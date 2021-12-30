En güzel yeni yıl mesajları 2022! Resimli kısa en güzel yeni yıl mesajları 2022! Hoşgeldin 2022 resimli mesajları! En güzel 2022 yılbaşı mesajları!

Yılbaşına sayılı günler kala milyonlarca vatandaş yeni yıl sözleri arıyor. Vatandaşlar ailesini, arkadaşını ya da sevgilisini mutlu etmek için 2022 yılbaşı sözleri araştırıyor. 2022'yi en anlamlı şekilde sevdiklerinizle karşılamanız için kısa, uzun veya resimli yeni yıl sözleri listeledik. Yeni yılı kutlayabileceğiniz en güzelyeni yıl mesajları 2022! Resimli kısa en güzel yeni yıl mesajları 2022! Hoşgeldin 2022 resimli mesajları! En güzel 2022 yılbaşı mesajları! haberimizde.

EN GÜZEL YILBAŞI SÖZLERİ 2022

- Yeni yılda; hayatı tutabilmek sevgiyi kaçırmamak keşke dememek için hayallerini yaşa. Onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu seneler!

- Hayatımdaki en büyük değer ailemdir. En büyük varlığım ve en büyük gücüm. En büyük dayanağım ve en yüce mutluluğum… Bu yeni yılda da yanımda olduğunuz, bana güç verdiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla hep beraber geçen nice yıllarımız olsun.

- 2021'in olumsuzluklarını geride bırakıp 2022'ye yeni umutlarla girmeye ne dersiniz? İçinizdeki sevgi, aşılacak tüm zorlukların karşısında kalkan olsun, yeni yılınız yeni umutlara, coşkulara ve güzelliklere kucak açsın!

- Yaşamın en güzel yılları sevdiklerinle birlikte olsun, 2022 yılı senin miladın olsun!

- Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha mutlu etmesi dileğiyle… Yeni yılınız kutlu olsun!

- Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır, yeni yılın tüm umutlarını, hayallerini gerçekleştirsin.

- 2022 yılı senin için öyle bir yıl olsun ki 2021'in tüm kötü anılarını sana unutturabilsin. Mutlu yıllar dilerim.

- Sevdiklerinle tüm zorluklara karşı el ele verdiğin bir yıl dilerim. Yeni yıl senin en güzel yılın olsun!

SEVGİLİYE EN GÜZEL YILBAŞI SÖZLERİ 2022

- Bana aşk nedir diye sorsalar seni tarif ederim. Mutluluğu tarif et deseler yine sesini dinletirim. Olmazsa olmazın nedir deseler, sevdiğim derim ve dünyanın tüm güzelliklerine sen yoksan ben de yokum derim. Sen benim bir parçamsın, benden bile ötesin. Hem bu yılı hem de gelecek yıllarımızı seninle birlikte geçirmek istiyorum. Aşkımızın her yeni bir yılda artacağı, birbirimize daha da bağlı olacağımız yeni yılı seninle el ele geçirmek istiyorum. Benim canım sevgilim iyi ki varsın, bu yıl bizim aşkımızla dolsun!

- Onca yıl geçti sevgilim, her yeni yıl bir şeyler getirdi, bir şeyler götürdü bizden. Yılların en büyük getirisi her zaman bana sen oldun. İyi ki varsın, yeni yılın kutlu olsun…

- Canım sevgilim yeni yılın kutlu olsun, gözlerin mutlulukla dolsun. 2022 yılı seninle ayrı geçirdiğimiz son yılımız olsun.

- Nice aşk yıllara meydan okudu, nicesini silip götürdü. İnatla yıllara meydan okuduk. Bu yıla da inatla aşkımızı kazıyacağız. Birlikte nice yıllara, mutlu yıllar sevgilim!

-Ben inanıyorum ki yeni yılda her şey daha güzel olacak aşkım. Seninle çok güzel anılar biriktireceğiz. Hep benimle kal, hep yanımda ol. Mutlu yıllar hayatımın anlamı…

- Yeni yılın ilk saatlerinde seninle birlikte değilim ama yüreğim ve aklım hep seninle birlikte sevgilim. Yeni yılın kutlu olsun birtanecik sevgilim.

Senin yeni yılın girecek olduğumuz yıl olabilir ama benim yeni hayatım seni tanıdığım andan itibaren oldu. Ben seninle kendimi hep yeni gibi hissediyorum zaten. Yeni yılın kutlu olsun canım.

- Sevgilim sen benim hayatımda her sene en güzel anıları bıraktın. Seninle bu yeni yılda da güzel anılar biriktirmek istiyorum. Aşkın bana her zaman en güzel düşleri kurdurdu. 2022 yılında seninle el ele yeni maceraların düşünü kurmak istiyorum. Nice mutlu yıllara sevdiğim…

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