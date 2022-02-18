Emekli polis baba, fenomen kızı Ava Majury'nin saplantılı hayranını öldürdü

Videolarıyla TikTok'ta kısa sürede fenomen olan 15 yaşındaki Ava Majury, kendisini attığı mesajlarla rahatsız eden saplantılı hayranı yüzünden zor günler geçiriyor. Fenomene attığı mesajlara cevap alamayan saplantılı hayran, genç kızın evine gelip ateş etmeye başladı. Gelen sesler üzerine kızının odasına giden emekli polis olan baba ise korkunç bir olaya neden oldu.

FENOMENDEN UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR İSTEDİ

New York Post'ta yer alan habere göre; 15 yaşındaki fenomen, her hayranına cevap verdiği gibi 18 yaşındaki saplantılı hayranı Eric'le de iletişime geçti. Ancak kendisinden uygunsuz fotoğraf isteyen hayranından rahatsız olan fenomen, Eric'i engelledi. Majury'nin babası takıntılı hayran ile iletişime geçip bu mesajlara son vermesini istedi.

EVİ BASIP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Beklediği cevapları alamayan Justin isimli hayran, genç kadının evine gidip odasına kadar girdi. Öfkesini kontrol edemeyen Justin, Ava'ya ateş etti. Kızının odasından gelen sesleri duyan emekli polis baba ise Eric ile karşı karşıya geldi.

Ava Majury

BABA, KIZININ SAPLANTILI HAYRANINI VURDU

Karşısında fenomenin babasını gören saplantılı hayran ise evden kaçtı. Baba bunun üzerine tabancasını aldı ve polis gelene kadar nöbet tuttu. Ama polisler gelmeden önce Eric geri döndü. Baba saldırgandan tüfeğini kendisine doğrultan takıntılı hayranı vurarak öldürdü.

TELEFONDA FENOMENE AİT GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 'konut hakkı' kapsamında emekli polis baba ceza almadı. Ölen takıntılı hayranın telefonunda Ava Majury'nin yüzlerce fotoğrafı ve videosu olduğu ortaya çıktı.