalar, değerlerinizle ilgili konularda etkilerini gösterecektir. Özellikle ortaklaşa kazançlarınızda hareketliliğin yerini durağanlığa bırakabilir, size yapılması muhtemel ödemelerde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreç gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu belirlemek, kaynaklarınızı akıllıca yönetmek, lüks ile gerekli şeyleri ayırt etmenizi sağlayacak olan bir dönem olacak. Eğer paylaşıma çok açık biri iseniz sizler için belki de daha az paylaşmayı öğrenmeniz gereken bir süreç iken, paylaşmayı bilmeyenler için bunun nasıl yapılacağını öğrenecekleri bir süreç.

15 Nisan'da ise burcunuzda bir ay tutulması meydana gelecek. Bütün spot ışıklarını adeta üzerinize tutacak! Eğer yalnızsanız bu tutulma size oldukça romantik ve duygularınıza hitap edecek bir partner getirebilir!

Bunun yanı sıra tutulma zamanları diyete başlamak için ideal zamanlardır, hızla kilo verebilirsiniz. Yaşamınızda tamamlanması gereken konuları tamamlamak içinde çok uygun bir süreç. Yaşamınızda sorun olan konuları toparlayabilir, son noktaları da koyabilirsiniz. tutulma zamanı kendinizi gereksiz yere gergin hissedebilir, enerjinizi doğru ve etkin bir şekilde bir yöne kanalize etmekte zorlanabilir, odaklanma problemleri yaşayabilirsiniz.

29 Nisan'da ise Boğa burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri vb. konular bu tutulmanın ana konusu olacaktır.

Bu konularla ilgili bilgi, iletişim hızı artabilir. Tutulma zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var.

Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.

16 Temmuz'da bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Aslan burcuna giriş yapacak ve burada tam bir sene kalacak. 11. Evinize giriş yapacak olan Jüpiter sosyal çevrenizi genişletmek için çalışmaya başlayacak. Hayatınıza size maddi manevi destek olabilecek birçok insanla bir araya getirecek. Size destek olacak yeni kişiler ile tanışacaksınız. İdeallerinize, hedeflerinize ulaşmanız için türlü fırsat ve şanslarla karşılaşmaya başlayacaksınız. Sosyal çevre ilişkilerinize karşı daha iyimser, barışçıl ve sahiplenici bir tavır içine girebilirsiniz. Grup çalışmaları içerisine girebilir, kalabalık gruplar içinde aktif bir şekilde rol alabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili fikirleriniz daha felsefi bir hal alabilir.

Hayatınıza yabancı uyruklu yeni kişiler girebilir, arkadaşlarınızla beraber uzak yerlere seyahatler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte size kazanç sağlayacak projelere de başlangıç yapabilirsiniz. Büyük organizasyonlar içinde yer alabilir, iş arıyorsanız eğer, organizatörlük vb. işlerle ilgilenebilirsiniz.

8 Ekim'de ise Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatında ki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır.

Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. "İlişkiler için tamam mı devam mı?" soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu tutulma sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz.

Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir. 23 Ekim'de ise Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Akrep burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile odaklanacağınız konular; finansal konular olacak. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gider-gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor.

Eğer kişisel haritalarınızda tutulmanın düştüğü yer ve kurduğu kontaklar iyi ise, sürpriz, beklenmedik kazançlarla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik kazançları yanı sıra yine ani giderler de gündeme gelebilir. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak.