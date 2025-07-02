Türkiye Maarif Vakfı'ndan 101 Yabancı Öğrenciye Mezuniyet Töreni

TÜRKİYE Maarif Vakfı'nın yurtdışındaki okullarında lise eğitimlerini tamamlayıp, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Türkiye'de tamamlayan 101 yabancı öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, "Küresel ölçekte etkili bir uluslararası eğitim kurumu haline geldiğimizi söylememe müsaade edin. Bu hırslı ama sağlam büyümeye katkı veren herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Maarif Vakfı'nın 55 ülkede açtığı okullarda lise eğitimlerini tamamladıktan sonra lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Türkiye'deki üniversitelerde tamamlayan yabancı öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Maarif Mezuniyet Töreni ismiyle İstanbul Maarif Vakfı'nın bahçesinde düzenlenen törene İstanbul Vali Yardımcısı M. Asım Alkan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentur, TMV Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, öğrenciler, öğretim üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, 14 ülkeden gelerek Türkiye'deki 38 üniversitenin 39 bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan 101 öğrencinin mezuniyeti kutlandı. Öğrenciler tören sonunda havaya kep atmak yerine Filistin renklerinde yaptıkları uçakları attılar.

'55 ÜLKEDE 70 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞIYORUZ'

Törende konuşan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, " Türkiye Maarif Vakfı olarak Türkiye adına, ülkemiz adına, yurt dışında icra ettiğimiz örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinde 9 yılı geride bırakmak üzereyiz. Bugün 55 ülkede bulunan okullarımızda, üniversitelerimizde, araştırma merkezlerimizde eğitim merkezlerimizde yurtlarımız ve misafirhanelerimizde 70 bini aşkın öğrenciye ulaşıyoruz. Küresel ölçekte etkili bir uluslararası eğitim kurumu haline geldiğimizi söylememe müsaade edin. Bu hırslı ama sağlam büyümeye katkı veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçen Türkiye Maarif Vakfı kendilerinin teveccühleriyle özellikle dış işleri ve milli eğitim bakanlıklarımızın yakın ilgileri ve destekleriyle bütün kurumlarımızla geliştirdiğimiz sağlam iş birlik bugüne ulaştı" dedi.

'İYİ İNSANLAR YETİŞTİRMEYİ TEMEL VAZİFEMİZ SAYIYORUZ'

Özdil, "Dünyanın ve ülkemizin çok ağır sınamalardan geçtiği bu dönemde bu güven, bu teveccüh, bu destekler, bu fedakar çalışmalar olmasa vakfımızın bugün ulaştığı noktaya ulaşması mümkün olamazdı. 9 yıllık süre zarfında Maarif liselerimizden 16 bin 954 öğrenci mezunu oldu. Mezun öğrencilerimizin 3 bin 69 yüksek öğrenimlerine şu an Türkiye'de bulunan 17 farklı üniversitede devam ediyorlar. Maarif mezunlarımızın Türkiye'deki üniversite eğitimlerindeki tercih ilk sıra tıpta. Ardından bilgisayar, elektrik elektronik, makine, inşaat mühendislikleri, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, ekonomi, işletme ve ilahiyat bölümleri geliyor. Bugüne kadar Türkiye'deki üniversitelerden size lisans üstü eğitimini tamamlamış mezunlarımızı sayısı 335'e ulaştı. Bugün burada 2024- 2025 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan mezunlarımızı ağırlıyoruz. Mezunlarımız, gençlerimiz tekrar hoş geldiniz. Türkiye Maarif Vakfı olarak insanlığın ortak birikimi ve değerlerine esas alarak kendi geleneğimize fısıldadığı şekilde dünyanın her yerinde aklını ve irfanını insanlığın hizmetine sunmaya hazır iyi insanlar yetiştirmeyi temel vazifemiz sayıyoruz" ifadelerini kullandı.