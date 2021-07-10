Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz, bambaşka birine döndü
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Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz, bambaşka birine döndü

Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz, bambaşka birine döndü
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu. Son halini takipçileriyle paylaşan şarkıcıya "Eski haline dön" yorumları yağdı.

Foolish Casanova şarkısıyla ve danslarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kadaloğlu ile nikah masasına oturdu. Müzik kariyerine ara veren ve kendi güzellik merkezini açan Petek Dinçöz'ün değişimi gündem oldu.

SON HALİ BEĞENİLMEDİ

Sosyal medya hesabını aktif kullanarak her anını takipçileriyle paylaşan Dinçöz'ün yüzündeki değişiklikler takipçilerinin gözünden kaçmadı. Yaptırdığı estetik operasyonlardan sonra bambaşka birine dönen Dinçöz'ün son halini gören sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı. Şarkıcının eski halinin daha güzel olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcıları "İnsan kendine bunu niye yapar" yorumu yaptı.

İşte Petek Dinçöz'ün son hali için yapılan bazı yorumlar...

Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz, bambaşka birine döndü
Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz, bambaşka birine döndü
Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz, bambaşka birine döndü
Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz, bambaşka birine döndü
Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz, bambaşka birine döndü
Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz, bambaşka birine döndü
Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz, bambaşka birine döndü
Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz, bambaşka birine döndü
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Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz, bambaşka birine döndü - Haberler Magazin
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