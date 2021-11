İş arayanlar, başvurularının kabulü sonrası mülakat için ön hazırlık yapıyor. Gideceği iş yeri ile ilgili bilgiler edinip, mülakatta neler sorulduğunu araştırıyor. Ancak Elon Musk, işe alacağı insanlara öyle bir soru soruyor ki cevabı kişinin kendisinden başka hiçbir yerde yok. Peki Elon Musk iş görüşmelerinde hangi soruyu soruyor? Dünyaca iş insanı Elon Musk'ın işe alım yöntemini sizler için araştırdık.

ELON MUSK, İŞ GÖRÜŞMELERİNDE HANGİ SORUYU SORUYOR?

Yaklaşık 280 milyar dolarlık servet sahibi Elon Musk'ın iş görüşmelerine önem verdiğinin altı çizilirken, adaylarla yaptığı görüşmelerde klasik bir sorusu olduğu ortaya çıktı.

50 yaşındaki Musk'ın şirketlerine alacağı adaylarda hangi okulu bitirdikleriyle ilgilenmediği belirtilirken, ''Üzerinde çalıştığın en büyük sorun neydi ve onu nasıl çözdün?'' sorusuna verilen cevaba göre adayları belirlediği ortaya çıktı.

Bu soru ile adayların yalan söyleyip söylemediğini anlayan Musk'ın üniversite diplomasına değer vermediği ve sorunlarla başa çıkma kapasitesine göre kişileri şirketlerine alarak başarıya ulaştığı vurgulandı.

ELON MUSK KİMDİR?

Elon Musk 28 Haziran 1971 tarihinde doğan Güney Afrika asıllı Amerikalı mühendis, mucit, yatırımcı ve girişimci.

Musk Pretoria'da Kanadalı bir anne (kızlık soyadı; Haldeman) ve Güney Afrikalı bir babanın (Errol Musk) oğlu olarak doğdu.Elon kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi. 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar adındaki uzay oyununu yaklaşık $500'a satarak ilk yazılım satışını yaptı. Bryanston High School'da sekizinci ve dokuzuncu sınıfları geçtikten sonra Musk, Pretoria Boys High School'a geçip oradan mezun oldu. 1988 yılında henüz 17 yaşındayken Güney Afrika ordusunda askerlik yapmamak için evinden ayrıldı.

1992 yılında, Kingston, Ontario'daki Queen's University'de iki yıl geçirdikten sonra, University of Pennsylvania'da işletme ve fizik okumak için Kanada'dan ayrlıdı. The Wharton School of the University of Pennsylvania'da anadalını seçip Ekonomi alanında lisans diploması aldı. Ayrıca University of Pennsylvania, School of Arts and Sciences'dan da ] Fizik alanında yan dal diploması aldı. Daha sonra Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi alanında doktora yapmak için Kaliforniya'nın Silikon Vadisi bölgesine taşındı. Ancak doktorayı tamamlamadı.

Lisans eğitimleri ve Thomas Edison, Nikola Tesla, Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney gibi yenilikçilerden aldığı ilhamla Musk girmek istediği, "insanlığın geleceğini en çok etkileyecek sorunlardan oluşan" üç alan tespit etti. Bu alanlar internet, temiz enerji ve uzaydı.

Musk 1995'de Stanford'da uygulamalı fizik ve malzeme bilimi alanında doktoraya başladı. Ancak iki gün sonra kardeşi Kimbal Musk'la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesine başlamak için okulu bıraktı.1999'da, Compaq'ın AltaVista birimi Zip2'yu 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senedi vererek satın aldı.

Musk 1999 yılının Mart ayında bir çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com'un ortak kuruculuğunu yaptı. Ertesi yıl X.com bir 50/50 birleşme anlaşmasıyla [12] X.com ile aynı büyüklükte bir açık arttırma sistemi olan Confinity'yi bünyesine katarak PayPal'ı oluşturdu. Musk çevrimiçi aktarım, ya da "P2P" teknolojisine olan inancından dolayı alımın organize edilmesinde kilit rol oynadı.[13] Musk'a göre Confinity alt markası X.com içerisinde bir kişiden kişiye ödeme platformu kurulup geliştirilmesinde mutlaka gerekli bir araçtı Birleşen şirketler önceleri şirket adı olarak X.com'u tercih ettiler, ancak Şubat 2001'de isim değştirip PayPal Inc. ismini aldılar. Musk PayPal'ın küresel ödeme sisteminde ve X.com'um çekirdek finansal tekliflerinden ayrılmasında yine önemli bir rol üstlenmişti.PayPal'ın çabuk büyümesi büyük ölçüde Musk'ın internette yayılarak büyüme kampanyasının sonucudur.Ekim 2002'de, PayPal eBay tarafından $1.5 milyarlık hisse senedi karşılığında satın alındı.Satıştan önce şirketin en büyük hissedarı olan Musk PayPal'ın 11.7%'lik hissesine sahipti.

Musk üçüncü şirketi Space Exploration Technologies'i (SpaceX), Haziran 2002'de kurdu.Şu anda bu şirketin CEO'su ve CTO'sudur. SpaceX roket teknolojisinin durumunu ilerletmeye odaklanmış fırlatma araçları geliştirip üreten bir şirkettir. Şirketin ilk iki fırlatma aracı Falcon 1 ve Falcon 9 roketleri; ilk uzay aracı ise Dragon'dur.SpaceX, 2011'de kullanımı durdurulan Space Shuttle'ın yerini alan Falcon 9 roketi ve Dragon'un Uluslararası Uzay İstasyonu'na 12 uçuşu için 23 Aralık 2008'de 1.6 milyar dolarlık NASA anlaşmasıyla ödüllendirildi. Başlangıçta Falcon 9/Dragon 'un kargo taşıma işlevini üstlenmesi ve astronot taşıma işinin Soyuz tarafından yapılması düşünüldü. Ancak SpaceX Falcon 9/Dragon'u astronot taşıma için tasarlamıştı ve Augustine komisyonu da astronot taşımacılığının SpaceX gibi ticari şirketler tarafından halledilmesini önerdi.Yedi yıl içerisinde SpaceX Falcon fırlatma araçları ailesini ve Dragon çok amaçlı uzay aracını sıfırdan tasarladı. Eylül 2009'da SpaceX'in Falcon 1 roketi özel bir şirket tarafından finanse edilmiş Dünya yörüngesine uydu yerleştiren ilk sıvı yakıtlı fırlatma aracı oldu. NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo ulaştırılması için özel şirketlerin görevlendirildiği ilk programının bir parçası olmak üzere SpaceX'i seçti. Minimum değeri $1.6 milyar, maksimum değeri $3.1 milyar olan bu anlaşma Uzay İstasyonu'nun kargo alımı ve gönderimine devam eden erişiminin bir mihenk taşı oldu. Bu hizmetlere ek olarak SpaceX'in hedefleri arasında ilk tamamen yeniden kullanılabilir yörüngesel fırlatma aracını oluştururken, aynı anda yörüngesel uzay uçuşu maliyetini on kat azaltıp güvenilirliği on kat artırmak bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda Musk Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermeye yoğunlaşacaktır, ancak belirtmiştir ki nihai hedefi Mars'ın keşfedilmesini ve iskânını mümkün kılmaktır. 2011'deki bir röportajında 10-20 yıl içinde Mars'a insan göndermeyi umduğunu söylemiştir. 25 Mayıs 2012'de, SpaceX'in Dragon aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na girmiş, ve böylece SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçmiştir.

Musk Tesla Motors'un ortak kurucularından biri ve ürün tasarımı başkanıdır. Musk'ın elektrikli araçlara olan ilgisi Tesla'nın ortaya çıkmasından çok daha öncesine dayanır.Musk işe Martin Eberhard'ı CEO olarak işe almakla başladı ve anaparanın neredeyse tamamını Tesla'nın ilk iki yatırım turuna yatırdı. 2008'deki ekonomik krizde Tesla'daki zorunlu işten çıkarmalardan sonra,Musk mecburen CEO'luk görevini de üstlendi.

Tesla Motors ilk olarak elektrikli bir spor araba olan Tesla Roadster'ı üretti ve 31 ülkede yaklaşık 2500 adet sattı. Tesla ilk dört kapılı sedanı Model S'i 22 Haziran 2012'de teslim etti ve SUV/minivan pazarını hedefleyen üçüncü ürünü Model X 9 Şubat 2012'de duyurdu. Model X'in üretimine 2014'te başlanması planlanıyor Kendi araçlarına ek olarak Tesla, Daimler'e Smart EV ve Mercedes A Serisi için; ve Toyota'ya gelecekte çıkaracağı RAV4 için elektrik motorları ve güç aktarım organları satmaktadır. Ayrıca Musk bu iki şirketi de Tesla'ya uzun vadeli yatırımcı olarak kazandırmayı başarmıştır.Musk özellikle kitlesel pazar müşterilerine uygun fiyatlı elektrikli araçlar sağlama stratejisinin sorumlusudur. Onun vizyonu öncelikle daha varlıklı müşterileri hedefleyen Tesla Roadster ile para kazanıp, daha sonra bu parayı daha düşük fiyatlı elektrikli araçların Ar-Ge'sine yatırmaktı. Tesla'nın başlangıcından beri Musk, temel fiyatı Roadster'ınkinin yarısı kadar olan dört kapılı aile arabası Model S'in destekçisi olmuştur. Musk ayrıca $30,000'lık küçük araçlar yapılmasının ve diğer üreticilere güç üretim ve aktarım organı yapılıp satılmasının da taraftarıdır. Böylece diğer üreticiler bu ürünleri kendileri geliştirmek zorunda olmadan uygun fiyatlı elektrikli araçlar üretebileceklerdir.Birçok ana yayın organı Musk'ı, gelişmiş güç üretim ve aktarım organları üzerindeki devrimsel çalışmalarından dolayı Henry Ford'la mukayese etti.Raporlara göre Musk'ın Tesla'da 32% hissesi vardır ve bu hisselerin 29 Mayıs 2013 itibarıyla değeri $12 milyardır.

Musk en büyük hissedarı ve yönetim kurulu başkanı olduğu SolarCity'ye başlangıç konseptini verdi. SolarCity Birleşik Devletler'in en büyük güneş enerjisi sistemi sağlayıcısıdır. Kuzeni Lyndon Rive de şirketin CEO'su ve ortak kurucusudur.Hem Tesla'ya hem de SolarCity'ye yatırım yapmanın altındaki motivasyon küresel ısınma ile savaşmaktır.2012'de Musk, SolarCity ve Tesla Motors'sun çatı üzerindeki güneş panellerinin elektrik şebekesi üzerindeki etkisini yumuşatmak için elektrikli araç bataryalarını kullanmak üzere iş birliği yaptığını duyurdu.

Musk'ın başkanı olduğu Musk Foundation (tr: Musk Vakfı), bilim eğitimi, çocuk sağlığı ve temiz enerji üzerine hayır işlerine yoğunlaşmış durumdadır. Musk aynı zamanda yenilenebilir enerjiyi teşvik eden X Prize Foundation'da da mütevellidir. Diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlardan olan Space Foundation (tr: Uzay Vakfı), National Academies Aeronautics and Space Engineering (tr:Milli Havacılık ve Uzay Mühendisliği Akademileri), Planetary Society (tr:Gezegenler Derneği), ve Stanford Engineering Advisory Board (tr:Stanford Mühendislik Danışmanlık Komisyonu) yönetim kurullarının da üyesidir. Ayrıca Musk California Institute of Technology'nin de mütevelli heyetinin üyesidir.

2010 yılında kendi vakfı aracılığıyla afet bölgelerindeki kritik ihiyaçları karşılamak adına güneş enerji sistemlerine bağış yapmak için milyon dolarlık bir program başlattı. Buna örnek olacak ilk güneş enerji sistemi bağışı devlet ve federal yardımlar tarafından görmezden gelinen Alabama'daki kasırga müdahale merkezine yapıldı. Bu işin Musk'ın ticari amaçlarıyla bir ilgisi olmadığı açıkça göstermek için, SolarCity Alabama bölgesiyle ilgili şimdiki veya gelecek zamana dair herhangi bir planlarının bulunmadığını açıkladı.

Musk, diğer bir yüksek profilli girişimci olan Mark Zuckerberg ve göçmen reformunun destekçileri tarafından başlatılan Birleşik Devletler Politik Hareket Komitesi (PAC) FWD.us'ın destekçisiydi. Ancak Mayıs 2013'te PAC'ın Keystone Boru Hattı gibi bir sorunu destekleyen reklamlarını protesto etmek için desteğini açık bir şekilde geri çekti. PAC'çıların birincil amaçları için kanun koyucuların hoşgörüsünü kazanmak amacıyla politik yelpazenin her iki ucuyla ilgili sorunları desteklemeleri alışılagelmiş bir durumdur. Musk ve grubun David Sacks gibi bazı diğer önemli üyeleri organizasyondan çekildiler ve grubun bu stratejisini "toplumsal değerleri küçümseyen" bir hareket olarak nitelendirdiler.

