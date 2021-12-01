Evinde eşiyle yakalandığı arkadaşını bıçaklayan sanığın cezası onandı

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, kendisini yatak odasındaki dolapta saklanırken yakalayan, bu sırada eşi evde iç çamaşırlarıyla bulunan Suriyeli Zekeriye E.'yi (27) bıçaklayarak 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Waaled Alsalmo (19) hakkındaki karar, Yargıtay tarafından onandı.

Olay, 25 Ağustos 2019'da, Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu eşi A.E.H. ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Zekeriye E., sabah evden ayrıldı. Eve erken dönen Zekeriye E., eşinin kapıyı geç açması ve üzerinde sadece iç çamaşırı ile ağır parfüm kokusu olmasından şüphelendi. Evi arayan Zekeriye E., yatak odasındaki kıyafet dolabını açtığında arkadaşı Suriye uyruklu Waaled Alsalmo ile karşılaştı. Alsalmo, yanındaki bıçağı çıkarıp, Zekeriye E.'yi bıçakladı. 6 bıçak darbesiyle yaralanan Zekeriye E., hastaneye kaldırıldı. Alsalmo ile A.E.H. ise kaçtı. Daha sonra yakalanan ikiliden Alsalmo, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.