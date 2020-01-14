Eski Urla Belediye Başkanı'nın iddianamesinde FETÖ bağlantılarına yer verildi

14.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:05

İZMİR (İHA) – Eski Urla Belediyesi Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında hazırlanan iddianamede, Oğuz'un FETÖ bağlantılarına yer verildi.



Eski Urla Belediyesi Başkanı İbrahim Burak Oğuz, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla İzmir'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, Oğuz'un avukatının müvekkili hakkındaki tutuklama kararına ilişkin yaptığı itirazı inceleyerek, tutuklama sebeplerinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı, sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklandıktan sonra Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan CHP'li eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Oğuz'un FETÖ bağlantılarına yer verildi.



"Küçüklüğümden beri Afrika'ya özlemim ve sevgim var"



İddianamede, İbrahim Burak Oğuz'un KHK kapsamında kapatılan derneklerden İzmir Genç İş Adamları Derneği'ne üye olduğu, dernek faaliyetleriyle Afrika'ya seyahatler yaptığı belirtildi. Oğuz'un ifadesinde, bu geziler ile ilgili olarak, "Benim küçüklüğümden beri Afrika'ya karşı özlemim ve sevgim var. Ofisimi yeni açtığım zaman gündemde Afrika ile ilgili birçok haber vardı. Ben de Afrika ile bir oluşumun içerisinde yer almak istedim. Afrika ile ilgili yaptığım araştırmalarda, söz konusu derneğin vasıtasıyla bu işlere katılabileceğim söylendi. Bunun üzerine söz konusu derneğe üye oldum. Hatta Afrika ile iş yapmak üzere bir şirket de kurdum ancak daha sonra istediğim gibi gitmediği için hissemi devrederek, ayrıldım" dediği bildirildi.



Tanık, Oğuz'un Gülen'i ziyaret ettiğini belirtti



Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulan tanıkların sözleri de iddianamede yer aldı. Tanıklardan T.B. isimli şahıs, İbrahim Burak Oğuz'u örgütün dini toplantılarında gördüğünü söylediği bildirildi. Ayrıca tanığın, dini konulardan bahsedip, muhafazakar biri olan Oğuz'u, 2011'deki 29 Ekim kutlamalarında belediyenin bir programında rakı içerken görüp şaşırdığını anlattığı ifade edildi. İddianamede, T.B. adlı tanığın anlatımları üzerine İbrahim Burak Oğuz'un "Ben yukarıda beyan ettiğim ve açıkladığım üzere birkaç kez sohbetlere gitmiştim. Ben buralara başkalarının daveti üzerine gittim. Herhangi bir kimseyi davet etmedim. Çok uzun zaman geçtiği için de herhangi bir şekilde kimlerin katıldığını şu anda hatırlayamıyorum" şeklinde ifade verdiği belirtildi. Yine tanık T.B.'nin Oğuz'un ABD'ye giderek, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i ziyaret edip, elini öptüğünü anlattığı, Oğuz'un da bu iddialar karşısında "Fethullah Gülen ile tanışmadım. Amerika'ya gittiğimde sadece New York şehrinde durdum. Başka yere gitmedim. Ben tek başıma yurt dışına çıkmayı severim. New York'a da tek başıma gitmiştim. 2-3 gün kaldım, gezdim, geri geldim" dediği aktarıldı.



Üzerine kayıtlı telefon hatları örgüt üyeleri tarafından kullanıldı



Öte yandan hazırlanan iddianamede Oğuz'un üzerine kayıtlı telefon hattından, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren ve 15 Temmuz darbe girişimini planlayan 5 sivil imamdan biri olan Hakan Çiçek ve Feyzullah Demirci ile Mahmut Akpınar arasında yapılan görüşmelerden de bahsedildi. İbrahim Burak Oğuz'un bu suçlamalar ile ilgili verdiği ifadesinde, "Hakan Çiçek ile ilgili zaten beyanda bulunmuştum. Diğerleri ile hangi şekilde ne amaçla irtibat kurduğumu bilmiyorum. Eski tarihlidir. İşim gereği birçok görüşme yapmaktayım. Muhasebesini tuttuğum şirketlerin ortaklarından biri olabilir. Biber soy isimli kişilerin sahibi olduğu yazılım veya bilgisayar şirketi defteri tutmuştum. Ancak tam tarihlerini hatırlayamıyorum" sözlerine yer verdiği kaydedildi. Bu suçlamayla ilgili olarak, "20.09.2017 tarihi ile 09.11.2018 tarihi arasında karşılıklı olarak aradı/arandı şeklinde 43 kez HTS kaydının olduğu, 43 kayıttan 20'sinin Lokman Uçan'ın firari olarak aranmaya başlandığı 22.11.2017 tarihinden sonra gerçekleştiği tespit edilmiştir. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlardan Metin ve Fevzi kod adlı Hakan Çiçek tarafından kullanılan GSM hattı ile 10.12.2012 ile 24.03.2014 tarihleri arasında 17 kez irtibat kurduğu, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapılanması içerisinde genel müdür pozisyonunda faaliyet gösteren Faruk kod adlı Feyzullah Demirci tarafından kullanılan GSM hattı ile 15.01.2008 ile 17.09.2011 tarihleri arasında 6 kez irtibat kurduğu tespit edilmiştir" bilgisi yer aldı.



Oğuz'un üzerine kayıtlı telefon hatlarının örgüt üyeleri tarafından kullanıldığı bilgisi de iddianamede yer aldı.



"Bunların içinde mutlaka FETÖ ile alakalı şirketler vardır"



Eski Urla Belediyesi Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un soruşturma aşamasında "Ben birçok şirkete mali müşavirlik hizmetinde bulundum. Bunların içinde mutlaka FETÖ ile alakalı şirketler vardır" şeklindeki ifadesiyle ilgili olarak ise iddianamede, "İbrahim Burak Oğuz'a ait denetim ve mali müşavirlik şirketin defterini tuttuğu şirketler arasında emniyet mahrem imamları, TSK mahrem imamları, mülkiye mahrem imamları, dönemin İzmir il imamının ortağı ve yöneticisi olduğu şirketler ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü müzahiri şirket ve derneklerde kaydı bulunan şahıslara ait şirketlerin olduğu görülmüştür" tespitine yer verildi.



Mahrem imam ile yan yaa ABD seyahati



Soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğünden temin edilen uçuş manifesto listeleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Bilgi Sistemi'nde bulunan veriler kullanılarak yapılan incelemeyle ilgili olarak da şu anlatım yer aldı:



"26.10.2010 günü saat: 09.38'de İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan pasaport kontrolünden geçerek, Türk Hava Yollarının TK 1 sefer sayılı uçağı ile JFK (ABD) yurt dışına çıkarak Amerika ülkesine gittiği, 01.11.2010 tarihinde saat: 09.16'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan pasaport kontrolünden geçerek yurda giriş yaptığı, aynı uçakta, birlikte çıkış-giriş yaptığı şahıslara bakıldığında, aynı dakika içinde İbrahim Burak Oğuz ile birlikte pasaport kontrolünden geçen şahıslar arasında KOM Bilgi Sistemi belge evrak kaydında, hakkında mahrem imam ve FETÖ/PDY müzahiri şirketlerde SGK kaydı olduğuna dair bilgi bulunan ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında hakkında adli işlem yapılan, arama kaydı bulunan Hüseyin Çakıroğlu'nun gidiş yolculuğunda 51a-m sıradaki koltuklarında yan yana seyahat ettikleri, dönüş yolculuğunda ise İbrahim Burak Oğuz'un 51-b, Hüseyin Çakıroğlu'nun ise 51-a sıralı koltukta yine yan yana seyahat ettikleri tespit edildi."



Urla Belediyesi eski başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ardından görülecek olan duruşmanın tarihi ilerleyen günlerde belli olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA