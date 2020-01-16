Emniyet Müdürü Aşkın: "Bugün İzmir, dünyanın en güvenli kentlerinden birisi"

16.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:18

İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, Çeşme'de yeni araçların hizmete alındığı törende yaptığı konuşmada, "Bugün İzmir, dünyanın en güvenli kentlerinden birisi. Hem terörle mücadele anlamında hem uyuşturucu mücadelesinde hem genel asayiş ve trafik anlamında güzel İzmir'imiz, dünyanın en güvenli kentlerinden birisi" dedi.



Çeşme Emniyet Müdürlüğünün araç filosu, aralarında bağışlarında olduğu 13 yeni araçla güçlendi. İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla Çeşme Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 3 yunus motosikleti ile 2 şahin trafik motosikleti de törenle hizmete alındı.



Çeşme Emniyet Teşkilatını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Murat Erdoğan, yardımsever iş insanların bağışlarıyla alınan araçların emniyet teşkilatın teslim edildiğini söyledi.



"İzmir, dünyanın en güvenli kentlerinden birisi"



İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın da, törende yaptığı konuşmasında, önemli konulara dikkat çekti. Aşkın, "Milletler, kahraman evlatları sayesinde yükselirler. Emniyet teşkilatı her zaman güzel ülkemizin güzel insanlarına, güvenlik hizmeti sunmak için çırpınıyor. Bugün İzmir, dünyanın en güvenli kentlerinden birisi. Hem terörle mücadele anlamında hem uyuşturucu mücadelesinde hem genel asayiş ve trafik anlamında güzel İzmir'imiz, dünyanın en güvenli kentlerinden birisi. Tabi bu da, arkadaşlarımızın büyük özverisi ve mesaileri ile gerçekleşiyor. İzmir halkını da yanımızda hissediyoruz" dedi.



İzmir'de 155'e yapılan ihbar yüzde 92'inin üzerinde



Emniyet Müdürü Aşkın, 155 ihbarlarını hakkında da, "Buraya vatandaşlarımız ihbar yapar, İzmir de de yapılır. İzmir'de yapılan ihbarların yoğunluk oranı yüzde 92'lerin üzerine çıkmış durumda. Bütün Türkiye'nin çok üzerinde. Vatandaşlarımızın bu kadar yoğun ihbarda bulunması sayesinde, suçlulara daha çabuk vakıf oluyoruz. İzmir'imizin tamamında, 155 Polis İmdat servisine 2 saniye gibi kısa bir sürede ulaşılabiliyor. Amacımız; 4 dakikanın altında da, bizden imdat isteyen vatandaşımızın yardımına koşmak. Dünyanın, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum biliniyor; ama bu güzel kentte, İzmir'imizde ve Çeşme'mizde güzel insanlarımız, emniyet teşkilatının yanında oldular. Bağışlanan araçlarla, Çeşme'miz daha da güvenli olacak. Olaylara daha çabuk müdahale edeceğiz. Vatandaşlarımızın her sorununda, anında yanında olmamıza katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.



"Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir olaydır"



3,5 yıldır İzmir Emniyet Müdürü olarak görev yaptığını ifade eden Aşkın, "Çeşme, kışın 35-40 bin kişinin yaşadığı bir kent; ama yaz aylarında Çeşme'de 1 milyonun üzerinde nüfuslarla karşılaştık. Çeşme, buna rağmen çok güvenli bir şehir oldu. Çeşme'nin turistik bir yer olması nedeniyle, çok sayıda içki satılan işletmeler, eğlence yerleri, konaklama tesisleri var. Ona rağmen hepsinin zamanında kapatılması, hepsinde giriş çıkışlarda kontrollerin çok sıkı yapılması, uyuşturucu mücadelesinin çok üst seviyede olmasında hiçbir sorunla karşılaşmadık. Çeşme'de, 2019 yılı içerisinde 2 roman vatandaşımızın alkol saikiyle birbirlerini kesici aletle yaralaması sonucu bir ölüm oldu. Onun dışında, 3,5 yıl içerisinde, bir tane cinayet olmadı. Bu, dünyada eşi benzeri olmayan bir olaydır. Hırsızlıklar konusunda Çeşme'nin adı kötüydü; ama büyük bir çoğunluğunu yakaladık. Hali hazırda, hırsızlıklar konusunda Çeşme, yazlık evlerin çok olduğu bir tatil beldesi için, gerçekten çok mükemmel bir durumda" diye kaydetti.



"Kontroller sayesinde Çeşme güven içinde"



Çeşme'de, sezon başlamadan önce sezon bitinceye kadar 24 saat esasına göre emniyet teşkilatı ve jandarma teşkilatının kardeş teşkilatlar olarak görev yaptığını vurgulayan Aşkın, "Bazı vatandaşlarımız, otoban gişelerinden 10 dakikada zor geçtiklerinden yakınıyorlar. Ben de onlara şunu söylüyorum; '10 dakikada Alaçatı'ya giremiyorsunuz; ama çocuklarınız da, siz de, her yerde güven içindesiniz'. Şimdi bütün Çeşmeliler de, Çeşme dışından gelenler de, yurt dışından gelenler de alıştılar, yazın sezonda 24 saat, hatta şimdi de biz Çeşme'ye kimin girip çıktığına bakıyoruz. Bu sayede Çeşme'de hırsızlıklar azaldı. Bu sayede Çeşme'de uyuşturucu mücadelesi bu seviyeye geldi" diye açıkladı.



"Devlet-millet iş birliğinin en güzel örneği"



Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara da, "Bugün burada, devlet-millet iş birliğinin en güzel örneğini görüyoruz. İlçe Emniyet Müdürümüz Gürcan Alev'in, dernek başkanımız Murat Erdoğan'ın, bizzat şahsi gayretleri ile iş insanlarımıza, yardımseverlere giderek emniyete kazandırdıkları bina, araç ve malzemelerin töreninde bir araya geldik. 30'a yakın hayırseverimiz var. Gerçekten Çeşmeli vatandaş olarak, iş insanı olarak, devletin yanında, polisimizin yanında olduğunu görmek, bizim için gurur verici" dedi.



Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev de yaptığı konuşmada, "Derneğimizden, iş insanlarımızdan, il emniyet müdürümüzün ve valimizin destekleri ile Emniyet Genel Müdürlüğümüzden yapılan desteklerle 10, 1 tanesi ay sonuna kadar gelecek 11 ve belediye başkanımızın 2 araç sözü ile toplam 13 aracımız ile Çeşme teşkilatımız güçleniyor. Bugün, sadece araçlar için toplanmadık; ayrıca Çeşme İlçe Emniyetimize bağlı Narkotik Grup Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliğimizin Ulusoy Limanındaki bürolarını yaptık. Bugün orasının da açılışını gerçekleştireceğiz. Çeşme'ye yakışan bir tesis yaptık. Bunun da mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum" şeklinde aktardı.



Yapılan konuşmaların ardından, yardımseverlere teşekkür belgeleri verildi. Tören, Ulusoy Limanındaki Narkotik Grup Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği bürolarının açılışının gerçekleştirilmesiyle son buldu.



Düzenlenen törene ayrıca; Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle Muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA