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Evliliklerindeki krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, el ele görüntülendi

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Bir süredir boşanma haberleriyle gündeme gelen Alişan ve Buse Varol, evliliklerindeki krizi çözdü. Geçtiğimiz gün birlikte fotoğraf paylaşarak barıştıklarını ilan eden çift, dün akşam da el ele görüntülendi.

Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan ve kayınvalidesinin kendisini evine davet etmediği söyleyen Buse Varol ile Alişan çiftinin boşanacakları iddia edildi. Evliliklerinde kriz yaşadıklarını kabul eden çift, aynı evde yaşadıklarını ve sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi. İkiliden beklenen güzel haber geldi.

AŞK DOLU POZLARINI PAYLAŞMIŞLARDI

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu Buse Varol, önceki gün 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Alişan ile bir pozunu paylaşarak kalp emojisi koydu. Alişan da eşinin paylaşımını kendi sayfasında yayınladı. Çift, bu paylaşımla da boşanma iddialarına son noktayı koymuş oldu.

Evliliklerindeki krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, el ele görüntülendi

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Evliliklerindeki krizi çözen Buse Varol ve Alişan, dün akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. El ele kamera karşısına geçen ikiliden Alişan, "Herkese çok teşekkür ederiz. Bizi bize bırakın hallederiz demiştik. Hallettik" dedi. Buse Varol da "Sorun çözüldü mü?" sorusuna "Belli olmuyor mu?" diyerek karşılık verdi.

Evliliklerindeki krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, el ele görüntülendi

Evliliklerindeki krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, el ele görüntülendi

Evliliklerindeki krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, el ele görüntülendi

Evliliklerindeki krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, el ele görüntülendi

Evliliklerindeki krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, el ele görüntülendi

Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çifti, aşk dolu pozla iddiaya son noktayı koyduBoşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol çifti, aşk dolu pozla iddiaya son noktayı koydu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Buse Varol, Alişan, Magazin, Haberler

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