Üniversite adaylarına tercih tavsiyesi: Karar verirken başarı sıralaması yeterli değil

Üniversite tercihi yapacak adaylara önerilerde bulunan Kastamonu Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Konuk, puana göre bölüm tercihi yapılmaması gerekildiğini ifade ederek, "İlgiler, yetenekler, değerler, kişilik özellikleri ve hatta çevresel şartlar, ailelerin beklentileri, şans faktörü, yıllar sonra bu mesleğin dönüşümünü düşündüğümüzde bir vizyon sahibi tercih yapmamız gerekiyor" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin tercih dönemi bugün başladı. Bölüm ve üniversite seçecek adayları sınav kadar heyecanlı bir dönem beklerken, uzmanlar bu sürecin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve tercihlerin buna göre yapılması gerektiğini ifade ediyor. Tercih sürecinde öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili tavsiyelerde bulunan Kastamonu Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Konuk, öğrencilerin tercih yaparken sadece puan ve sıralamaya göre bölüm seçmek yerine, yetenekleri, ilgi alanlarını da dikkate almaları gerektiğini söyledi. Öğrencilerin tercih edecekleri üniversitelerin ve bölümlerin imkanlarını da araştırması gerektiğine dikkat çeken Konuk, ailelerin de bu süreçte çocuklarına baskı yapmak yerine doğru tercihi yapmaları için destek olmaları gerektiğini söyledi.

"Tek başına başarı sıralaması yeterli değil"

Öğrencilerin tercih yapacakları mesleklerin gelecekteki dönüşümünü de dikkate alması gerektiğini kaydeden Konuk, "Gün içinde baktığımızda birçok karar vermeye çalışıyoruz. Hatta araştırmalar bir günde 35 bin karar verdiğimizi gösteriyor. Ama bunlar için çok fazla düşünmüyoruz. Ama üniversite seçimi dediğimiz süreç hayatımızdaki en önemli karar basamaklarından birisi. Artık yaşama da bir adım atıyoruz, mesleğimizi seçiyoruz. Bununla sadece üniversite ya da bölüm seçmeyi değil, hayatınız boyunca yapacağınız mesleği de seçiyoruz. Hatta evleneceğiniz kişiden, yaşam tarzınıza, ekonomik seviyenize kadar birçok şeyi seçmiş oluyorsunuz. O yüzden çok önemli bir karar. Bu kararı alırken başarı sıralamasına ve sadece taban puanına bakmak yeterli olmuyor. Bunlar gerekli şartlar ama biz kariyer danışmanları olarak da hep ifade ediyoruz, ilgiler, yetenekler, değerler, kişilik özellikleri ve hatta çevresel şartlar, ailelerin beklentileri, şans faktörü, yıllar sonra bu mesleğin dönüşümünü düşündüğümüzde bir vizyon sahibi tercih yapmamız gerekiyor. Tek başına başarı sıralaması yeterli değil" dedi.

'Üniversiteler araştırılmalı'

Öğrencilerin tercih sırasında yapacağı araştırmaların önemine vurgu yapan Konuk, "Bir iş veren işe aldığında sadece diplomaya bakmıyor. Üzerine bir şey ler koymanız, kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bunun için de tercih yapacak öğrencilerin üniversitelerin sitelerine girerek akademik kadroları, hocaların hangi çalışmaları yaptıkları, sosyal tesis imkanları, kulüpleri, araştırma laboratuvarlarını, yapılan çalışmaları, TÜBİTAK çalışmaları, Erasmus gibi yurtdışı programları, öğrenci değişim programları, kütüphane ve sosyal tesis imkanlarının araştırılması gerekiyor. Bizim üniversitemiz özelinde düşündüğümüzde öğrencilerimize sunduğumuz bir çok imkan var. Bugüne kadar 65 bine yakın mezun vermiş üniversiteyiz. Şu anda 15 aktif fakültemiz, 2 yüksek okulumuz, 13 meslek yüksekokulumuz, 19 araştırma, uygulama merkezimiz, 24 koordinatörlüğümüzle hem lisans hem ön lisans düzeyinde hemde yüksek lisans düzeyinde programlarımız var. 113 tane lisans üstü eğitimimiz var. 8 konferans salonu, birçok spor sahası, sosyal imkanların hepsini bütün olarak değerlendirip düşünmek lazım. Bizim Güzel Sanatlar Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki bazı bölümlerimiz özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyor. Bunlar da önemli, öğrenciler buralarda da fazlaca imkan bulabiliyor. Ormancılık tabiat turizmi alanında da ihtisaslaşmış bir üniversiteyiz. Bu alanda da tercih edilebilir bölümlerimiz var. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği de öğrenci alan önemli bölümlerimizden. Eğitim Fakültemize baktığınızda da 1950'lerde kurulmuş çok köklü fakültelerle aynı tarihlerde kurulmuş fakültelerden. 15 fakülteyi düşündüğümüzde çok sayıda tercih edilebilecek bölümümüz var. Öğrencilerimiz tercih yaparken bunları da değerlendirebilirler" diye konuştu.

"Akredite olmak demek belli standartları yakalamış olmak demek"

Uluslararası akreditasyonları olan üniversitelerin seçilmesi gerektiğine dikkat çeken Konuk, "2024 yılında YÖKAK tarafından tekrar akredite olduk. Hem üniversitemiz YÖKAK akrediteli hem de bölüm bazlı her bölüm bazlı akredite oluyoruz. Bu da bir öğrenciye yurt dışına gittiğinde derslerin benzerliği açısından, diplomanın orada geçerliliği açısından önemli. Akredite olmak demek belli standartları yakalamış olmak demek" şeklinde konuştu.

"Aileler onları yeteneklerine göre yönlendirerek destekleyebilir"

Ailelere tavsiyelerde bulunan Konuk, "Aile çocuğunun en iyi bölümü seçmesini istiyor. Belki de baskı buradan kaynaklanıyor. Ama aile çocuğunu en iyi tanıyan, yeteneklerini, ilgilerini bilen kişi. Çocuğuna baskı yapmak yerine aileler onları yeteneklerine göre yönlendirerek destekleyebilir. Baskı yapmak yerine, ona kendini iyi tanıması noktasında yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimiz fakültelerimize gelerek bölümlerle ilgili destek alabilir"

Tercih sürecinde destek almak isteyen öğrencilerin Kastamonu Üniversitesi'ni ziyaret edebileceğini belirten Konuk, "Tavsiyelerde bulunmak için 5-6-7 Ağustos'ta Kastamonu Rehberlik ve Araştırma Merkezinde aday öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. 4 Ağustos'ta rehber öğretmenleriyle bir araya gelerek hem üniversitemizin tanıtımını yapıp hem de Kastamonu'nun neler sunacağını anlatmak istiyoruz. Öğrencilerimizle buluştuğumuzda da detaylı bilgiler vereceğiz. Öğrencilerimiz de fakültelerimize gelerek bölümlerle ilgili destek alıp merak ettikleri konuları sorabilir ve sosyal imkanlarımızı gözleyebilirler. Kapımız tüm öğrencilerimize açık. Zor bir sınav sürecinden geçtiler, onlara destek olmak için tanıtım günlerine bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı