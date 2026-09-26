Montella kaybedilen maç sonrası meydan okudu: Herkesle mücadele ederiz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-0 kaybedilen Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

BİZ HERKESLE MÜCADELE EDERİZ"

Mücadeleyi değerlendiren Montella, "Gerçekten ne kadar üzücü bir sonuç alsak da şunu söylemem gerekiyor; şu ana kadar oynadığımız mental ve fiziksel en iyi maçlardan biriydi. Korakor bir mücadele oldu. Birkaç pozisyonumuz vardı, daha iyi değerlendirebilirdik. Şimdi enerjimizi toplayıp bir sonraki maça odaklanmalıyız. Bu maç şunu gösterdi; Biz istersek herkesle mücadele ederiz. Daha fazlasını hak ettik ama futbolcularımı tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar." dedi.

"KONSANTRASYONA İHTİYACINIZ VAR"

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "Maç boyunca gösterdiğimiz kariyerin üstüne eklemeliyiz. 100 dakika boyunca konsantrasyona ihtiyacınız var. Konsantrasyon da bir değer futbolda. Takım ruhunu, karakterini bu konsantrasyonla oynarsak istediğimizi alabileceğimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.