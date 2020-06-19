Evliyalar şehri Kastamonu'da gezilecek yerler nerelerdir? Kastamonu festivalleri nelerdir? Kastamonu iklimi ve bitki örtüsü Orta Karadeniz'in incisi Kastamonu'da görülmesi gereken yerler nelerdir? Kastamonu ilçeleri nelerdir? Çeşitli ve lezzetleri geleneksel mutfağında neler var?

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan il, karasal ve karadeniz ikliminin etkisi altındadır. Sinop, Çorum, Çankırı ve Bartın illerine komşudur. Kastamonu nüfusu 2019 yılına göre 379.405'dir. Şehir içi ulaşımın rahat olduğu il, günün her saati belediye otobüsleri ile seyahat avantajı sunmaktadır. Kastamonu, tarihi yapıları, oluşmuş doğal güzellikleri ile sizi kendine hayran bırakmaktadır Küre Dağları Milli Parkı, Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından koruma altına alınmıştır. Geleneksel mutfağı çeşitlilik ve lezzet bakımından sizleri mutlu edecektir.

KASTAMONU İLÇELERİ

Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt,Şenpazar, Taşköprü, Tosya, Hasanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Merkez, Pınarbaşı ve Seydiler.

KASTAMONU İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Karadeniz ve Kara iklimi hüküm sürmektedir. Senede 20 gün kar yağar, 40 gün toprak karla örtülüdür. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar ise kurak ve sıcaktır.

Bitki örtüsü bakımından zengindir. Toprakların büyük kısmı ormandır. Ormanlarda kayın, köknar, çam, karaağaç, gürgen, kestane ve ıhlamur ağaçları bulunur. Azdavay-Devrekâni arasında ise çam ağaçları çoğunluktadır.

KASTAMONU'YA NE ZAMAN GİDİLİR?

Ocak ayı yılın en soğuk ayıdır. En sıcak ay ise, Temmuzdur. Yılın her döneminde çeşitli etkinlikleri bulunan şehir, her dönem sizi büyülemeyi başarmıştır. Kış sporları için Ocak-Şubat aylarında, tarihi geziler için ilkbahar aylarında, Kanyon ve deniz turizmi için yaz ayını tercih etmelisiniz.

KASTAMONU'DAKİ FESTİVALLER

Geleneksel Kar ve Kızak Festivali: Şubat ayında gerçekleşir. 600 yıllık gelenektir.

Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası: Mayıs ayının ilk haftası gerçekleşir. 1992 yılından beri devam eden gelenek, inanç turizm açısından oldukça önemlidir.

KASTAMONU GEZİLECEK YERLER

Ilıca Şelalesi: Ilıca Köyü sınırları içinde yer alan şelale, çevresindeki bitki örtüsü ile doğal güzellik oluşturmaktadır.

Valla Kanyonu: 800-1200 metre arasındaki yüksek kayalık uçurumlara sahiptir. Burada yırtıcı kuşlar görmeniz mümkündür. Kanyonun içi tehlikeli olduğu için profesyonel ekip olmadan geçilmez.

Kastamonu Saat Kulesi: 1885 yılında, Vali Abdurrahman Paşa tarafından yaptırılmıştır. Efsaneye göre saatin çanı aniden çalmasının sonucunda padişahın hamile cariyesi düşük yapmıştır. Saat daha sonra Kastamonu'ya gönderilmiştir.

Kastamonu Kalesi: Kastamonu'nun en yüksek tepesinde yer alır. Orijinal yapıdan günümüzde sadece iç kale kısmı ulaşmıştır.

Küre Dağları Milli Parkı: 1998 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Avrupa Ormanları'nda korumada öncelikli alanlardan birisi olarak seçilen Küre Dağları, 2000 yılında Milli Park ilan edilmiştir.Bölge kullanıma açılmamıştır. Bölgenin bazı kısımları Kastamonu il sınırları içinde yer almaktadır.

Horma Kanyonu: Rehber olmadan bu kanyon geçilmemelidir. Doğal güzelliği ile sizleri kendine hayran bırakacaktır.

Abana: Çoğu bölümü ormanlık alandır.Abana çevresinde denizle buluşurlar. Piknik yapabileceğiniz geniş alan mevcuttur. Abana'da denize girmek için en uygun dönem ise Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Bu aylarda deniz şenlikleri düzenlenir.

İsmailbey Külliyesi: Külliye,iki adet kaya mezarı barındırmaktadır. Sanatın en güzel örneklerinden bazıları burada sergilenmektedir. , Kastamonu Valiliği tarafından onarılıp ziyarete açılmıştır.

KASTAMONU GELENEKSEL MUTFAĞI

Biryan

Banduma

Ecevit Çorbası

Tereyağlı Marul Salatası

Cırık Tatlısı

Etli Ekmek