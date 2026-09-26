Maça damga vuran anlar! Merih Demiral kendisini zor tuttu

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında sahasında Fransa’ya mağlup olan A Milli Futbol Takımımızda, mücadelenin son bölümlerinde sahada tansiyon tavan yaptı.

MERİH YERDE KALDI, HAKEMİN KARARI DEVAM

Kritik dakikalarda beraberlik golü için yüklenen ay-yıldızlı ekibimizde milli savunmacı Merih Demiral, rakip ceza sahası yakınlarında yerde kaldığı pozisyonda hakemden faul bekledi. Ancak hakemin oyunu devam ettirmesi üzerine sahada gergin anlar yaşandı.

SİNİRDEN YUMRUĞUNU SIKTIĞI ANLAR KAMERADA

Kararın ardından sinirlerine hakim olamayan Merih Demiral ile Fransız stoper Dayot Upamecano burun buruna geldi. Milli futbolcumuzun rakibine karşı yumruğunu sıkarak tepki gösterdiği ve yoğun hırsla üzerine yürüdüğü o anlar kameralarına anbean yansıdı. İki oyuncu arasındaki gerginlik daha fazla büyümeden yatıştırıldı.