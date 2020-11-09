Esenler'de meydanlara 'HES' ile girilecek

Koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede yeni tedbirleri hayata geçirdi.

Koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede yeni tedbirleri hayata geçirdi. Tedbirler kapsamında Dörtyol Meydanı ile yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi'ne HES kodu ile girilmesi kararı alındı.

Artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla 5 Kasım'da toplanan Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki vaka sayılarını azaltmak ve yayılma hızını önlemek için bir dizi tedbir aldı. Tedbirler kapsamında, kurul, Esenler'in en büyük meydanı olan Dörtyol Meydanı ile yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi'ne Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilmesi kararını aldı. Ayrıca, ilçedeki kapalı ve açık pazar alanlarında tezgah kuran pazarcılara ve çalışanlara da HES kodu zorunluluğu getirildi. HES kodu bulunmayanlar meydan ve caddeye alınmazken, kaçak giriş yapanlara cezai işlem yapılacağı bildirildi.

"TEMASLI KİŞİNİN KENDİNİ VE TOPLUMU KORUMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Bugün başlayan uygulama kapsamında Esenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi'nde denetimler yapıldı. Denetimlerde HES kodu olmayan vatandaşların alanlara girişine izin verilmedi. Ayrıca, kapalı ve açık pazar alanlarındaki çalışanlara yönelik de uygulama yapıldı.

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Zabıta ve Ruhsattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş, "İstanbul'da artan vakalardan sonra Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak vaka sayısını nasıl azaltabilir konulu bir toplantı yaptık. Sirkülasyonun fazla olduğu Esenler'in en büyük meydanı olan Dörtyol Meydanı'nda HES uygulamasına geçtik. HES kodu uygulamasıyla temaslı ve koranavirüs olan vatandaşları tespit ederek topluma bulaştırmasını engellemeye çalışacağız. Temaslının kendini korumasından çok toplumu koruması da önemli. Bu uygulama bilinçli davranmaya da katkı sağlıyor. Hizmet binalarımızda çalışanları her gün HES koduna tabii tutuyoruz. İş yerlerine bu uygulamayı teşvik etmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

"VAKA SAYISINI AZALTMAK EN ÖNEMLİ TEDBİR"

Gökçebaş, "Bu uygulamaları vatandaşın hayrına olduğunu düşündüğümüz için yapıyoruz. Bugün uygulamadığımız tedbirler yarın daha ağır tedbirlerin uygulanmasına sebep olacak. Biz Esenler'in geleceği için çalışıyoruz. Esenler'de tedbirleri sürekli duyuru panellerimiz ve ses araçlarımızla halkımıza hatırlatıyoruz. Tedbirlere uyarsak vaka sayısı azalacaktır. Esenler'de vaka sayısı İstanbul ortalamasının altında. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle daha da indireceğiz" dedi.

"İNSANLARIMIZIN DUYARLI OLMASI GEREKİYOR"

Vatandaşlar uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirtti. HES uygulamasının çok iyi olduğunu söyleyen Hakan Orhanlı, "Toplum olarak kurallara uymalıyız ülkemiz gerçekten çok zor günlerden geçiyor. İnsanlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Toplum olarak devletimize yardımcı olmalıyız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı