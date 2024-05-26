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Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı

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Dijital medyanın dünü, bugünü ve yarınının ele alındığı 'Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı' Batman'da düzenlendi. Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği öncülüğünde düzenlenen çalıştayın moderatörlüğünü Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur yaparken Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur da konuşmacı olarak katıldı.

Batman'da, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği ve Batman Valiliği'nin ortaklaşa düzenlediği çalıştaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 70'den fazla ulusal ve yerel basın mensubu katıldı.

VALİ CANALP: DEĞİŞİME AYAK UYDURANLAR KAZANACAK

24 Mayıs 2024 Cuma günü Batman Üniversitesi'de yapılan Çalıştay'ın açılış konuşmasını Batman Valisi Ekrem Canalp yaptı. Canalp yaptığı konuşmada, teknolojik ilerlemenin tüm sektörler gibi medya sektörünü de değiştirmekte olduğunu belirtti ve değişime ayak uyduranların kazanacağına vurgu yaptı.

Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı

Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçkal da; yerel basının önemine vurgu yaptı. Dernek olarak internet medyasının resmi medya olarak tanınması ve basın ilan kurumu kapsamına alınması için 3 sene yoğun bir çalışma yaptıklarını ve sonuçta kanunun çıkmasını sağladıklarını söyledi.

Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı

ALANINDA UZMAN İSİMLER TECRÜBELERİNİ AKTARDI

Moderatörlüğünü Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur'un yaptığı çalıştayda, Kanal 7 Haber Sunucusu Meryem Nas Mercan, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, İhlas Haber Ajansı İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer, Ülke TV Haber Sunucusu Gözde Özyürek, Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe ve Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr Aslı Köseoğlu birer konuşma yaptı.

Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı

EKREM TEYMUR: YAPAY ZEKA MEDYA SEKTÖRÜ İÇİN HEM BÜYÜK FIRSAT HEM DE CİDDİ BİR TEDDİT

Dr. Ekrem Teymur, son teknolojik gelişmeler ve özellikle yapay zekanın medya sektörü için çok büyük fırsatlar ve tehditler oluşturduğunu, bunların iyi analiz edilmesi gerektiğini, yakın zamanda bir çok medya medya mensubunun işsiz kalabileceğini ifade etti ve böyle bir durum için çözümlerin şimdiden hazır edilmesinin gerektiği üzerinde durdu.

Kanal 7 Haber Sunucusu Meryem Nas, TV yayıncılığının geçirdiği evreleri anlattı TV'de haberin önemi üzerinde durdu.

Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldıBatman Valisi Ekrem Canalp - Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur

Haberler.com Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, teknolojik gelişmelerin habercilik sektörünü ne şekilde değiştirdiğini, ve bu değişimlerin halen devam ettiğini söyledi.

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, sorumlu yayıncılığın önemini anlattı. İlker Yücel konuşmasında, 2023 yılındaki deprem döneminde yapılan bazı kuruluşların halk güvenliği ve genel toplum yararı aleyhine yayınlar yaptığı örneğinden hareketle, medyanın kamusal bilgilendirme görevini yerine getirirken milli menfaatleri gözetmesinin önemli olduğunu belirtti.

İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Biçer de katılımcılara Ajans Haberciğinin kalite unsurlarını ve ajans haberlerindeki kaliteyi nasıl sağladıklarını detaylı bir şekilde anlattı.

Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı

Ülke TV Haber Sunucusu Gözde Özyürek ise konuşmasında, medyada etkin iletişimin önemi vurgu yaptı. Özyürek; medyada iletişim çalışması yapan kişi ve kurumların kullandıkları dilin hedef kitleye uygun olması ve doğru iletişim kurulması halinde hedefe ulaşılabileceğini belirtti.

Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe de konuşmasında, sosyal medya ihbar hatları ve TV haberciliğini anlattı.

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr Aslı Köseoğlu, dijital çağda yerel medyayı bekleyen fırsatlar ve tehditleri anlattı ve yerel medyanın sorunlarına vurgu yaptı.

Çalıştay'ın kapanışında Dr Ekrem Teymur, global çapta sorunların ve Türkiye ile ilgili konuların doğru ve etkili bir şekilde dünya kamuoyuna sunulabilmesi için Türkiye menşeli global medya organlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu bağlamda Anadolu Ajansı ve TRT'nin son yıllardaki global atılımının doğru adımlar olduğunu ve önemli olduğunu belirtti.

Katılımcılar çalıştay sonrasında Batman'da yapılan ve 24 saat esasına göre hizmet veren modern ve örnek kütüphaneyi gezdi. Ardından merkez ve Hasankeyf'deki tarihi yerleri gezerek video çekimleri yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim

Cengiz Ekrem Teymur Bedia Teymur Ekrem Canalp Türkiye Batman Medya Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

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