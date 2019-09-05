Eti Sarı Bisiklet ile Atıl Bisikletlerin Geri Dönüşümü Yaygınlaşıyor

05.09.2019 03:04

Atıl bisikletlerin geri dönüşümü 'Eti Sarı Bisiklet' ve 'İhtiyaç Haritası' işbirliğiyle Türkiye geneline yaygınlaşıyor!

Bisiklet kullanımını gündelik hayatta yaygınlaştırarak Türkiye'de sağlıklı ve hareketli yaşama öncülük eden Eti, Aktif Yaşam Derneği işbirliğiyle başlattığı Eti Sarı Bisiklet Projesi'ni 6. yılında yeni açılımlarla büyütüyor.



Hareketsizliğin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı gündelik hayatta bisiklet kullanımını bir yaşam biçimine dönüştürmeyi amaçlayan "Eti Sarı Bisiklet Sosyal Sorumluluk Projesi", altıncı yılında da yeni açılımlarla etki alanını genişletiyor.



Uygun doğa ve iklim koşullarının yanı sıra nüfusunun yüzde 75'i kırk yaşın altında olan Türkiye, bisiklet kullanımı için en elverişli ve potansiyeli yüksek ülkelerin başında yer alıyor. Eti ve Aktif Yaşam Derneği, ülkemizde hareket ve ulaşım aracı olarak yeterli düzeyde kullanım alışkanlığı olmayan bisikletin gündelik hayatta kullanımını artırmak için Eti Sarı Bisiklet Sosyal Sorumluluk Projesi ile 6 yıldır öncülük ediyor.



Eti Sarı Bisiklet'in yeni dönem hedeflerini aktarmak üzere düzenlenen basın toplantısında konuşan Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu; "Bugüne kadar gerçekleştirdiği eğitim ve etkinliklerle bisiklet kültürünün ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük eden Eti Sarı Bisiklet, ilkokullarda çocuklarla, üniversite kampüslerinde gençlerle, semt pazarlarında ev kadınlarıyla, işe giden çalışan kadınlarla ve annelerle 400 bin km'den fazla pedal çevirdi. Eti Sarı Bisiklet ile amacımız, "sağlık için hareket" kavramını savunmak ve bu doğrultuda toplumu teşvik etmek. "Hareket" alanını sahiplenmek, bu yola çıktığımız ilk günden beri hedeflerimiz arasında yer alıyor.' dedi.



Eti Sarı Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası, İhtiyaç Haritası ile Türkiye geneline yaygınlaştırılıyor!



2017 yılında yaptırdığı araştırma ile Türkiye'de 2 milyon atıl bisikletin olduğunu ortaya koyan Eti ve Aktif Yaşam Derneği, kullanılmayan bisikletlerin geri dönüşümle yeniden hayata kazandırılması ve daha fazla çocuğun bisiklete binmesini sağlamak için 2 yıl önce hayata geçirdiği Geri Dönüşüm Kampanyası'nı Türkiye geneline yaygınlaştırıyor. ETİ Gıda İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu;



"İstanbul'da başlatıp Eskişehir, İzmir ve Konya'da yaygınlaştırdığımız kampanya kapsamında kullanılmayan yüzlerce bisikleti çocuklarımızın mutluluğuna dönüştürdük. Kampanyayı başlattığımız günden bugüne Türkiye'nin dört bir yanından kullanmadığı bisikletini vermek isteyen bisiklet sahiplerinden talepler alıyoruz.



Bu talepler bize Geri Dönüşüm Kampanyası'nı Türkiye geneline yaygınlaştırmak için ilham verdi. Bu amaçla kampanyayı dijital platforma taşıma kararı aldık ve İhtiyaç Haritası ile işbirliği yaptık. Https://saribisiklet.ihtiyacharitasi.org adresi üzerinden ulaşılabilecek platform sayesinde projemiz tüm Türkiye'ye yayılmış olacak" dedi.



Kullanmadığı bisikletini kampanyaya hediye etmek isteyenlerin çoğunlukta olduğu şehirlerden Ankara, Antalya ve Samsun'un, bu yılki kampanyanın merkez üsleri olarak belirlendiğini belirten Hakan Polatoğlu, bu 3 şehirde toplanacak bisikletlerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin adres göstereceği ilkokullara hediye edileceğini aktardı.



Eti Sarı Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası,

Antalya, Ankara ve Samsun haricindeki şehirlerde, İhtiyaç Haritası'nın bu zamana kadar var olan Türkiye geneli paylaşım altyapısı üzerinden devam edecek. Konuyla ilgili konuşan İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan;



"İhtiyaç Haritası, ihtiyaç sahipleri ile destek olmak isteyenleri harita bazlı online platformda buluşturan ve kar amacı gütmeyen sosyal platform kooperatifidir. Sistem üzerinde nakdi yardım yerine sadece ayni yardımlar yönlendirilmektedir. Eti Sarı Bisiklet Projesi, bisikletler özelinde kaynakların etkin kullanımını ve atıl bisikletlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak yeniden harekete geçirilmesini hedeflediği noktada İhtiyaç Haritası sistemi ile birebir kesişiyor.



Mekanizma, elinde kendine, çocuğuna, eşine dostuna ait kullanılmayan bisikleti olanların, bu bisikletleri imkanı olmayanlara yönlendirmesi şeklinde işleyecek. Sarı Bisiklet online platformunda, bisikletlerini yeniden kullanılması için hediye edecek olanlar, bisiklet onarım gerektiriyorsa proje dahilindeki onarım noktalarına gönderebilecek, kullanılır durumda bir arızası olmayan bisikletlerini ise direkt ihtiyaç sahiplerine yönlendirebilecekler." şeklinde konuştu.



Eti Sarı Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası ile 700 bin TL'ye yakın ekonomik değere sahip bisiklet yeniden kullanımda!

Geçtiğimiz 2 yılda toplanan bisikletlerin geri dönüşümünü bizzat üstlenen Eti, kampanyaya hediye edilen 700 bin TL'ye yakın ekonomik değere sahip bisikletin yeniden kullanıma katılmasını sağladı. Yapılan geri dönüşüme dikkat çeken Hakan Polatoğlu, "Eti Sarı Bisiklet Geri Dönüşüm Kampanyası ekonomik değerinin yanı sıra toplamda 12 ton metalin ve 2 ton plastiğin de yeniden kullanıma girmesine imkan verdi. Bir bisiklet üretilirken ortalama 25 kilogram karbon salınımı gerçekleşir ve bir bisikletin kendi üretimi sırasında salınan karbonu dengelemesi için en az 514 kilometre yol yapması gerekir. Geri Dönüşüm Kampanyamız sayesinde 20 bin tonun üzerinde karbon salınımının da önüne geçilmiş oldu." dedi.



Eti Sarı Bisiklet, "Trafikte Bisiklet Farkındalığı Hareketi" başlatıyor!

Ülkemizi daha hareketli ve sağlıklı yaşam standartlarına kavuşturma konusunda karar verici konumda olan paydaşlarla da etkileşim içinde olan Eti Sarı Bisiklet, geçtiğimiz yıl geniş bir paydaş grubu ile 'Sarı Bisiklet Çalıştayı'nı gerçekleştirmişti. Çalıştayın en önemli çıktılarından biri olarak, trafikte bisiklet farkındalığının artırılması gerekliliğine dikkat çeken Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, bu konu özelinde bir farkındalık kampanyası başlatma kararı aldıklarını açıkladı. Polatoğlu;



"Kampanya ile amacımız, bisikletin bir ulaşım aracı olarak trafik içinde motorlu araç sürücüleri nezdinde farkındalığını artırmak olacak. Trafikte en fazla vakit geçiren araçları ise taksiler oluşturuyor. Trafikte bisiklet farkındalığını öncelikle taksilerden başlatırsak bu bilincin hem diğer ticari araçlara hem de özel araç sahiplerine etki edeceğine inanıyoruz. Bu amaçla İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'na bağlı taksicilere Bisikletli Kadın inisiyatifi ile birlikte trafikte bisiklet farkındalığına dair eğitimler vereceğiz. Eğitimin ardından taksi şoförleri ile birlikte bisiklete binerek, trafiği bir de bisiklet kullanıcıları gözünden deneyimlemelerini sağlayacağız." diye konuştu.



Eti Sarı Bisiklet'in başlattığı Trafikte Bisiklet Farkındalığı Kampanyası kapsamında taksi şoförlerine verilecek eğitimin yanı sıra, hazırlanan "Trafikte bisikletlinin farkındayım, haklarına saygılıyım" sloganlı broşür ve araç etiketleri ile farkındalık projesi sadece taksi şoförleri ile sınırlı kalmayacak. Hakan Polatoğlu, "Kampanyanın sahibi olarak Eti'nin tüm satış filosuna ve binek araçlarına bu etiketleri yapıştırarak görünürlüğü artırmayı hedefliyoruz. Broşür ve etiketleri aynı zamanda işbirliği yaptığımız paydaşlarımıza da göndermeyi planlıyoruz." dedi.



Eti Sarı Bisiklet'ten ilkokullarda "Hareketli Yaşam Eğitimleri!'

Eti Sarı Bisiklet Projesi kapsamında bugüne kadar 20 bini aşkın ilköğretim öğrencisine verilen güvenli bisiklet sürüş eğitimleri bu yıl itibarıyla 'hareketli yaşam eğitimleri'ne dönüşüyor. Bisiklete dair bilinmesi gereken her şeyin teorik ve pratik olarak öğretildiği programın kapsamını genişleten Eti Sarı Bisiklet, "hareketli yaşam eğitimleri" ile bisiklet eğitiminin yanı sıra gündelik yaşamda hareket etmenin önemi ve faydaları ile hareketin farklı çeşitlerini de öğrencilere anlatarak daha sağlıklı ve bilinçli nesiller yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.



Eti Sarı Bisiklet, Shell İstasyonlarındaki "Bakım ve Onarım Noktaları"nın sayısını artıracak!

Eti Sarı Bisiklet'in Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği ve Shell işbirliği ile akaryakıt istasyonlarında başlattığı 'Bisiklet Bakım ve Onarım Noktası' uygulaması; bisiklet severlerden yoğun ilgi görüyor. Hakan Polatoğlu;



"Hali hazırda İstanbul'da Bağdat Caddesi, Bostancı ve Yeniköy'de, İzmir'de ise Güzelbahçe Shell istasyonlarında hizmet veren Bisiklet Bakım ve Onarım Ünitelerimizden bugüne kadar 8 bine yakın bisikletli faydalandı. Bu yıl İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Ankara, Antalya ve Samsun'da belirleyeceğimiz Shell istasyonlarına da ünitelerimizi konumlandırmayı hedefliyoruz. Eti Sarı Bisiklet Bakım ve Onarım Noktalarının sayısını, daha binlerce bisikletlinin hayatını kolaylaştırması için artırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Aktif Yaşam Derneği Kurucu Üyesi Mehmet Ali Çalışkan;



"İnsanların hayatı pek çok yenilikle birlikte daha konforlu hale geldi. Ancak konforun getirdiği kolaylıklara karşın bedeli de daha az hareket etmek oldu. Kolay ve konforlu ancak hareketsiz hayatlarımız sağlıklı bir ömür sürmeyi tehdit ediyor. Daha sağlıklı ve iyi bir hayat için fiziksel aktivitenin düzenli bir faaliyet olarak hayatımıza girmesi gerekiyor. Bunun gündelik yaşamdaki en eğlenceli yolu bisiklet sürmek.



Bisikletle işe, okula, alışverişe gidenlerin sayısı arttıkça toplumun sağlık seviyesi artıyor; dolayısıyla sağlık maliyetleri azalıyor, havası temizleniyor; musluğundan su içiliyor, refah ve medeniyet seviyesi yükseliyor. Sarı Bisiklet; bisiklet kullanımı gibi aynı zamanda eğlenceli, mutluluk veren bir fiziksel aktivitenin yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesine katkıda bulunmaya çalışan bir proje. Vizyonumuzla birebir örtüşen bu projede yer aldığımız için mutluyuz." dedi.

Kaynak: Teknotalk.com