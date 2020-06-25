Emzirme izni nedir? Emzirme izni kimlere verilir? Emzirme izni süresi ne kadardır?
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Emzirme izni nedir? Emzirme izni kimlere verilir? Emzirme izni süresi ne kadardır?

Emzirme izni nedir? Emzirme izni kimlere verilir? Kamuda ve özel sektörde emzirme izni değişir mi? Emzirme izni faydalanma koşulları nelerdir? Süt izni hesaplaması nasıl yapılır?

Emzirme izni nedir? Emzirme izni kimlere verilir? Emzirme izni süresi ne kadardır?
25.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:30

Çalışan kadınların çocuk doğurmaya teşvik etmek amacıyla 13.04.2016 tarihinde yayınlanan kanun hükmünde: "Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır." ifadeleri yer almıştır.

EMZİRME İZNİ NEDİR?

Doğum yapmış kadınların, doğum izinleri bittikten sonra işe döndükleri zamana verilen kısa izinlerine denir. Bunun amacı çalışan kadınları çocuk doğurmaya teşvik etmektir. 16 haftalık doğum izninden dönmüş kişilere, mesai saatleri içinde verilir. Bu döngü 12 ay boyunca devam eder. Bu süre zarfında maaşta herhangi bir kesinti olmaz. Özel veya kamu hiç fark etmez bu haklar tüm çalışan ve yeni doğum yapmış tüm kadınlara verilir.

Emzirme izni nedir? Emzirme izni kimlere verilir? Emzirme izni süresi ne kadardır?

EMZİRME İZNİ KİMLERE VERİLİR?

Emzirme izni kamu veya özel sektörde, sigortalı olarak çalışan tüm kadınlara verilen haktır. Bu durum erkek çalışanlar için geçerli değildir. Eğer sigortalı olarak çalışan erkek, doğumda eşini kaybettiyse bu haktan yararlanabilir. Hamile kadınlar doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta doğum iznine ayrılır. Daha sonra bu izin bittikten sonra süt iznine başlanır. Bu kuralı ihlal eden işyerlerine ceza kesilir.

EMZİRME İZNİ SÜRESİ NE KADARDIR?

İşe dönen anneler ilk 6 ay 3 saatlik, kalan 6 ay ise 1,5 saatlik izin kullanabilirler. İş çıkış saatlerini anneler belirlemektedir. Gün ortasında bu izni kullanıp geri işe girebilir yada akşam erken çıkabilir. Bu konuda işyerleri kadına baskı uygulayamaz. Bu hak tanınmadığındaSosyal Güvenlik Kurumuna ihbar edilmelidir.

Emzirme izni nedir? Emzirme izni kimlere verilir? Emzirme izni süresi ne kadardır?

KAMUDA VE ÖZEL SEKTÖRDE EMZİRME İZNİ DEĞİŞİR Mİ?

Kamu veya özel sektör fark etmeksizin tüm yeni doğum yapmış kadınlar bu haklardan yararlanır. 12 ay bittikten sonra kadınlar eski çalışma düzenine geçerler.

SÜT İZNİ TOPLU OLARAK KULLANILIR MI?

Doğum izni günlük olarak kullanılabilir. Kişilerin isteğine bağlı toplu olarak kullanıma izin verilmez.

Emzirme izni nedir? Emzirme izni kimlere verilir? Emzirme izni süresi ne kadardır?

SÜT İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Süt izni başvurusu, çalıştıkları kurum tarafından yapılır. Doğum izni bittikten sonra süt izni içinde başvuru yapılmalıdır. Çalışan kadının çalıştığı kuruma dilekçe vermesi gerekmektedir. Dilekçe kabul edildikten sonra süt izni kesinleşir. E devlet üzerinden bu süreç takip edilmelidir.

EMZİRME İZNİ FAYDALANMA KOŞULLARI NELERDİR?

-Sadece kadın çalışanlar için geçerlidir.

-Sigortalı olma şartı vardır.

-Süt izninin kullanılması için doğum izninden sonra tekrar işe dönülmelidir.

-Sigorta priminin düzenli ödenmesi gerekmektedir. En az 1 yıl sigortalı olmalıdır.

-Doğum izni boyunca başka bir işte çalışılmaması gerekmektedir.

-Belirtilen emzirme süreler toplu olarak kullanılamaz.

Emzirme izni nedir? Emzirme izni kimlere verilir? Emzirme izni süresi ne kadardır?

SÜT İZNİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Başvuru yaptığınız tarihler bu konuda çok önemlidir. Çalışılan gün sayısı ve sigorta hesaplandıktan sonra 6 ay için 3 saat, son 6 ay için 1,5 saat, toplam izin oluşur. Çalışılan gün ile bu saatler birbirine çarpılır. Elde edilen sonuç 7,5'e bölündükten sonra, çalışanların kaç günlük süt iznine çıkacağı belirlenmektedir.

Emzirme izni nedir? Emzirme izni kimlere verilir? Emzirme izni süresi ne kadardır?

ÇALIŞAN ANNELERİN YASAL HAKLARI NELERDİR?

Doğum izni boyunca anne adaylarının maaşı kesinlikle kesilmez.

Sigortalı çalışan annelerin maaşı,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir.

İşverenler, çalışanlarına bu dönemde kesinlikle ödeme yapmazlar.

Kadınlara ilk çocuk için 300 TL,ikinci çocuk için 400 TL,üçüncü çocuk için ise 600 TL ödeme yapılmaktadır.

KADIN İŞÇİ GEBELİĞİ BOYUNCA DAHA HAFİF İŞE GEÇEBİLİR Mİ?

Kadın işçi eğer ağır bir iş ile uğraşıyorsa çalıştığı bölümü değiştirebilir veya işi hafifletilir. Hekim raporu varsa ve bu raporda daha hafif işte çalışılması gerektiği belirtiliyorsa, bu geçiş gerçekleşir. İşverenden bu durumdan dolayı çalışanın maaşında kesinti yapamaz.

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