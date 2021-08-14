En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu Jale Azaklı Özkan, anne oldu! Verdiği pozlarla adından söz ettirmeye başladı

2002 yılında yayınlanan En Son Babalar Duyar dizisinde Ceren karakterini oynayan Jale Azaklı Özkan, geçtiğimiz ay anne oldu. Şimdilerde kızını büyütmenin heyecanını yaşayan Özkan, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla da adından söz ettirmeye başladı.

19 yıl önce yayınlanan En Son Babalar Duyar dizisinde Ceren rolünü oynayan ve sonra ekranlardan uzak kalan 27 yaşındaki Jale Azaklı Özkan, şimdilerde mutlu ailesi ve kızıyla gündem oldu.

İLK BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI

Çocukluk yıllarında rol aldığı En Son Babalar Duyar dizisinden sonra ekranlara veda eden Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunu Jale Azaklı Özkan, 2015 yılında Ömür Özkan ile evlendi. Mutlu giden evliliğinden bir bebek dünyaya getiren genç oyuncu, kızıyla mutlu pozlarını da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor.

"SENARYOSU İÇİME SİNEN HER PROJEDE ROL ALABİLİRİM"

Geçtiğimiz sene Arif Gür'e röportaj veren Jale Azaklı Özkan, oyunculuk hakkında "Evlendikten sonra setlere biraz ara vermek durumunda kaldım. Ama setleri çok özledim. Reklam, dizi ve sinema arasında bir ayrım yapmıyorum. Senaryosu içime sindikten sonra herhangi bir projede yer alabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Jale Azaklı Özkan'ın aile pozları...