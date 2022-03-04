Evliliklerindeki krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, el ele görüntülendi

Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan ve kayınvalidesinin kendisini evine davet etmediği söyleyen Buse Varol ile Alişan çiftinin boşanacakları iddia edildi. Evliliklerinde kriz yaşadıklarını kabul eden çift, aynı evde yaşadıklarını ve sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi. İkiliden beklenen güzel haber geldi.

AŞK DOLU POZLARINI PAYLAŞMIŞLARDI

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu Buse Varol, önceki gün 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Alişan ile bir pozunu paylaşarak kalp emojisi koydu. Alişan da eşinin paylaşımını kendi sayfasında yayınladı. Çift, bu paylaşımla da boşanma iddialarına son noktayı koymuş oldu.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Evliliklerindeki krizi çözen Buse Varol ve Alişan, dün akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. El ele kamera karşısına geçen ikiliden Alişan, "Herkese çok teşekkür ederiz. Bizi bize bırakın hallederiz demiştik. Hallettik" dedi. Buse Varol da "Sorun çözüldü mü?" sorusuna "Belli olmuyor mu?" diyerek karşılık verdi.