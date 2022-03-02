Emir Ersoy, eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiayı yalanladı - Haberler

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Emir Ersoy, eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiayı yalanladı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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7 aydır aşk yaşadığı Emir Ersoy ile bir hafta önce nikah masasına oturan Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddianın kısa sürede yayılmasının ardından açıklama yapan Ersoy, "Gökçe hamile değil" dedi.

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır, 14 Şubat'ta 7 aydır birlikte olduğu Emir Ersoy'dan evlilik teklifi aldı. Düğün hazırlıkları hızlandıran çift, 25 Şubat'ta Alaçatı'da evlendi. Sadece yakın çevresinin katıldığı bir düğünle evlenen Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi.

HAMİLELİK İDDİASINI YALANLADI

Gökçe Bahadır'ın hamileliğinden dolayı çiftin apar topar nikah masasına oturduğu ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik iddiasına Emir Ersoy'dan cevap geldi. 2. Sayfa'ya özel açıklama yapan müzisyen Ersoy, "Haberler doğru değil. Gökçe hamile değil" dedi.

GÖKÇE BAHADIR ÇOCUK SİNYALİ VERMİŞTİ

Düğünden 5 gün önce basın mensuplarıyla sohbet eden Gökçe Bahadır, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna "Çocuk istiyorum. Anne olmayı isterim. Hayırlısı olsun. Kısmet neyse o olur. Onun bir planı olmaz. Olursa da ne güzel olur" cevabını vermişti.

Emir Ersoy, eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiayı yalanladı

Emir Ersoy, eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiayı yalanladı

Emir Ersoy, eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiayı yalanladı

Kaynak: 2. Sayfa

7 aylık aşkıyla 1 hafta önce evlenen Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi7 aylık aşkıyla 1 hafta önce evlenen Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Evlilik Hakkında Her Şey, Gökçe Bahadır, Emir Ersoy, Instagram, Hamilelik, Magazin, Haberler

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