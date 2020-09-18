Öpme bahanesiyle sarıldığı eski sevgilisini bıçaklamıştı! "Kadın düşmanı değilim" diyerek kendisini savundu İstanbul'da öpme bahanesi ile sarıldığı eski sevgilisini boynundan bıçaklayan şahıs ilk savunmasını yaptı. Şahsın, "kadın düşmanı veya saplantılı sevgili değilim" diyerek kendisini savunması duyanları hayrete düşürdü.

Beşiktaş'ta 6 Haziran'da eski sevgilisi Ceylan G'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, iki gün sonra yine Ceylan G'nin önünü keserek elinden ve boynundan bıçakladığı iddiasıyla bu kez tutuklanan Nazir Ilgın savunmasını yaptı. Sanık Ilgın, şaşkınlık yaratan "Kadın düşmanı veya saplantılı sevgili değilim. 15 yıldır kadın kuaförüyüm, hiçbir suça karışmadım" sözleri ile kendisini savundu. Halen tedavisi süren müşteki Ceylan G'nin ifadesi ise Adana'da alınacak.

ALKOL ALIP GİZLİCE EVİNE GİRMİŞ

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nazir Ilgın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Ceylan G'yi ise avukatı Çağrı Kılın temsil etti. Kimlik sorgusunda, kuaförlük yaptığını ve aylık gelirinin 15 bin lira olduğunu söyleyen sanık Nazir Ilgın savunmasında, Ceylan G. ile 3 yıl önce başlayan arkadaşlıkları olduğunu belirterek, "Olaydan 3 gün önce Ceylan ile görüşmek için onu aradım. Kendisi bana yorgun olduğunu söyledi. Ancak Ceylan'ın dışarıya çıktığını gördüm. Kendisine sorduğumda sigara almaya çıktığını söyledi. Ama giyinmiş ve makyajlıydı. Bu sırada aramızda tartışma yaşandı. Kısa bir süre sonra bir araç geldi ve Ceylan arabaya binip uzaklaştı. Daha sonra kuzenimde alkol aldım. Sabah 5'te evden aldığım bıçakla arka kapıyı açarak Ceylan'ın bahçesine girdim. Sonra kapı açık olduğu için eve girdim. İçeride uyuyup kalmışım. Daha sonra Ceylan ve polisler geldi ve bana adli işlem yapıldı" dedi.

"SAPLANTILI SEVGİLİ DEĞİLİM"

Ceylan'ın arkadaşının kendisini arayarak Ceylan'ın sevgilisi olduğunu ve rahat bırakmasını söylediği belirten sanık Nazir Ilgın, "Ceylan'ın iş yerinin önüne gittim. Ceylan ve arkadaşı Cahide'yi gördüm. Ceylan bana 'O adam benim 15 gündür sevgilim. Kendisi çok zengin ve evli. Evli olduğu için senin gibi rahatsız da etmez. Senden bir haftadır istediğim kıyafeti bana o aldı' dedi. Ben de Ceylan'a 'Her şey para mı?' dedim. O da bana 'Tabii ki para yoksa seninle ne işim var' dedi ve arkadaşıyla güldüler. Daha sonra ben yanımdaki bıçağı çıkartıp 'Bana doğruları söyleyin yoksa kendimi öldüreceğim' dedim. Ceylan elimden bıçağı almaya çalıştı. Ben de Ceylan'ın elbisesine zarar vermek için birkaç defa bıçağı salladım. Ceylan ile ben yere düştük. Onun elinin kanadığını gördüm. Kan tuttuğu için bayıldım. Uyandığımda insanlar bana tekme yumruk vuruyordu. Ben bir kadına asla zarar vermem. Kadın düşmanı veya saplantılı sevgili değilim. 15 yıldır kadın kuaförüyüm hiçbir suça karışmadım. Çok pişmanım" diye konuştu.

"BIÇAĞI ŞAH DAMARINA DOĞRU SALLADI"

Ceylan G'nin olay günü yanında olan arkadaşı Cahide Taşçıer tanık olarak dinlendi. Taşçıer, "Olaydan önce sanık Ceylan'ın evine girdiği için uzaklaştırma kararı verilmişti. Nazir serbest kaldıktan sonra Ceylan ondan korkmaya başladı. Olay günü evin önünde sanıkla karşılaştık. Ceylan ile konuşmak ve barışmak istedi. Ceylan kabul etmedi. Ceylan'a 'Son bir kez sarılayım' dedi. Ceylan'ın boynunu kokladıktan sonra montunun cebinden çıkardığı bıçağı Ceylan'ın kokladığı boyun bölgesindeki şah damarına doğru vurdu. İkisi yere düştü. Ben çığlık atıp yardım istedim. İki çocuk gelip yardım etti. Çocuklar sanığın elinden bıçağı aldı. Sanık Ceylan'ın kafasını iki bacağının arasına alıp boynunu kırmaya çalıştı. Çevreden başka kişiler de gelip Ceylan'ı sanığın elinden aldılar. Ceylan'ın başka erkekle ilişkisi yoktu" dedi.

"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞTIR"

Ceylan G'nin avukatı Çağrı Kılın, müvekkilinin halen Adana'na tedavi gördüğünü belirterek talimatla ifadesinin alınmasını talep etti. Avukat Kılın, "Sanığın annesi de bir cinayet sonucu öldürülmüştür. Sanık, Ceylan'ı da 'Seni de annemin başına gelen olay gibi öldüreceğim' demiştir. Sanık canavarca hisle Ceylan'ı öldürmeye çalışmıştır" dedi.

MÜŞTEKİNİN İFADESİ ALINACAK

Mahkeme, müşteki Ceylan G'nin ifadesinin Adana'dan talimatla alınmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.