Elmalı davası nedir? Elmalı olayı!

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesiyle ilgili davada anne ve üvey babanın tahliye edilmesi tepki çekti. Sosyal medyada tepkilere neden olan Elmalı davası, Elmalı olayı ile ilgili detaylar merak edildi. Peki, Elmalı davası nedir, Elmalı olayı nedir? İşte detaylar...

Elmalı davası nedir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Elmalı olayı nedir? Elmalı davasında ne oldu? Elmalı olayı son dakika gelişmeleri neler? Elmalı davası devam ediyor mu, sonuçlandı mı?

ELMALI DAVASI NEDİR?

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesiyle ilgili davada anne ve üvey babanın tahliye edilmesi tepki çekti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tahliyelere itiraz ederken şahısların son duruşmada verdikleri ifadelerde çocukları suçladıkları ortaya çıktı. Sanıklardan M. A. ifadesinde "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum." derken diğer sanık R. A. ise "Biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum." sözlerine yer vermiş.

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu ile ağabeyi, cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu anne M. A. ile üvey baba R. A.'nın yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce geçen ocak ayındaki üçüncü duruşmada tahliye edilmesinin yankıları sürüyor.

Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili açıklama yapan Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, "5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır" denildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Son dakika! İki kardeşin istismara uğradığı olayla ilgili Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Savcılık açıklamasında "Tutuksuz yargıya itiraz ettik, mahkeme reddetti, karar bağımsız Yargı'ya ait. Yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Konuyla ilgili Elmalı Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Elmalı'da 2019 yılında İki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır. Nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir."

ELMALI DAVASI OLAYI İLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Geçen yıl haziran ayında, Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini M. A., kocası R. A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi ile ağabeyinin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

Anne ve Üvey Baba, Çocukların İddialarını Yalanladı

Yürütülen soruşturma kapsamında anne M. A. ile üvey baba R. A. tutuklanırken, olaya ilişkin davanın üçüncü duruşması 6 Ocak'ta Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya anne M. A. ve üvey baba R. A. tutuklu bulundukları Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS vasıtasıyla katılırken, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla tutuksuz yargılanan dayı S.C.G. ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklardan M. A., ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi. Diğer sanık R. A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.

İfadelerinin ardından mahkeme heyeti sanıklar M. A. ve R. A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı 17 Eylül tarihine erteledi.

6 Ay Sonra Tekrar Gündem Oldu

Tutuklu anne M. A. ile üvey baba R. A.'nın geçen ocak ayındaki üçüncü duruşmada tahliye edilmesinin ardından dava konusu bugün sosyal medyada gündem oldu. Çocukların çizimlerine yer verilen paylaşımlarda 'elmalıdavası' etiketiyle çok sayıda tweet atıldı. Konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı açıklama yaptı.

Bazı sosyal medya platformlarında Antalya ili Elmalı ilçesinde 2019 yılında gerçekleştiği iddia edilen iki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili yürütülen yargılamaya ilişkin bir kısım iddialar karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacı ile basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur" denilen duyuruda şunlara yer verildi: "5 Mayıs 2020 tarihinde mağdur çocukların babaanneleri tarafından, 2019 yılında Finike ilçesinde anne, üvey baba ve dayıları tarafından çocukların cinsel istismara uğradıkları iddiaları ile Balıkesir/ Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve şikayette bulunulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturmaya başlanılmış ve çocuklara psiko sosyal destek verilerek çocuk izlem merkezinde beyanları alınmıştır. Yürütülen soruşturma neticesinde elde edilen bulgular ve çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen iddianame ile sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır."

Davadaki Sonraki Duruşma Ne Zaman?

Bir sonraki duruşma 17 Eylül tarihinde yapılacak.

Delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunması gerekçeleri ile 16 Ekim 2020 tarihinde mahkemece sanıkların tutuklanmasına karar verildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti: "Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır. Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir."

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) inceleme başlattığını bildirdi.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez, gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı." ifadelerine yer verdi.

İBRAHİM KALIN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili "Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, "Elmalı Davası" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hukukta yazılı kurallar kadar maşeri vicdan da esastır. Elmalı davasında belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede, çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız."

NUMAN KURTULMUŞ'TAN TOPLUMSAL VİCDAN VURGUSU

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili toplumsal vicdanın sesinin dinlenmesi gerektiğini bildirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Elmalı Davası'yla ilgili toplumsal vicdanın sesi dinlenmelidir. Çocuk istismarı konusunda yargı makamları, gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin yerini bulmasındaki aciliyet konusunda en yüksek hassasiyeti ortaya koymalıdır. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."