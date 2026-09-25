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Hakan Fidan'dan New York'ta kritik temas! Arakçi ile bir araya geldi

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Hakan Fidan'dan New York'ta kritik temas! Arakçi ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında temaslarını sürdürdüğü New York'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

Hakan Fidan, New York'taki diplomasi trafiği kapsamında İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü. İki dışişleri bakanının görüşmesi BM Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında gerçekleşti.

FİDAN İLE ARAKÇİ NEW YORK'TA BULUŞTU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası dolayısıyla bulunduğu ABD'nin New York kentinde diplomatik temaslarını sürdürdü. Fidan bu kapsamda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülkenin dışişleri bakanlarını New York'ta aynı masada buluşturdu.

Kaynak: Haberler.com
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