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Maça damga vuran anlar! Merih Demiral kendisini zor tuttu

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Maça damga vuran anlar! Merih Demiral kendisini zor tuttu
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında konuk ettiği Fransa'ya kaybetti. Maçın son anlarında gol arayan ay-yıldızlı takımımızda forma giyen Merih Demiral, yerde kaldığı pozisyonun ardından faul bekledi ancak oyun devam etti. Pozisyon sonrası Fransız futbolcu Upamecano ile karşı karşıya gelen Merih'in sinirlendiği anlara rakibine karşı yumruğunu sıktığı anlar kameralara anbean yansıdı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında sahasında Fransa’ya mağlup olan A Milli Futbol Takımımızda, mücadelenin son bölümlerinde sahada tansiyon tavan yaptı.

MERİH YERDE KALDI, HAKEMİN KARARI DEVAM

Kritik dakikalarda beraberlik golü için yüklenen ay-yıldızlı ekibimizde milli savunmacı Merih Demiral, rakip ceza sahası yakınlarında yerde kaldığı pozisyonda hakemden faul bekledi. Ancak hakemin oyunu devam ettirmesi üzerine sahada gergin anlar yaşandı.

SİNİRDEN YUMRUĞUNU SIKTIĞI ANLAR KAMERADA

Kararın ardından sinirlerine hakim olamayan Merih Demiral ile Fransız stoper Dayot Upamecano burun buruna geldi. Milli futbolcumuzun rakibine karşı yumruğunu sıkarak tepki gösterdiği ve yoğun hırsla üzerine yürüdüğü o anlar kameralarına anbean yansıdı. İki oyuncu arasındaki gerginlik daha fazla büyümeden yatıştırıldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDon Brasc:

Yine Tribünlere oynuyor , Futbol hariç herşey var

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Haber YorumlarıBilal Ulusoy:

Yumruk atmayacaksın yavru gol atacaksın sana parayı gol atmak için veriyorlar. Kaldıkı futbolun olağan kuralı işledi ve Fransa bizi yendi.

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Haber YorumlarıViking:

Boş herif hava civa baska bir sey yok

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

Keşke yumzuu koysaydın Merih... Sen de en azından 2 maç kadroda olmaz, yerine oynayan birini koyarlardı

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Haber Yorumlarıpx4drh7jzn:

bu adam her maç böyle ya. yenemiyorsan kabul edeceksin. zarardan başka birsey degil bu adam. keşke atsaydın yumrugu da ceza alip oynamasaydin

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