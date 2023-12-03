Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "İhtisas Akademi Projesi 16.800 öğrenciyle Türkiye genelinde başladı. Proje başvuruları devam eden projenin hedefi 28.000 öğrenciye ulaşmak. Bugün yapılan lansman programıyla 81 ilde eğitimler başlatıldı. Açılış programında TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve geçmiş dönem İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı konuştu.

TÜGVA İhtisas Akademi Projesi tüm Türkiye'de 16 bin 800 öğrenciyle başladı

Türkiye Gençlik Vakfı'nın üniversiteli gençler için akademik eğitimlerinin ötesinde bilgi birikim sağlama, sosyal farkındalık geliştirme, etkin network imkânı oluşturma ve literatür araştırmaları için harekete geçirmeye yönlendiren İhtisas Akademi, TÜGVA Genel Merkez'inde yapılan lansman programıyla başladı. Programda TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, geçmiş dönem İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci katıldı.

TÜM TÜRKİYE'DE UYGULANACAK

Açılış konuşmasını yapan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci proje içeriğini anlatarak " Klas duruşlu, entelektüel gençler yetiştirmek olarak hülasa ettiğimiz ana hedefimiz için en önemli projelerimizden biri İhtisas Akademi'dir. Bu akademide arkadaşlarımız, değerli hocalarımızla birlikte; eleştirel düşünerek küreselleşmeyi anlama, yeni medya ve iletişimi tanıyabilme, dezenformasyona dikkat etme, diplomasi ve siyasette teknolojinin rolünü kavrama konularının yanında, küresel ekonomiyi ve İslâm İktisadını, İslam hukukunun dünyadaki durumunu küresel göçü, İslâm Dünyasındaki kriz bölgelerini, siber güvenlikte yapay zekânın rolünü, ve Yeni Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerini derinlemesine ele alacaklar." dedi.

HEDEF 28 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞMAK

TÜGVA tarafından tüm Türkiye'de uygulanacak olan projede, üniversiteli gençler 9 başlık altında eğitimler alacak. 16.800 öğrenciyle Türkiyegenelinden başvuru yapılan projenin başvuruları devam ediyor. 81 ildeki temsilciliklerde verilecek eğitimlerle hedef 28.000 öğrenciye ulaşmak.

AÇILIŞA YOĞUN İLGİ

TÜGVA Genel merkez binasında iki oturumlu olarak yapı programın ilk oturumunda geçmiş dönem İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı konuşurken, ikinci oturumda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuştu.