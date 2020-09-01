Etimek tatlısı nasıl yapılır? Etimek tatlısı tarifi | Karamelli etimek tatlısı Molalarınıza tat katan, ikramlarınıza renk katan kolay tatlı tarifleri arasında etimek tatlısı da vardır. Yumuşacık dokusu ve hafif oluşuyla etimek tatlısını kolaylıkla yapabilirsiniz. Etimek tatlısı nasıl yapılır? Etimek tatlısı tarifi, karamelli etimek tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Etimek tatlısı hafif yapısı ve pratik olmasıyla çok sevilir. Muhallebisi ve şerbeti de oldukça basit yapılır. En lezzetli, etimek tatlısı tarifi ve karamelli etimek tatlısı tarifi haberimizin detaylarında.

ETİMEK TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

Etimek tatlısının alt kısmı için:

• 1 paket tuzsuz etimek

Şerbeti için:

• 1 buçuk su bardağı toz şeker

• 2 su bardağı su

Muhallebisi için:

• 1 litre süt

• Yarım su bardağı toz şeker

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 3 yemek kaşığı tepeleme un

• 2 yemek kaşığı buğday nişastası ( mısır nişastasıyla da deneyebilirsiniz)

• 1 paket vanilya

Üzeri için:

• 1 su bardağı süt

• 1 paket krem şanti

• Süslemek için Antep fıstığı, hindistan cevizi, fındık veya ceviz içi kullanabilirsiniz.

ETİMEK TATLISI NASIL YAPILIR?

Etimek tatlısını yapmak için önce şerbeti hazırlamaya başlıyoruz.

Şerbeti hazırlamak için orta boy bir tencere içerisine 2 su bardağı su ve bir buçuk su bardağı şekeri koyalım.

Toz şekerinin erimesi için iyice karıştıralım, ardından kaynamaya bırakalım.

Şerbet kaynadıktan 5 dakika sonra altını kapatalım.

Şerbet dinlenirken, dikdörtgen bir borcama ya da tepsiye etimekleri yan yana dizelim.

Ardından şerbeti etimeklerin üzerinde gezdirerek dökelim.

Etimek tatlısının muhallebisini yapmak için:

Derin bir tencereye sütü, yarım su bardağı toz şekerini, 3 yemek kaşığı unu ve 2 yemek kaşığı nişastayı ekleyelim.

Tüm bu malzemeleri ocakta pişirirken karıştırmaya devam edelim.

Muhallebi kaynamaya başlar gibi olduğunda vanilya ve tereyağını da ilave ederek 2-3 dakika kadar karıştıralım. Bu arada pişirmeye devam edelim.

3 dakikadan sonra altını kapatalım.

Etimek tatlısının muhallebisi de hazır. Bir süre soğumaya bırakalım.

Soğuduğundan emin olduktan sonra, muhallebiyi, hazırlamış olduğumuz şerbetli etimeklerin üzerine dökelim.

Bir kaşık veya spatula yardımıyla üst yüzeyini düz bir hale getirelim.

Ardından etimek tatlısını üzerini süslemeye geçebiliriz.

Bir kapta süt ile krem şantiyi mikser yardımıyla çırpalım.

Burada dikkat edilmesi gereken son bir durum vardır. Krem şantiyi tatlının üzerine dökmeden önce, muhallebinin iyice soğuduğundan emin olmalıyız. Aksi taktirde krem şantiniz erir ve canlı görüntüsünü yitirir.

Servis etmeden önce bir gün buzdolabında bekletilmesi önerilir.

Buzdolabına koyduğunuz etimek tatlısını streç bir filmle sarmak da oldukça önemli.

Son olarak servis zamanı, etimek tatlısının üzerini Hindistan cevizi, Antep fıstığı, ceviz içi ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

KARAMELLİ ETİMEK TATLISI TARİFİ

Karamelli etimek tatlısı malzemeleri

1 paket etimek

1,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı sıcak su

1 litre süt

2 çorba kaşığı nişasta

4 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı şeker

1 çorba kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

2 paket krem şanti

KARAMELLİ ETİMEK TATLISI NASIL YAPILIR?

1,5 su bardağı toz şekeri küçük bir tencereye alalım ve ara ara karıştırarak erimesini sağlayalım.

Şekerin yanmamasına dikkat edelim.

Şeker eriyip altın sarısı rengine gelince, 2 su bardağı sıcak su ekleyelim ve orta dereceli ateşte kaynatalım.

Akışkan bir kıvam aldığı zaman ocağın altını kapatabiliriz.

Etimekleri uzun dikdörtgen bir borcama veya tepsiye dizelim.

Boşta kalan yerlere, etimekleri kırarak dolduralım.

Sonrasında ise hazırlamış olduğumuz karameli, etimeklerin üzerinde gezdirelim.

Bir tencereye süt, un, şeker ve nişastayı alıp karıştıralım.

Ardından ocağın altını açın ve çırparak kaynayıp, koyulaşmasını sağlayalım.

Göz göz olmaya başladıktan sonra içerisine vanilya ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip, ocaktan alalım.

Karıştırarak tereyağının erimesini sağlayalım.

Muhallebinin ilk sıcaklığı gittikten sonra etimeklerin üzerine muhallebiyi güzelce yayalım.

Bir spatula veya kaşık yardımıyla düzeltebilirsiniz.

Ilıyınca buzdolabına kaldıralım ve dinlenmeye bırakalım.

Tatlı dolap da soğurken krem şantiyi hazırlayım.

Tam olarak soğumuş olan muhallebinin üzerine dökelim ve yayalım. Eğer muhallebi sıcak kalırsa krem şanti erir.

1-2 saat kadar dolapta bekleyen ve soğuyan karamelli etimek tatlısını servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun

ETİMEK TATLISI PÜF NOKTASI

Muhallebinin topaklanmaması için kuru malzemelerinizi önceden eleyerek ilave edin. Topaklanma yaşarsanız 1/2 su bardağı süt ile birlikte blenderdan geçirin.